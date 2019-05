American Idol 2019 công bố top 10

Bảy thí sinh do khán giả bình chọn và ba người nhận vé vớt từ ban giám khảo.

Chàng trai từng bị bố ruột bạo hành tỏa sáng tại American Idol / Những tên tuổi vụt sáng từ American Idol

Tối 15/4, American Idol tập 13 được phát sóng trên kênh ABC với sự tham gia của 14 thí sinh. Ban tổ chức công bố bảy thí sinh đi tiếp dựa trên bình chọn của khán giả gồm: Madison Vandenburg, Walker Burroughs, Jeremiah Lloyd Harmon, Wade Cota, Laci Kaye Booth, Laine Hardy, Alejandro Aranda.

Trong số này, nữ ca sĩ 16 tuổi Madison chinh phục khán giả ở phần thi trước đó với ca khúc Falling của Alicia Keys. Cô là người nhận được nhiều lượt bình chọn nhất, chiếm 30% trên tổng phiếu bầu. Số phiếu được tính từ ba nguồn là website của chương trình, ứng dụng điện thoại và nhắn tin.

American Idol 2019 lộ diện top 10 - Madison hát You and I của Lady Gaga Madison VanDenburg nhận được nhiều lượt bình chọn nhất từ khán giả với hơn 30% tổng số phiếu. Cô hát ca khúc "You and I" của Lady Gaga để cảm ơn người hâm mộ.

Bảy người còn lại chuẩn bị một màn trình diễn để tranh ba tấm vé cuối. Uché với ca khúc Diamonds của Rihanna thuyết phục Lionel Richie. Không cần nghe hết các phần thi, giám khảo lên sân khấu ôm nam ca sĩ và công bố sự lựa chọn của mình. Hai giám khảo còn lại kiên nhẫn chờ đến cuối chương trình. Dimitrius Graham được giám khảo Luke Bryan cứu sau khi biểu diễn When The Party's Over của ca sĩ đang lên Billie Eilish. Trong khi đó, Katy Perry lựa chọn Alyssa Raghu, người hát lại bản hit The One That Got Away của chính cô. Các thí sinh phải dừng cuộc chơi gồm: Evelyn Cormier, Riley Thompson, Eddie Island và Ashley Hess.

Top 10 thí sinh xuất sắc của American Idol 2019. Ảnh: TVline.

Tối 21/4 tới, 10 thí sinh sẽ bước vào vòng thi Đêm Disney để chọn ra tám người đi tiếp. Kể từ vòng này, các đêm diễn được chiếu trực tiếp để khán giả bình chọn. Mỗi đêm sẽ loại hai thí sinh cho đến khi tìm ra bốn người tham dự chung kết vào ngày 19/5.

American Idol là cuộc thi ca nhạc dựa trên chương trình Pop Idol từ Anh, được Simon Fuller thành lập tại Mỹ. American Idol từng là một trong những chương trình tìm kiếm tài năng thành công nhất của lịch sử truyền hình Mỹ. Cuộc thi được xem là "cỗ máy" tạo nên các thần tượng.

Đạt Phan (Theo ABC)