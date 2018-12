Kiều Minh Tuấn trả lại 900 triệu cho nhà sản xuất phim sau scandal với An Nguy

Kiều Minh Tuấn: 'Tôi yêu Cát Phượng tám năm qua'

Trưa 17/11, bà Dung Bình Dương - nhà sản xuất phim Chú ơi đừng lấy mẹ con - cho biết Kiều Minh Tuấn và vợ - nghệ sĩ Cát Phượng - đã đến gặp êkíp xin lỗi vì ồn ào với An Nguy - bạn diễn của anh trong phim. Theo nhà sản xuất, Kiều Minh Tuấn hoàn tiền vì anh từng có tình cảm với An Nguy trong thời gian quay phim và tiết lộ câu chuyện này trên truyền thông, khiến doanh thu bộ phim bị ảnh hưởng. Cát Phượng cũng cho biết Kiều Minh Tuấn đã bồi thường cát-xê cho nhà sản xuất.

Kiều Minh Tuấn (phải) và An Nguy trong phim 'Chú ơi đừng lấy mẹ con'.

Nhà sản xuất phim cho biết Chú ơi đừng lấy mẹ con được đầu tư 23 tỷ đồng. Sau khi khởi chiếu từ tháng 9, đến nay phim thu được gần 10 tỷ đồng, chưa kể tỷ lệ ăn chia với các rạp. Cho rằng scandal tình cảm của Kiều Minh Tuấn và An Nguy làm ảnh hưởng phim, đơn vị này quyết định khởi kiện.

Cát Phượng xác nhận Kiều Minh Tuấn đã gửi 900 triệu đồng cho NSX phim Bà Dung Bình Dương - đại diện đơn vị sản xuất phim - trao đổi với Cát Phượng về việc Kiều Minh Tuấn trả lại tiền thù lao. Cát Phượng là vợ và là quản lý của diễn viên.

"Việc Kiều Minh Tuấn trả lại cát-xê chứng tỏ thái độ thiện chí, chân thành của anh. Nhưng sau khi scandal xảy ra, êkíp bị nhiều khán giả cho rằng tự xây dựng kịch bản quảng cáo phim. Chúng tôi kiện Kiều Minh Tuấn để chứng minh uy tín của mình. Sau khi ra tòa, chúng tôi sẽ xem xét tùy tình hình để hòa giải hay không", bà Dung cho biết.

Bà Dung đã gửi hồ sơ kiện Kiều Minh Tuấn lên Tòa án Nhân dân quận 7, TP HCM. Theo đó, diễn viên sẽ trả lại tiền thù lao đóng phim (đã trả), chịu phạt 8% số cát -xê (tức 72 triệu đồng) vì vi phạm hợp đồng và bồi thường tượng trưng thiệt hại về uy tín, danh dự cho đơn vị sản xuất là một triệu đồng. "Tòa đã nhận hồ sơ khởi kiện và đang yêu cầu chúng tôi bổ sung các vi bằng chứng minh thiệt hại", bà Dung nói.

Với An Nguy, nhà sản xuất phim cho biết họ gặp khó khăn khi lập hồ sơ khởi kiện do cô sống ở Mỹ. Đơn vị này nói muốn thuyết phục nữ diễn viên về Việt Nam để trao đổi. Luật sư nguyên đơn dự kiến nộp hồ sơ kiện An Nguy lên Tòa án Nhân dân TP HCM với nội dung yêu cầu bồi thường tương tự như Kiều Minh Tuấn.

Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng trong buổi gặp gỡ báo chí chia sẻ chuyện tình cảm hồi giữa tháng 10.

Giữa tháng 9, Kiều Minh Tuấn và An Nguy chia sẻ với truyền thông họ đang yêu nhau. Hai diễn viên cho biết tình cảm của họ dành cho nhau là thật, không phải tạo scandal để PR. Thời điểm đó, Cát Phượng không phản hồi về sự việc, nhưng vẫn cùng Kiều Minh Tuấn đi công tác. Kiều Minh Tuấn và An Nguy cùng đi dự các buổi ra mắt phim nhưng hạn chế tiếp xúc. Giữa tháng 10, nam diễn viên có cuộc gặp gỡ báo chí, cho biết anh sai khi có tình cảm với An Nguy và phát ngôn làm tổn thương Cát Phượng.

Kiều Minh Tuấn sinh năm 1988. Từng đóng nhiều vai phụ, năm 2017, anh nổi lên với Em chưa 18 - phim đoạt doanh thu cao kỷ lục. Anh kém Cát Phượng 18 tuổi. Cả hai đã đăng ký kết hôn và chung sống nhiều năm nay.

An Nguy tên đầy đủ là Ngụy Thiên An, sinh năm 1987. Cô từng là một trong những vlogger được yêu thích nhất trong nước. Cô có vai diễn đầu trong phim Chờ em đến ngày mai (đóng cùng Trấn Thành), từng tham gia The Face 2016...

Trailer 'Chú ơi đừng lấy mẹ con' Kiều Minh Tuấn và An Nguy trong 'Chú ơi đừng lấy mẹ con'.

Phim Chú ơi đừng lấy mẹ con do đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thực hiện, kể về cuộc sống của người mẹ đơn thân tên Tiên (An Nguy đóng) và cậu con trai hiếu động tên Nhện (bé Hữu Khang đóng). Một ngày, Tiên được Đông Bắc (Kiều Minh Tuấn) - một người cha đơn thân theo đuổi. Anh có cô con gái cùng tuổi với bé Nhện tên Elsa (Chu Diệp Anh đóng). Nhiều tình huống hài hước xảy ra khi hai đứa trẻ bày trò nghịch phá, ngăn cản cha mẹ chúng đến với nhau. Diễn xuất của Kiều Minh Tuấn và An Nguy bị lấn át bởi cặp diễn viên nhí.

Tam Kỳ