An Nguy xin lỗi vì scandal tình cảm với Kiều Minh Tuấn

Kiều Minh Tuấn trả lại 900 triệu cho nhà sản xuất phim sau scandal với An Nguy

Tối 18/11, An Nguy lần đầu lên tiếng sau hai tháng gây ồn ào vì mối quan hệ với diễn viên Kiều Minh Tuấn. Cô chia sẻ cả hai từng có tình cảm với nhau trong thời gian quay phim Chú ơi đừng lấy mẹ con của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Do Kiều Minh Tuấn đang sống cùng Cát Phượng, An Nguy không có ý định công khai sự thật. Cô cho biết việc làm của cả hai là sai và biết trước sau cũng sẽ kết thúc.

An Nguy kể sau đó, Cát Phượng đề nghị cô trả lời phỏng vấn chuyện cô và Kiều Minh Tuấn hẹn hò chỉ nhằm quảng bá cho phim. Tuy vậy, ở buổi phỏng vấn, do Cát Phượng chủ động để cả hai trả lời báo chí, An Nguy vẫn muốn nói ra tình cảm thật. "Dù biết nói ra sự thật sẽ gặp phải phản ứng của khán giả, nhưng mình sai mình chịu. Hơn hết, mình không muốn lừa dối khán giả. Mình chân thành gửi lời xin lỗi đến toàn bộ ekip làm phim vì việc cá nhân đã ảnh hưởng đến tập thể", An Nguy chia sẻ. Diễn viên nói cô chấp nhận sự chỉ trích từ mọi người.

Kiều Minh Tuấn (phải) và An Nguy trong phim 'Chú ơi đừng lấy mẹ con'.

Kèm theo lời xin lỗi trên trang cá nhân, An Nguy đăng các ảnh chụp màn hình tin nhắn của Cát Phượng và nhận xét: "... chị Phượng từ đầu đã có ý định đi truyền thông rằng chị và anh Tuấn đang có rạn nứt, đó là lý do vì sao facebook của chị Phượng liên tục cập nhật những trạng thái đau buồn. Vì sao thì mình không được rõ, cũng không muốn suy đoán. Chỉ có điều chị Phượng chỉ muốn mọi chuyện dừng lại ở việc úp mở không rõ ràng. Việc mình trả lời sự thật đã đi ngược lại với mong muốn của chị".

Phản hồi về chia sẻ của An Nguy, Cát Phượng cho biết chị không bình luận gì ảnh chụp màn hình các tin nhắn vì chúng có thể được làm giả. "Nếu cần gì, An Nguy gặp tôi để nói chuyện trực tiếp, tôi sẽ trả lời. Còn về việc nói tôi lôi kéo An và Tuấn gặp báo chí thì rất vô lý, tôi đâu phải là quản lý của cô ấy mà nói là cô ấy phải nghe theo. Trong chuyện này, tôi là một nạn nhân và hoàn toàn vô can, tôi cũng chưa bao giờ nằm trong êkíp PR của bộ phim và ra lệnh gì cho An Nguy cả", Cát Phượng chia sẻ.

Cát Phượng xác nhận Kiều Minh Tuấn đã gửi 900 triệu đồng cho NSX phim Đại diện nhà sản xuất trao đổi với Cát Phượng về việc Kiều Minh Tuấn hoàn trả lại cát-xê 900 triệu đồng.

Bà Dung Bình Dương - nhà sản xuất phim Chú ơi đừng lấy mẹ con - đánh giá lời xin lỗi của An Nguy có thiện chí, chân thành. Tuy nhiên, nhà sản xuất vẫn giữ ý định khởi kiện cô. Lần gần nhất, bà liên lạc với An Nguy để trao đổi việc kiện cô do vi phạm hợp đồng về phát ngôn, làm ảnh hưởng phim, cô cho biết đang quay quảng cáo tại Hàn Quốc nên chưa thể về nước.

Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng từng họp mặt báo giới chia sẻ về ồn ào tình cảm với An Nguy hồi giữa tháng 10.

Ngày 17/11, đại diện êkíp phim cho biết Kiều Minh Tuấn đã hoàn trả 900 triệu đồng thù lao đóng phim và xin lỗi đoàn phim. Tuy nhiên, bà Dung Bình Dương vẫn kiện Kiều Minh Tuấn lên Tòa án Nhân dân quận 7, TP HCM. Theo đó, diễn viên sẽ trả lại tiền thù lao đóng phim (đã trả), chịu phạt 8% số cát -xê (tức 72 triệu đồng) vì vi phạm hợp đồng ở khoản có phát ngôn làm ảnh hưởng đến phim và bồi thường tượng trưng thiệt hại về uy tín, danh dự cho đơn vị sản xuất là một triệu đồng. Với An Nguy, nhà sản xuất phim cho biết họ gặp khó khăn khi lập hồ sơ khởi kiện do cô sống ở Mỹ. Họ dự kiến nộp hồ sơ kiện An Nguy lên Tòa án Nhân dân TP HCM với nội dung yêu cầu bồi thường tương tự Kiều Minh Tuấn.

Trailer 'Chú ơi đừng lấy mẹ con' Kiều Minh Tuấn và An Nguy trong 'Chú ơi đừng lấy mẹ con'.

Giữa tháng 9, Kiều Minh Tuấn và An Nguy chia sẻ với truyền thông họ đang yêu nhau. Hai diễn viên cho biết tình cảm của họ dành cho nhau là thật, không phải tạo scandal để PR. Lúc đó, Cát Phượng không phản hồi về sự việc, nhưng vẫn cùng Kiều Minh Tuấn đi công tác. Kiều Minh Tuấn và An Nguy cùng đi dự các buổi ra mắt phim nhưng hạn chế tiếp xúc. Giữa tháng 10, nam diễn viên có cuộc gặp gỡ báo chí, cho biết anh sai khi có tình cảm với An Nguy và phát ngôn làm tổn thương Cát Phượng.

Kiều Minh Tuấn sinh năm 1988. Từng đóng nhiều vai phụ, năm 2017, anh nổi lên với Em chưa 18 - phim đoạt doanh thu cao kỷ lục. Anh kém Cát Phượng 18 tuổi. Cả hai đã chung sống nhiều năm nay.

An Nguy tên đầy đủ là Ngụy Thiên An, sinh năm 1987. Cô từng là một trong những vlogger được yêu thích nhất trong nước. Cô có vai diễn đầu trong phim Chờ em đến ngày mai (đóng cùng Trấn Thành), từng tham gia The Face 2016...

