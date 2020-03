Bạn trai đóng MV của Xuân Nghi

Kenny Minh Vũ - bạn trai Xuân Nghi - lần đầu diễn xuất trong trong MV "Umakeme" của cô.

Umakeme thuộc thể loại RnB, nội dung về hạnh phúc của một đôi yêu nhau. Ngoài diễn xuất, bạn trai còn cùng Xuân Nghi sáng tác lời tiếng Anh, lời Việt do Kavy Huỳnh viết. Anh còn đọc rap trong video nhạc.

MV "Umakeme" - Xuân Nghi Xuân Nghi ra MV "Umakeme" tối 24/3. Video: Youtube. Xuân Nghi cho biết cô và êkíp quay hình tại Los Angeles (Mỹ) hồi tháng 2, trước khi thành phố này có lệnh phong tỏa vì Covid -19. Cả hai quay xuyên đêm trong thời tiết 10 độ C. MV do đạo diễn trẻ tại Mỹ - Anh Lê - lên ý tưởng và thực hiện.

Người yêu của Xuân Nghi sinh năm 1995, kém cô một tuổi. Anh định cư ở Mỹ, học về quản trị kinh doanh, thích viết nhạc. Cả hai yêu nhau được bảy năm. Xuân Nghi cho biết quen anh trong một lần làm thêm công việc bán trà sữa thời theo học cao đẳng về nhạc. Sau năm ngày trò chuyện, họ hẹn hò. "Tôi và Kenny cùng sở thích về âm nhạc, phim ảnh, lối sống, quan tâm vấn đề xã hội. Điểm khác biệt là anh ấy cao 1,8 m còn tôi 1,55 m (cười). Tôi thích những thể loại phim tình cảm, lười thể thao. Còn anh thích phim trinh thám, hành động và chăm sóc sức khỏe kỹ càng. Chúng tôi như hai thái cực, vô tình bổ sung cho nhau", Xuân Nghi nói.

Xuân Nghi và bạn trai - Kenny - trong MV mới. Ảnh: Xuân Nghi.

Năm 2009, Xuân Nghi trở lại ca hát sau chín năm du học ở Mỹ. Cô sinh năm 1994 tại Đà Lạt. Cô ca hát từ năm 5 tuổi. Các album được yêu thích của cô là: Xuân Nghi - Tiếng hát thiên thần nhỏ. Ngoài âm nhạc, cô còn tham gia một số phim như Hoa ngũ sắc, Sơn ca không hát...

Năm 2010, ca sĩ sang Mỹ du học tại Orange county school of the arts (OCHSA, thuộc Top 3 các học viện nghệ thuật ở California). Cô theo học chuyên ngành thanh nhạc, sáng tác, thu âm và kỹ thuật âm nhạc hiện đại. Xuân Nghi từng sáng tác hai ca khúc Lạc lối và Đổi màu. Năm 2015 cô học Đại học Nam California (University of Southern California), chuyên ngành sản xuất âm nhạc.

Tâm Giao