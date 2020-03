Ba 'bóng hồng' trong đời Hyun Bin

Theo Naver, sau cơn sốt Hạ cánh nơi anh, chuyện đời tư, tài sản lẫn tình cảm của Hyun Bin được nhiều khán giả quan tâm. Anh từng nói mong cưới vợ trước 40 tuổi, không coi trọng ngoại hình của bạn gái tương lai mà chú ý vẻ đẹp nội tâm. Trước khi bị đồn yêu bạn diễn Son Ye Jin, tài tử công khai qua lại với ba diễn viên nữ.

Hwang Ji Hyun

Năm 2005, khi sự nghiệp khởi sắc, Hyun Bin bị truyền thông Hàn "khui" tin hẹn hò Hwang Ji Hyun. Cuộc tình của họ vấp phải phản đối từ công chúng. Khán giả cho rằng Ji Hyun kém sắc, diễn xuất thiếu chiều sâu và sự nghiệp nhạt hòa. Năm 2007, cặp sao âm thầm chia tay. Theo Nate, Hwang Ji Hyun khổ sở khi bị công kích dựa hơi Hyun Bin, khóc nhiều vì tình yêu không như ý.

Hwang Ji Hyun được cho là thẩm mỹ mũi, cắt mí. Ảnh: Naver.

Hwang Ji Hyun sinh năm 1983, cao 1,72 m, hoạt động nghệ thuật từ năm 16 tuổi, chủ yếu đóng vai phụ. Sau chia tay Hyun Bin, cô lận đận công danh, diễn xuất lẫn ca hát đều không gây chú ý. Tháng 10/2019, cô kết hôn với doanh nhân lớn tuổi, giàu có. Trên trang cá nhân, cô thường đăng ảnh du lịch, tận hưởng cuộc sống và cơ ngơi bề thế.

Song Hye Kyo

Song Hye Kyo là bóng hồng nổi tiếng nhất trong đời Hyun Bin. Cặp sao gặp gỡ trên phim trường Thế giới người ta sống (The world they live in) và công khai tình yêu tháng 8/2009. "Tôi không dễ rung động từ cái nhìn đầu tiên và Song Hye Kyo cũng vậy. Tình cảm giữa chúng tôi phát triển tự nhiên khi gặp gỡ mỗi ngày ở trường quay. Những cảnh lãng mạn trong phim đưa chúng tôi đến bên nhau", Hyun Bin nói trên Naver.

Tháng 3/2011, đôi diễn viên khiến khán giả tiếc nuối khi thông báo chia tay. Lý do cả hai quá bận đóng phim và lịch làm việc tại nước ngoài dày đặc, không thể quan tâm nhau. Đại diện Hyun Bin nói cặp sao mệt mỏi vì loạt tin đồn ác ý bủa vây, mối quan hệ xuất hiện khoảng trống vì sự quan tâm quá mức của công chúng lẫn truyền thông. Sau chia tay, họ né tránh mọi câu hỏi về tình cũ.

Hyun Bin, Song Hye Kyo Hyun Bin, Song Hye Kyo trong "Thế giới người ta sống". Video: KBS.

Trên Pann, nhiều khán giả nói Hyun Bin đau lòng khi bị Hye Kyo "đá" và mất nhiều năm mới quên được cô. Những năm sau đó, Hye Kyo vướng tin đồn hẹn hò các tài tử Jo In Sung, Kang Dong Won, Yoo Ah In... Năm 2017, cô kết hôn Song Joong Ki, nhưng ly hôn sau một năm tám tháng. Hiện cô độc thân, sở hữu nhiều bất động sản ở Hàn lẫn Mỹ.

Kang So Ra

Hyun Bin hẹn hò Kang So Ra - diễn viên thua anh tám tuổi - vào tháng 10/2016. Đại diện tài tử nói họ tương đồng sở thích, kín tiếng và cẩn trọng khi qua lại. Đôi uyên ương không công khai dự sự kiện và ít chia sẻ về người yêu. Tương tự Hwang Ji Hyun, fan của Hyun Bin chê So Ra chê không xứng với anh về diện mạo lẫn tầm ảnh hưởng. Năm 2017, cặp sao đường ai nấy đi vì bận rộn, ít có thời gian bên nhau.

Kang So Ra. Ảnh: Instyle.

Kang So Ra sinh năm 1990, khởi nghiệp diễn viên từ năm 2009. Cô từng đóng Dream High 2, Doctor Stranger, Ugly Alert, Anh luật sư hàng xóm... Theo Pann, sự nghiệp của cô mờ nhạt, được công chúng chú ý hơn khi yêu Hyun Bin.

Trong chương trình Strong Heart, So Ra cho biết thời trung học cao 1,68 m nhưng nặng tới 72 kg, vòng eo lên đến 80 cm và không thể mặc vừa chiếc váy nào. Nhờ áp dụng chế độ ăn uống và tập yoga nghiêm ngặt, cô giảm 25 kg, lấy lại vóc dáng đẹp. Kênh MBC TV Entertainment từng chọn Kang So Ra là nghệ sĩ có đôi chân dài gợi cảm nhất showbiz Hàn. Hiện cô độc thân, sống trong căn hộ rộng hơn 260 mét vuông ở Cheongdamdong (Seoul, Hàn Quốc), giá khoảng 2,8 tỷ won (55 tỷ đồng).

Kang So Ra sành điệu bay đến Mỹ Kang So Ra được truyền thông Hàn khen vóc dáng đẹp khi đến Mỹ năm 2018. Video: TvDaily.

Thanh An