Alain Delon - tài tử nhiều tai tiếng của điện ảnh Pháp

Diễn viên 83 tuổi từng ngồi tù, vướng scandal đánh vợ con, ngoại tình, kỳ thị người đồng tính.

Tại Liên hoan phim (LHP) Cannes 2019, Alain Delon được trao giải thưởng "Honorary Palme d'Or" (Giải Cành Cọ Vàng Danh Dự). Theo Euro News, nhiều người cho rằng ông không xứng đáng được vinh danh vì nhiều scandal trong quá khứ. Đơn phản đối giải thưởng dành cho nam diễn viên nhận hơn 25.000 chữ ký trên Internet.

Cành Cọ Vàng Danh Dự là giải thưởng được ban tổ chức LHP khởi xướng từ 2002, tặng cho những diễn viên, đạo diễn có sự nghiệp thành công nhưng chưa từng được vinh danh ở sự kiện này. Giải từng gây tranh cãi khi vinh danh nhiều nhân vật vướng scandal như tài tử Mỹ Clint Eastwood, đạo diễn Mỹ Woody Allen hay đạo diễn huyền thoại của Pháp - Agnès Varda.

Từ lính bị trục xuất đến ngôi sao màn bạc

Tài tử Alain Delon khi còn trẻ. Ảnh: UniFrance.

Alain Delon sinh năm 1935 tại Sceaux, một xã nhỏ bên dòng sông Seine của Pháp. Cha mẹ Alain ly dị từ năm ông bốn tuổi. Thuở nhỏ, nam diễn viên nhiều lần bị đuổi học vì nghịch ngợm. Mẹ và bố dượng thường phải tìm trường mới cho ông. Đến năm 14 tuổi, Alain quyết định bỏ học và xin làm việc tại lò mổ gia súc của cha dượng. Năm 1942, ông gia nhập hải quân và tham chiến tại khu vực Đông Dương. Vì vô kỷ luật trong quân đội, Alain bị chính phủ bỏ tù một năm và bị đuổi khỏi quân ngũ vào năm 1956.

Theo tờ Gentleman's Gazette, nam diễn viên trở lại Pháp, mưu sinh với những công việc như bồi bàn, giao hàng. Nhờ điển trai, ông lọt vào mắt xanh của minh tinh Brigitte Auber trong một lần gặp gỡ. Brigitte rủ Alain cùng dự LHP Cannes và tại đây sự nghiệp điện ảnh của nam diễn viên bắt đầu. Qua sự giới thiệu của Brigitte, ông quen ông bầu David Selznick và trở thành diễn viên thuộc quyền quản lý của ông này. Theo yêu cầu của ông bầu, Alain đến Paris để học tiếng Anh. Ông nhận vai đầu tiên trong bộ phim Quand la femme s’en mêle (phát hành năm 1957) của đạo diễn Yves Allégret.

Sự nghiệp điện ảnh của Alain nhanh chóng thành công dù ông không học chuyên môn diễn xuất. Năm 1959, ông đóng vai chính trong Three Murderesses. Bộ phim thành công tại các phòng vé Pháp và được trình chiếu tại Mỹ. Purple Noon (phát hành năm 1960) là tác phẩm biến Alain trở thành ngôi sao sáng trong làng điện ảnh Pháp. Nội dung phim dựa trên các cuốn tiểu thuyết tội phạm hình sự của nhà văn Mỹ Patricia Highsmith. Alain vào vai Tom Ripley - kẻ có khả năng đóng giả người khác rất đạt. Tom giết một doanh nhân giàu có và sống thay cuộc sống của người đó. Khi bị cảnh sát phát hiện, anh tự tử và để lại hết tài sản cho người tình. Tờ New York Times nhận xét vai diễn của Alain "cảm động và thể hiện được những biểu cảm mãnh liệt".

Tài tử trên áp phích phim "Purple Noon". Ảnh: Amazon.

Alain tiếp tục có nhiều vai diễn thành công. Ông làm việc với những đạo diễn hàng đầu châu Âu thời đó như Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni hay Louis Malle. Alain thường được chọn vào những vai nam trẻ, năng động, tài năng nhưng dần bị tha hóa đạo đức. Ông cũng nổi tiếng với hình ảnh người tình dịu dàng hay anh hùng lãng mạn.

Với hơn 60 năm trong ngành điện ảnh, Alain nằm trong số những tên tuổi nổi tiếng bậc nhất tại Pháp. Ông góp mặt trong gần 90 bộ phim điện ảnh, truyền hình và được nhiều tạp chí quốc tế xếp vào nhóm những nhân vật biểu tượng trong làng điện ảnh Pháp và thế giới.Các phim nổi bật của Alain gồm Rocco and His Brothers (1960), Plein Soleil (1960), L'Eclisse (1962), The Leopard (1963), Lost Command (1966)...

Tạp chí Gentleman's Gazzette gọi Alain là "James Dean của nước Pháp". James Dean là một huyền thoại điện ảnh của Hollywood (Mỹ). Ông từng thử sức tại kinh đô điện ảnh Hollywood nhưng không thành công. Bên cạnh việc diễn, Alain mở công ty Delbeau Productions và sản xuất một số phim cho chính mình.

Năm 2017, Alain nói với tờ AFP sẽ thực hiện thêm một vai diễn rồi giải nghệ. Tuy nhiên, bộ phim đó đến nay vẫn chưa được bấm máy. Lần đóng phim gần nhất của ông là vai khách mời trong S Novym godom, mamy (phát hành năm 2012) của đạo diễn Nga - Artyom Aksenenko.

Các cảnh phim nổi tiếng của Alain Delon Vẻ ngoài thời trẻ của Alain Delon - tài tử được giải thưởng danh dự ở LHP Cannes 2019.

Đời tư nhiều tai tiếng

Alain từng bị coi là "biểu tượng sex" những năm tuổi trẻ. Bên cạnh các vai diễn giàu sức hút, ông nổi tiếng là kẻ lăng nhăng của làng giải trí Pháp. Năm 1959, Alain đính ước với bạn diễn Romy Schneider. Hai người quen nhau khi cùng đóng phim Christine. Cùng thời gian đó, ông qua lại với ca sĩ người Đức Christa Päffgen và có một con riêng vào năm 1962. Khi phát hiện, Romy cố gắng hàn gắn mối quan hệ nhưng không thành. Cô hủy hôn vào năm 1963. Một năm sau, Alain kết hôn với người mẫu Nathalie Barthélemy và có một con trai cùng nhau. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 5 năm.

Alain và vợ Nathalie khi còn hạnh phúc bên nhau. Ảnh: Pinterest.

Sau khi ly dị, Alain không tái hôn mà chỉ sống cùng những người tình khác. Từ năm 1968 đến 1983, ông chung sống cùng minh tinh Mireille Darc. Năm 1987, Alain bắt đầu cuộc tình với người mẫu Rosalie van Breemen và có hai con chung. Trên tạp chí Vanity Fair, Anthony - con trai của hai người - nói ông thường xuyên đánh đập vợ con. Alain cũng nói với tờ Telegraph từng tát vợ một lần.

Tài tử cũng vướng vào vụ án liên quan cái chết của vệ sĩ Stevan Markovic. Năm 1968, Steven được phát hiện qua đời tại một bãi rác ở Paris (Pháp). Anh trai của Stevan giao nộp cho cảnh sát một bức thư của người em quá cố. Trong thư, Stevan viết: "Nếu tôi chết, chắc chắn Alain Delon và đại ca của hắn - Francois Marcantoni - là thủ phạm". Theo tờ Guardian, sự việc nổi tiếng trên các mặt báo tại Pháp với tên gọi "Markovic Affair". Thủ tướng Pháp lúc bây giờ, ông Georges Pompidou, cũng bị cảnh sát tình nghi liên quan vụ án.

Alain cùng những người này bị nghi ngờ ở trong một đường dây chuyên tổ chức các bữa tiệc tình dục trong giới giàu có tại Pháp. Vụ án đi vào ngõ cụt khi cảnh sát không tìm được bằng chứng. Các nghi can, trong đó có Alain, đều không bị buộc tội. Thủ phạm giết Markovic hiện vẫn chưa được tìm ra. Năm 1969, Alain cũng bị tòa án Italy kết án tù bốn tháng vì tấn công một phóng viên ảnh tại nước này.

Alain ở tuổi 83, nhận giải Cành Cọ Vàng đầu tiên cùng con gái Anouchka (trái) hôm 19/5. Ảnh: Reuters.

Alain từng nhiều lần có những phát biểu gây tranh cãi trên báo chí. Năm 2013, trên sóng đài truyền hình quốc gia Pháp, diễn viên nói người đồng tính là "đi trái với tự nhiên". Ông cho biết không phản đối hôn nhân đồng tính, nhưng không đồng tình việc những người này xin nhận con nuôi. Năm 2018, cũng trên sóng truyền hình quốc gia Pháp, Alain từng gây tranh cãi khi nói việc tát phụ nữ thể hiện đẳng cấp của một quý ông.

Theo tờ Japan Times, Alain nói cuộc đời ông gắn ba điều: "Diễn xuất, làm những điều ngu dốt và nuôi con". Ông cho biết không quan tâm đến những chỉ trích từ công chúng về lối sống. "Tôi đã quen với những lời đó. Điều quan trọng là họ không tìm được điểm gì trong sự nghiệp diễn xuất của tôi để chê", tài tử nói.

Đạt Phan