AAA 2019: Sân khấu hoành tráng, tổ chức chưa chuyên nghiệp

Lễ trao giải Asia Artist Awards bắt đầu khi phần thảm đỏ đang diễn ra khiến nhiều fan náo loạn.

Lần đầu tổ chức ở Việt Nam, lễ trao giải mang đến đêm nhạc đậm chất Hàn. Trong hơn bốn giờ đồng hồ, Super Junior, GOT7, Twice, Seventeen, Red Velvet, Chung Ha, Momoland, TXT, ITZY, Stray Kids, (G)I-DLE, AB6IX... thể hiện loạt bản hit. Các fan đồng loạt vẫy lightstick và hòa giọng cùng thần tượng tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt.

Nhóm nhạc nam Super Junior chứng tỏ đẳng cấp khi thể hiện loạt ca khúc The Crown, Super Clap, Sorry sorry, Bonamana. Khi giai điệu bản hit Sorry sorry vang lên, sân vận động Mỹ Đình "vỡ tung" bởi tiếng reo hò của khán giả. Họ đồng thanh hô "sorry sorry" đệm lời ca sĩ và thực hiện những động tác tay mạnh mẽ theo vũ đạo. Một số nghệ sĩ cũng hòa mình vào phần trình diễn. Các nhóm tân binh như ITZY cũng tạo sức hút. Các fan đồng thanh hát theo và gọi tên từng thành viên để cổ vũ. Nhiều người phấn khích khi lần đầu được xem trực tiếp những màn diễn vốn chỉ thấy trên tivi, Youtube.

IZTY diễn mở màn hai ca khúc "Dalla Dalla" và "ICY".

Đại diện duy nhất của Việt Nam - ca sĩ Bích Phương - gây ấn tượng giữa dàn sao Hàn. Trở lại sân khấu sau khi nhận giải "Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc", cô thể hiện ca khúc Đi đua đưa đi với sự hỗ trợ của dàn vũ công. Cộng đồng fan Kpop vẫy tay, hòa giọng ở phần "Lúc đi hết mình lúc về hết buồn". Nhiều fan liên tục gọi tên Bích Phương và khen cô xinh đẹp.

AAA 2019 – sân khấu hoành tráng, tổ chức thiếu chuyên nghiệp Bích Phương trình diễn ca khúc "Đi đu đưa đi" trên sân khấu AAA 2019.

Sự cổ vũ nhiệt tình, nhiều màu sắc của fan là điểm nhấn của lễ trao giải. Hàng nghìn fan Việt phủ kín mặt sân và các khán đài. Họ phân khu ngồi theo từng nhóm fan, mỗi nhóm có lightstick, banner riêng tạo nên cảnh tượng đầy màu sắc. Fan ủng hộ tất cả nghệ sĩ xuất hiện sân khấu nhận giải hay trình diễn. Không có trường hợp black ocean (biển đen im lặng) - khán giả tắt lightstick, ngừng cổ vũ ca sĩ - xảy ra tại lễ trao giải.

Màn cổ vũ ấn tượng nhất là hình ảnh trái tim kèm theo chữ SJ (viết tắt của Super Junior) màu đỏ trên nền lightstick màu xanh - màu đặc trưng của nhóm do V-ELF (cộng đồng fan Super Junior tại Việt Nam) thực hiện - khi nhóm lên nhận giải, biểu diễn. Trước tình cảm của người hâm mộ, trưởng nhóm Leeteuk nói: "Xin cám ơn ELF Việt Nam – những người đang có mặt tại sân vận động và tạo nên biển xanh sapphire. Nhờ tình yêu và sự ủng hộ của các bạn mà Super Junior có thể tồn tại suốt 15 năm qua".

Màn cổ vũ bằng đèn led của fan gửi đến Super Junior.

Trao giải đại trà, khâu tổ chức thiếu chuyên nghiệp là điểm trừ của AAA 2019. Daesang - giải thưởng cao quý nhất vốn chỉ dành cho một nghệ sĩ - năm nay gọi tên năm chủ nhân: Jang Dong Gun, Seventeen, Twice, GOT7, Red Velvet. Việc trao giải cho nhiều người làm mất đi giá trị và tầm quan trọng của giải thưởng. Cách đánh giá, chấm giải cũng đặt nhiều câu hỏi khi BTS - ứng viên số một cho ngôi vị này - không được gọi tên. Nhóm nhạc toàn cầu không nhận được bất kỳ giải thưởng nào của chương trình dù có nhiều hoạt động và lập không ít kỷ lục trong năm qua.

Là lễ trao giải tổng hợp dành cho ca sĩ và diễn viên, bên cạnh các giải thưởng quan trọng như "Nghệ sĩ của năm", "Nghệ sĩ xuất sắc", "Nhạc sĩ xuất sắc", "Tân binh xuất sắc"... sự kiện còn khiến fan hoang mang với các giải thưởng lạ như "Đứng đầu Kỷ lục Kpop", "Khuấy động", "Tiêu điểm"... Thanh Liên (22 tuổi, Phú Thọ) bức xúc: "Nhiều giải quá khó hiểu, không biết từ đâu ra. Nghệ sĩ chỉ cần đến tham dự kiểu gì cũng có giải mang về".

Lễ trao giải được tổ chức tại Việt Nam với phần đông khán giả là người Việt nhưng không có phiên dịch. Bốn MC Lee Teuk (Super Junior), Lim Ji Yeon, Nancy (Momoland) và Ahn Hyo Seob dẫn dắt sự kiện hoàn toàn bằng tiếng Hàn. Vũ Mạnh Cường được giới thiệu là MC chính nhưng dẫn dắt một số đoạn ngắn, không có tương tác với MC Hàn Quốc. Các nghệ sĩ giao lưu với khán giả bằng tiếng Hàn. "Không có phiên dịch tiếng Việt, thậm chí tiếng Anh cũng không khiến chúng tôi không thể hiểu nghệ sĩ đang chia sẻ điều gì để có thể trả lời hoặc tương tác với họ", Thành Nhân (26 tuổi, Hưng Yên) cho biết. Số ít ngôi sao như Yoona, Super Junior gửi lời chào fan bằng tiếng Việt khi nhận giải. Trong lúc Quốc Trường phát biểu, một người đàn ông đeo thẻ ban tổ chức đột ngột chạy lên sân khấu, giơ điện thoại chụp hình với diễn viên.

Lễ trao giải bắt đầu lúc 19h20, ngay khi phần thảm đỏ đang diễn ra. Nhiều nghệ sĩ như Jang Dong Gun, Super Junior, Bích Phương... hủy bỏ lên thảm đỏ. Fan không được hướng dẫn vào khu vực sân khấu dù chương trình đã bắt đầu dẫn đến tình trạng náo loạn, chen lấn, xô đẩy. Nhiều fan cũng la ó cách bố trí các khu vực khiến người xem bị che khuất tầm nhìn. Việc phải đứng chen chúc nhau nhiều giờ liền khiến một số khán giả đuối sức, khó thở. Gần nửa sau chương trình, vài fan nữ ngất xỉu và nhanh chóng được lực lượng an ninh đưa ra hậu trường.

Nhiều khán giả mệt mỏi, khó thở do phải đứng chen chúc nhiều giờ liền.

Một số hạng mục quan trọng tại lễ trao giải AAA 2019 - 5 giải Deasang:

Diễn viên của năm: Jang Dong Gun

Album của năm: An Ode - Seventeen

Nghệ sĩ của năm: Twice

Màn trình diễn của năm: GOT7

Bài hát của năm: Umpah Umpah - Red Velvet

- Nghệ sĩ xuất sắc:

Ca sĩ: Zico

Diễn viên: Park Min Young, YoonA

- Diễn viên xuất sắc: Ji Chang Wook

- Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc:

Ca sĩ: Bích Phương

Diễn viên: Bảo Thanh, Quốc Trường

- Tân binh xuất sắc:

Ca sĩ: AB6IX, TXT, ITZY

Diễn viên: Ong Seong Wu

Hiểu Nhân (Ảnh: Giang Huy

Video: Huy Mạnh)