Dàn sao Hàn đổ bộ thảm đỏ

Nhóm nhạc đình đám TWICE thuộc công ty JYP. Họ "gặt hái" nhiều giải thưởng tại các kỳ AAA. Năm 2016, nhóm giành giải "Nghệ sĩ xuất sắc" và có màn trình diễn "Cheer Up + TT". Năm 2017, nhóm được vinh danh ở hai hạng mục "Nghệ sĩ của năm" và "Giải thưởng tuyệt vời". Năm 2018, Twice giành giải "Nghệ sĩ xuất sắc".