Xuân Nghi ca hát trở lại sau chín năm du học

Ca khúc "Summer night" mở đầu cho dự án âm nhạc sắp tới của ca sĩ.

Xuân Nghi tái xuất sau bảy năm du học Mỹ

Xuân Nghi cho biết hơn một năm qua cô và êkíp chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc mới. Summer night là bản nhạc pop do bạn trai cô - Kenny - sáng tác, nói về tâm sự của một người cô đơn, luôn tìm kiếm tình yêu. Cả hai quen nhau được sáu năm. Người yêu ca sĩ kinh doanh tại Mỹ, thích ca hát, viết nhạc khi rảnh rỗi. MV thực hiện tại Mỹ và ra mắt vào ngày 21/6.

Audio Teaser "Summer night" - Xuân Nghi Audio teaser "Summer night". Nguồn: Xuân Nghi.

Xuân Nghi chia sẻ gần 10 năm du học ở Mỹ, cô luôn nuôi dưỡng tình yêu ca hát nhưng không tham gia biểu diễn vì cần thêm thời gian khẳng định khả năng, chuyên môn. "Tôi lo lắng vì sợ không được mọi người đón nhận khi biểu diễn trở lại. Tôi nghĩ họ lưu luyến hình ảnh khi còn nhỏ của tôi nhiều hơn. Tôi hy vọng với nỗ lực phát triển bản thân và sự đầu tư nghiêm túc trong từng sản phẩm, một ngày không xa tôi sẽ có lại tình cảm của khán giả quê nhà", ca sĩ từng nói.

Ca sĩ Xuân Nghi.

Xuân Nghi sinh năm 1994 tại Đà Lạt. Cô tham gia ca hát từ năm 5 tuổi. Một trong những album được yêu thích của cô là Xuân Nghi - Tiếng hát thiên thần nhỏ. Ngoài âm nhạc, cô còn tham gia một số phim như Hoa ngũ sắc, Sơn ca không hát...

Năm 2010, Xuân Nghi sang Mỹ du học tại Orange county school of the arts (OCHSA) - thuộc Top 3 các học viện nghệ thuật ở California. Cô theo học chuyên ngành thanh nhạc, sáng tác, thu âm và kỹ thuật âm nhạc hiện đại. Xuân Nghi từng sáng tác hai ca khúc Lạc lối và Đổi màu. Năm 2015 cô học Đại học Nam California (University of Southern California), chuyên ngành music industry (sản xuất âm nhạc).

Xuân Nhi hát lúc bé Xuân Nghi thể hiện ca khúc thiếu nhi lúc bé. Nguồn: Youtube.

Tâm Giao