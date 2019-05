Á hậu Hong Kong xin lỗi bạn trai vì bê bối 'vụng trộm'

Hoàng Tâm Dĩnh bày tỏ hối hận khi phạm sai lầm khiến bạn trai tổn thương.

Á hậu nhờ bà Lạc Dịch Linh - cấp trên của cô ở đài TVB - chia sẻ với truyền thông cô vô cùng hối hận, đang phản tỉnh vì "qua lại" với ca sĩ Hứa Chí An, phản bội Mã Quốc Minh. Cô xin lỗi những người bị tổn thương vì mình, nhất là cha mẹ, họ hàng. "Xin lỗi anh Mã Quốc Minh và gia đình anh, xin lỗi công ty", Hoàng Tâm Dĩnh bày tỏ.

Mã Quốc Minh và Hoàng Tâm Dĩnh, cả hai đều đóng phim cho đài TVB. Quốc Minh sinh năm 1974, từng đóng "Đổ thành quần anh hội", "Hoàng đế lưu manh", "Cung tâm kế 2", "Bao la vùng trời 2"... Hoàng Tâm Dĩnh đoạt giải Á hậu Hong Kong 2012.

Bà Lạc Dịch Linh cho hay hiện tâm trạng Hoàng Tâm Dĩnh bất ổn. Công ty ngừng mọi lịch trình của nữ diễn viên. Bà còn trao đổi với Mã Quốc Minh, anh nói vẫn ổn và sẽ chuyên tâm đóng tiếp phim Pháp sư bất đắc dĩ 2.

Trước đó, mẹ của Mã Quốc Minh cho biết ngỡ ngàng trước scandal của con dâu tương lai. "Làng giải trí phiền phức quá", bà nói. Quốc Minh từng nhiều lần đưa bạn gái đi ăn cùng mẹ anh. Hai người bén duyên năm 2015, công khai mối quan hệ năm 2017.

video hoàng tâm dĩnh 10s Hoàng Tâm Dĩnh "vụng trộm" ca sĩ có vợ.

Hôm 16/4, Hoàng Tâm Dĩnh lộ video âu yếm ca sĩ Hứa Chí An - chồng diva Hong Kong Trịnh Tú Văn. Hứa Chí An giải thích uống say nên có hành vi quá giới hạn với Tâm Dĩnh, anh mong Trịnh Tú Văn cho cơ hội sửa sai. Nữ ca sĩ chưa chấp nhận nói chuyện với Hứa Chí An. Cô dọn khỏi căn hộ vợ chồng từng chung sống.

