Á hậu Hong Kong bị hủy công việc vì dan díu người có vợ

Đài TVB ngừng phát phim của Hoàng Tâm Dĩnh, hủy các lịch trình của cô.

Hoàng Tâm Dĩnh hiện là tâm điểm chỉ trích của khán giả Hong Kong, Trung Quốc đại lục vì video ôm hôn Hứa Chí An - ca sĩ đã có gia đình. Theo On, đài TVB "đóng băng" hoạt động của nữ diễn viên, hủy lịch chiếu một bộ phim có cô tham gia.

video hoàng tâm dĩnh 10s Hoàng Tâm Dĩnh lộ video tình cảm với Hứa Chí An.

Sau khi bị lộ video với Hứa Chí An, Hoàng Tâm Dĩnh khóa chức năng bình luận trên Instagram, im lặng. Trong khi nam ca sĩ mở họp báo xin lỗi vợ, fan và bạn bè. Chí An cho biết anh uống say nên không kiểm soát được bản thân. Anh mong vợ cho cơ hội sửa sai.

Bà Lạc Dịch Linh - người phụ trách quản lý nghệ sĩ của đài TVB - cho biết đang cân nhắc hướng xử lý tiếp theo với Hoàng Tâm Dĩnh. Bà lo lắng cho Mã Quốc Minh - bạn trai của á hậu. "Quốc Minh đang đóng phim mới, cậu ấy bị phân tâm vì sự việc và còn phải đối diện truyền thông", bà Linh nói.

Hoàng Tâm Dĩnh và Mã Quốc Minh.

Mã Quốc Minh và Hoàng Tâm Dĩnh bén duyên năm 2015, công khai mối quan hệ năm 2017. Quốc Minh từng nhiều lần đưa bạn gái gặp gỡ người thân. Mẹ của nam diễn viên chia sẻ không có ấn tượng tốt về Hoàng Tâm Dĩnh. Bà sững sờ khi nữ diễn viên phản bội con mình. "Làng giải trí phiền phức quá", bà nói.

Mã Quốc Minh sinh năm 1974, là tài tử chủ chốt của đài TVB, từng đóng Đổ thành quần anh hội, Hoàng đế lưu manh, Cung tâm kế 2, Bao la vùng trời 2, Hồi đáo Tam Quốc, Phi hổ, Chân tướng... Tâm Dĩnh kém Mã Quốc Minh 15 tuổi, đoạt giải Á hậu Hong Kong 2012, từng tham gia Tái chiến minh thiên, Cung tâm kế 2, Dĩ hòa vi quý...

