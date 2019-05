Ngọc Lan, Thanh Bình đoạt giải 'Nữ hoàng, ông hoàng đêm tiệc Ngoisao.net'

Nữ diễn viên gây chú ý với khách mời tiệc sinh nhật báo Ngôi Sao nhờ bộ áo dài cách điệu từ hình ảnh logo báo.

Tiệc mừng sinh nhật 15 năm báo Ngoisao.net diễn ra tối 19/4 tại TP HCM. Hơn 100 nghệ sĩ tham gia sự kiện như: Hoa hậu H'Hen niê, Hoa hậu Hà Kiều Anh, ca sĩ Phương Thanh, Hồng Nhung, vợ chồng ca sĩ Hoàng Bách, Đăng Khôi, vợ chồng nhạc sĩ Minh Khang - Thúy Hạnh....

Vợ chồng Ngọc Lan - Thanh Bình gây ấn tượng với trang phục do họ lên ý tưởng. Trang phục của diễn viên có chủ đề Mặn hơn muối mặc được stylist Hữu Duy chuẩn bị, cách điệu từ hình ảnh và màu sắc logo của Ngoisao.net. Phần lưng của thiết kế đính chiếc nơ to bản, in nhiều bài viết về Ngọc Lan cùng chồng - diễn viên Thanh Bình và con trai của họ - bé Louis. Đồng điệu với vợ về màu sắc trang phục, diễn viên Thanh Bình diện bộ vest xanh với chiếc khăn đính trên túi áo in hình nhiều bài báo về gia đình anh.

Ngọc Lan cho biết Ngoisao.net luôn là trang báo yêu thích của cả gia đình cô. Tuổi thanh xuân, quá trình làm nghề của vợ chồng diễn viên đều gắn liền với tờ báo này. Cô dành thiết kế này cho buổi tiệc như tấm lòng tri ân. Thanh Bình kể bộ áo cầu kỳ khiến quá trình di chuyển đến buổi tiệc của vợ anh khá vất vả. Cô phải nằm nghiêng trên ghế trước của chiếc xe hơi vì không muốn bị bộ đồ bị nhăn cũng như làm hư mái tóc chải kỹ càng.

Ra đời từ năm 2004, 15 năm qua, báo Ngoisao.net được độc giả và các nghệ sĩ đánh giá là trang tin đáng tin cậy, cập nhật chính xác, nhanh chóng thông tin của các sao và những sự kiện văn hóa, giải trí trong lẫn ngoài nước. Bên cạnh đó, báo còn đưa tin về các hoạt động thể thao, những chân dung doanh nhân, các vấn đề xã hội, tạo nên mặt bằng thông tin đa dạng, phong phú.

Ngoisao.net hiện thu hút hơn 8 triệu lượt xem mỗi ngày với 10 triệu độc giả truy cập thường xuyên hàng tháng. Những năm gần đây, bắt kịp xu hướng thế giới, báo không ngừng tự làm mới với sự đầu tư công phu về nội dung lẫn hình thức, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho độc giả. Các hoạt động do Ngoisao.net tổ chức như cuộc thi Miss Ngôi Sao, chương trình bình chọn Ngôi sao của năm... thu hút đông đảo sao Việt tham dự và nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả, tạo điểm nhấn sôi động trong làng giải trí Việt.

Tâm Giao