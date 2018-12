Á hậu Huyền My được mời đóng phim kinh dị

Huyền My mặc đầm 230 triệu đồng sau scandal váy nhái / Á hậu Huyền My khoe vẻ gợi cảm với váy xẻ ngực

Trong thời gian gần đây, bên cạnh việc hoạt động thời trang, Á hậu Huyền My bắt đầu theo đuổi diễn xuất. Cô đã được mời tham gia bộ phim điện ảnh The Lover with Beautiful Heart hợp tác giữa Việt Nam và Myanmar. Trước khi lên đường tới Myanmar ghi hình, Huyền My tiếp tục được mời đóng phim kinh dị Lời nguyền gia tộc của nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền.

Á hậu Huyền My có ý định theo đuổi diễn xuất.

Êkíp thực hiện Lời nguyền gia tộc từng hợp tác với hãng Legendary Pictures trong quá trình bom tấn Kong: Skull Island ghi hình tại Việt Nam hồi tháng 3. Á hậu Việt Nam 2014 chia sẻ: “Đây là một cơ hội rất lớn với tôi khi có cơ hội được làm việc cùng với một êkíp chuyên nghiệp, được học hỏi kinh nghiệm diễn xuất của dàn diễn viên gạo cội, được thử sức, trải nghiệm trong một thể loại phim không mới nhưng cũng chưa thực sự được chú ý tại Việt Nam. Điều mà tôi lo lắng là mình còn trẻ, kinh nghiệm sống chưa nhiều mà phim kinh dị vốn kiệm lời, nhân vật thường diễn tả tính cách qua hành động, việc làm và thần thái. Không biết tôi có thể đảm nhiệm tốt vai diễn này hay không?”.

Người đẹp 22 tuổi cho biết cô vẫn đang cân nhắc quyết định tham gia bộ phim nhưng khẳng định sẽ rất tiếc nếu phải từ chối.

Nói về quyết định lấn sân điện ảnh, Á hậu tiết lộ: “Các cụ ngày xưa từng nói ‘Một nghề cho chín còn hơn chín nghề’. Tôi nghĩ điều này không có gì sai cả. Tuy nhiên, khi mình đã thực sự giỏi ở một lĩnh vực nào đó thì việc lấn sân sang một lĩnh vực khác có liên quan là điều dễ dàng vì nó sẽ có sự hỗ trợ, tương hỗ với nhau. Tôi không nghĩ mình có thể giỏi giang được như các anh chị trong giới showbiz hiện nay nhưng tôi còn rất trẻ, nhiều khi tự hỏi không biết đâu là giới hạn cho mình. Chính sự nhiệt huyết của tuổi trẻ đã thôi thúc tôi làm việc nhiều hơn nữa để không ngừng trau dồi, rèn luyện cũng như khám phá khả năng tiềm ẩn của bản thân. Nếu mình không để cho mình có cơ hội thử sức thì sao biết bản thân có thể làm được gì?”.

Nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền là người thực hiện dự án phim kinh dị chiếu Tết 2017.

Đạo diễn của Lời nguyền gia tộc – Đặng Thái Huyền – cũng là người thực hiện bộ phim Người trở về, đã giành khá nhiều giải thưởng trong nước như Bông Sen hay Cánh Diều. Chị cho biết mình rất ngưỡng mộ nhà làm phim Alfred Hitchcock (nổi tiếng với những tác phẩm ly kỳ, rùng rợn) nên dự án phim mới sẽ mang hơi hướng phong cách của ông.

Lời nguyền gia tộc dự kiến bấm máy vào tháng 6 năm nay và nhắm thời điểm ra mắt là mùa phim Tết 2017. Ngày 5/5, buổi casting diễn viên sẽ diễn ra tại TP HCM.

Nguyên Minh