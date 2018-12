'Game of Thrones' lép vế trước phim giật gân ở giải Emmy 2016

Danh sách giải thưởng Emmy 2016

(Phim và người đoạt giải được bôi đậm)

Loạt phim tâm lý hay nhất

The Americans

Better Call Saul

Downton Abbey

Game of Thrones

Homeland

House of Cards

Mr Robot

Loạt phim hài hay nhất

Black-ish

Master of None

Modern family

Silicon Valley

Transparent

The Unbreakable Kimmy Schmidt

Veep

Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim tâm lý

Kyle Chandler, Bloodline

Matthew Rhys, The Americans

Kevin Spacey, House of Cards

Rami Malek, Mr Robot

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Liev Schrieber, Ray Donovan

Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim tâm lý

Claire Danes, Homeland

Viola Davis, How to Get Away With Murder

Taraji P Henson, Empire

Tatiana Maslany, Orphan Black

Keri Russell, The Americans

Robin Wright, House of Cards

Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim hài

Anthony Anderson, Black-ish

Aziz Ansari, Master of None

Will Forte, The Last Man On Earth

William H Macy, Shameless

Thomas Middleditch, Silicon Valley

Jeffrey Tambor, Transparent

Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim hài

Ellie Kemper, Unbreakable Kimmy Schmidt

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Laurie Metcalf, Getting On

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Amy Schumer, Inside Amy Schumer

Lily Tomlin, Grace and Frankie

Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim ngắn tập

Bryan Cranston, All The Way

Benedict Cumberbatch, Sherlock

Idris Elba, Luther

Cuba Gooding Jr, The People v OJ Simpson

Tom Hiddleston, The Night Manager

Courtney B Vance, The People v OJ Simpson

Nam diễn viên phụ xuất sắc trong phim hài

Louie Anderson, Baskets

Andre Braugher, Brooklyn Nine-Nine

Keegan-Michael Key, Key & Peele

Ty Burrell, Modern Family

Tituss Burgess, Unbreakable Kimmy Schmidt

Tony Hale, Veep

Matt Walsh, Veep

Nam diễn viên phụ xuất sắc trong phim tâm lý

Jonathan Banks, Better Call Saul

Ben Mendelsohn, Bloodline

Peter Dinklage, Game Of Thrones

Kit Harington, Game Of Thrones

Michael Kelly, House Of Cards

Jon Voight, Ray Donovan

Nam diễn viên phụ xuất sắc trong phim ngắn tập/một tập

Jesse Plemons, Fargo

Bokeem Woodbine, Fargo

Hugh Laurie, The Night Manager

Sterling K Brown, The People v OJ Simpson

David Schwimmer, The People v OJ Simpson

John Travolta, The People v OJ Simpson

Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim hài

Niecy Nash, Getting On

Allison Janney, Mom

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Judith Light, Transparent

Gaby Hoffmann, Transparent

Anna Chlumsky, Veep

Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim tâm lý

Maura Tierney, The Affair

Maggie Smith, Downton Abbey

Lena Headley, Game Of Thrones

Emilia Clarke, Game Of Thrones

Maisie Williams, Game Of Thrones

Constance Zimmer, UnREAL

Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim ngắn tập/một tập

Melissa Leo, All The Way

Regina King, American Crime

Sarah Paulson, American Horror Story: Hotel

Kathy Bates, American Horror Story: Hotel

Jean Smart, Fargo

Olivia Colman, The Night Manager

Phim ngắn tập hay nhất

American Crime

Fargo

The Night Manager

The People v OJ Simpson

Roots

Phim một tập hay nhất

A Very Murray Christmas

All The Way

Confirmation

Luther

Sherlock: the Abominable Bride

Show truyền hình thực tế hay nhất

The Amazing Race

American Ninja Warrior

Dancing With The Stars

Project Runway

The Voice

Top Chef