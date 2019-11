Ba năm bên nhau của Ngọc Lan, Thanh Bình

Lần cuối Ngọc Lan - Thanh Bình xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ tại tiệc sinh nhật báo Ngôi sao hồi tháng 4 ở TP HCM. Cả hai đoạt giải "Nữ hoàng, ông hoàng đêm tiệc" với trang phục do họ lên ý tưởng. Phần lưng của thiết kế mà Ngọc Lan mặc đính chiếc nơ to bản, in nhiều bài viết về cô cùng chồng và con trai. Tiệc sinh nhật hồi tháng 8 của Ngọc Lan, Thanh Bình không góp mặt. Cả hai hủy kết bạn trên Facebook đầu tháng 9. Họ thường xuyên chia sẻ tâm trạng buồn trên trang cá nhân trong hai tháng qua trước khi thừa nhận ly hôn tối 13/11.