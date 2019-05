'Avengers: Endgame' ngốn hơn 200 triệu USD phí quảng bá

Bom tấn - công chiếu cuối tuần này - có kinh phí quảng bá cao nhất Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

'Captain Marvel' khuấy động phòng vé trước phần bốn Avengers / Quá trình 'siêu anh hùng' Marvel khổ luyện cơ thể

Deadline cho biết tác phẩm có kinh phí quảng bá hơn 200 triệu USD, tăng khoảng 50 triệu USD so với Avengers: Infinity War. Các phim khác tốn nhiều chi phi này của Marvel là Spider-Man: Homecoming (140 triệu USD) và Guardians of the Galaxy 2 (80 triệu USD).

Siêu anh hùng đối mặt mất mát, ly tán trong Avengers: Endgame Trailer đầu của "Avengers: Endgame".

Theo Observer, Avengers: Endgame cần nhiều tiền hơn để giới thiệu phim ở các thị trường đang trỗi dậy ngoài Mỹ như Trung Quốc, Nga và châu Mỹ Latinh. Theo người phụ trách marketing của Marvel, đối tượng theo dõi phim của hãng đã mở rộng - từ những người yêu thích truyện tranh trong giai đoạn đầu đến thế hệ trẻ và cả khán giả gia đình hiện tại. Do đó, họ muốn kết hợp chặt chẽ với các thương hiệu được lớp khán giả này quan tâm.

Nỗ lực của hãng phát huy hiệu quả, khiến nhiều người quan tâm tác phẩm. Trailer đầu tiên của Avengers: Endgame thu hút đến 289 triệu lượt xem trên mọi nền tảng trong 24 giờ đầu - cao nhất mọi thời. Nó cũng giữ kỷ lục là trailer được nhắc đến nhiều nhất trong 24 giờ đầu trên Twitter (549.000 lần). Trailer thứ hai cũng có 268 triệu lượt xem trong ngày đầu. Theo trang bán vé sớm Fandago, phần bốn Avengers là phim được trông đợi nhất năm 2019.

Trailer 'Avengers: Endgame" Trailer thứ hai của "Avengers: Endgame".

Tổng ngân sách của Avengers: Endgame (bao gồm cả sản xuất và quảng bá) hiện vẫn được giữ kín. Nhiều báo Âu Mỹ nhận định con số không thể thấp hơn phần trước - Avengers: Infinity War (321 triệu USD). Theo Cheatsheet, phim có thể tốn đến trên 600 triệu USD, cao hơn cả Avengers: Age of Ultron (365 triệu USD) - tác phẩm tốn kém nhất tính đến nay của Marvel. Tuy nhiên, Fortune đoán kinh phí phim không cao hơn phần ba quá nhiều. Tác phẩm có ngân sách cao nhất lịch sử điện ảnh hiện là Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides với 379 triệu USD (theo Forbes).

Avengers: Endgame kể trận tái đấu giữa dàn người hùng và Thanos, công chiếu tuần này. Theo báo Âu Mỹ, phim có thể thu từ 260 đến 300 triệu USD trong tuần đầu. Deadline cho biết bom tấn bán được hơn một triệu vé ở Trung Quốc chỉ trong sáu giờ đầu. Ở Việt Nam, nhà phát hành CGV cho biết đã bán ra hơn 200.000 vé (khoảng 16 tỷ đồng) chỉ sau 24 giờ.

* Xem thêm: Những người hùng bị đồn mất mạng trong 'Avengers: Endgame'

Ân Nguyễn