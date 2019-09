5 tiết mục dẫn đầu chung kết America's Got Talent 2019

Màn đàn hát của chàng trai mù hay nhảy nhào lộn... được khán giả bình chọn vào Top 5 ở chung kết America's Got Talent mùa 14.

Tối 18/9, đài NBC phát sóng tập chung kết cuộc thi America's Got Talent 2019 với sự tham gia của 10 đội chơi gồm hai dàn đồng ca, một nhóm tứ ca, ba ca sĩ, một nhạc công violin, một nghệ sĩ hài độc thoại và hai nhóm nhảy. Sau các phần biểu diễn, khán giả bình chọn năm tiết mục hay nhất.

Chàng trai mù Kodi Lee đàn, hát Lost Without You

Kodi Lee AGT

Kodi Lee - nhạc công 22 tuổi bị mù bẩm sinh và mắc chứng tự kỷ từ nhỏ - đàn piano và hát ca khúc Lost Without You (của nữ ca sĩ Freya Ridings). Bốn giám khảo đứng vỗ tay tán thưởng màn trình diễn của anh. Ca sĩ Simon Cowell nói đây là "một trong những tiết mục hay nhất" ông từng được nghe.

Từ những tập đầu, anh gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo và khán giả với tài năng và câu chuyện xuất thân cảm động. Phần thi nhận nhiều phiếu bầu nhất từ khán giả và giành giải nhất cuộc thi. Kodi Lee nhận một triệu USD và hợp đồng biểu diễn tại Las Vegas vào tháng 11.

Dàn đồng ca Detroit Youth

Detroit Youth Choir Sings - Can't Hold Us AGT

Trong chung kết, dàn đồng ca quyết định hát lại ca khúc Can't Hold Us - tiết mục từng giúp nhóm giành nút vàng vào thẳng vòng tứ kết từ người dẫn chương trình Terry Crews. Nhiều người thấy vọng vì nhóm không đem đến màn trình diễn mới. Tuy nhiên, chiến thuật tỏ ra hiệu quả khi dàn đồng ca nhận giải nhì chung cuộc, dựa trên lượng bình chọn từ khán giả khắp nước Mỹ.

Nghệ sĩ hài độc thoại tàn tật Ryan Niemiller

Ryan Niemiller AGT

Nghệ sĩ hài Ryan chinh phục khán giả bằng sự tự tin và khiếu hài hước. Anh dùng chính khuyết tật cơ thể làm chất liệu tạo tiếng cười cho khán giả. Từ đầu cuộc thi, các tiết mục của Ryan truyền thông điệp người tàn tật cần được đối xử như người bình thường thay vì sự thương hại. Anh kết thúc hành trình America's Got Talent mùa 14 với vị trí thứ ba.

Nhóm nhảy nhào lộn V. Unbeatable

V.Unbeatable AGT

Đội V. Unbeatable đem đến tiết mục gây phấn khích cho khán giả và ban giám khảo. Các vũ công liên tục thể hiện các động tác nhào lộn, tung người mà không có bảo hộ. Giám khảo Simon Cowell nói màn trình diễn xứng đáng nhận nút vàng của cuộc thi và nhận xét nhóm tiến bộ nhiều so với những vòng đầu tiên.

Nhận giải tư chung cuộc, đại diện nhóm cho biết dành tặng kết quả tới vũ công Vitas - thành viên của V. Unbeatable qua đời khi đang luyện tập các màn nhào lộn.

Nhóm tứ ca cựu chiến binh

Black AGT

Voices of Service gồm bốn thành viên đã và đang phục vụ trong quân đội Mỹ. Trong chung kết, nhóm chuẩn bị một phóng sự phỏng vấn các quân nhân mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) vì tham gia chiến tranh. Đoạn phim gây xúc động với giám khảo và khán giả, được tiếp nối bằng ca khúc Footprints in the Sand của ca sĩ Leona Lewis. Toàn bộ khán phòng đứng vỗ tay tán thưởng cho nhóm. Màn trình diễn nhận giải năm chung cuộc.

Đạt Phan