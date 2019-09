Ariana Grande cùng Miley Cyrus, Lana Del Rey ra MV

Ba "công chúa nhạc pop" Ariana Grande, Miley Cyrus và Lana Del Rey hóa thân thành các "thiên thần của Charlie" trong MV.

Ngày 13/9, các ca sĩ tung MV mới cho ca khúc Don't Call Me Angel, được đạo diễn bởi Hannah Lux Davis - người đồng hành Ariana trong nhiều sản phẩm như Thank U, Next, 7 Rings, Into You... Trong MV, Ariana cùng Miley và Lana hóa thân ba "thiên thần của Charlie" - các nữ điệp viên của ông trùm giấu mặt Charlie dựa trên loạt phim nổi tiếng Charlie's Angels. Ariana xuất hiện với hình ảnh quen thuộc - bốt cao cổ và tóc đuôi ngựa. Miley Cyrus nổi loạn trong bộ nội y trang trí xích. Lana mặc váy ngủ đỏ, được tờ Billboard khen mang vẻ đẹp "femme fatale" (tạm dịch: quyến rũ chết người).

Don't Call Me Angel MV "Don't Call Me Angel". Video: Youtube.

Don't Call Me Angel do ba nữ ca sĩ phối hợp sáng tác, là ca khúc chủ đề phim Charlie’s Angels của đạo diễn Elizabeth Banks dự kiến ra rạp tháng 11. Ariana Grande là người sản xuất âm nhạc của bộ phim. Ca khúc nói về những phụ nữ nổi loạn, không chịu để đàn ông coi như "những thiên thần" ngoan ngoãn, thánh thiện. Tờ Pitchfork khen ngợi ca khúc hòa hợp ba phong cách dịu dàng (của Ariana), nổi loạn (Miley) và ma mị (Lana) thành công.

Ca khúc là lần đầu ba ca sĩ cùng hợp tác trong một dự án âm nhạc. Ngày 30/8, Lana Del Rey phát hành album phòng thu thứ sáu Norman F*cking Rockwell. Tháng 5, Miley phát hành EP với nhan đề She is Coming, tiền đề cho album thứ bảy ra mắt vào cuối năm. Tháng 2, Thank U, Next - album thứ năm của Ariana Grande - được phát hành, thành công mặt thương mại và nhận nhiều lời khen từ giới phê bình.

Đạt Phan