Tháng 8/2013, Ariana phát hành album đầu tiên Your Truly. Giới phê bình đánh giá tích cực giọng hát của Ariana trong tác phẩm đầu tay. Album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 cùng nhiều đĩa đơn thành công như The Way, Baby I, Right There…