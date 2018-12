11 phim điện ảnh Việt hứa hẹn gây chú ý năm 2018

Các phim điện ảnh Việt thành công và gây thất vọng 2017 / Ngô Thanh Vân quay lại diễn hành động trong phim Việt

Tháng năm rực rỡ

Đạo diễn: Nguyễn Quang Dũng

Dàn diễn viên trẻ trong "Tháng năm rực rỡ".

Tác phẩm được Việt hóa từ Sunny - phim Hàn Quốc ăn khách năm 2011. Câu chuyện bắt đầu khi Hiểu Phương (Hồng Ánh) tình cờ gặp Mỹ Dung (Thanh Hằng) - người bạn năm xưa giờ đang bị bệnh hiểm nghèo. Để thực hiện tâm nguyện của bạn, Hiểu Phương quyết tâm tìm lại các thành viên của nhóm bạn nữ Ngựa Hoang năm xưa.

Dàn người đẹp 9x quậy tưng trong 'Tháng năm rực rỡ'

Phim có hai tuyến truyện ở quá khứ và hiện tại, qua đó quy tụ dàn diễn viên hai thế hệ. Hoàng Yến Chibi. Jun Vũ, Hoàng Oanh, Khổng Tú Quỳnh... đóng vai các thành viên Ngựa Hoang khi còn trẻ, còn Hồng Ánh, Thanh Hằng, Mỹ Duyên, Mỹ Uyên, Minh Tuyền hóa thân nhân vật ở tuổi trung niên. Với nội dung nhiều hoài niệm và dàn diễn viên, phục trang đẹp, Tháng năm rực rỡ có tiềm năng ở phòng vé, nhưng cũng đứng trước thử thách lớn khi trào lưu Việt hóa có phần "hạ nhiệt" ở phòng vé trong năm qua. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 9/3.

100 ngày bên em

Đạo diễn: Vũ Ngọc Phượng

Sau phim điện ảnh đầu tay 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy được khen ngợi, đạo diễn trẻ Vũ Ngọc Phượng tiếp tục làm phim về tình yêu tuổi trẻ. Lần này, hai diễn viên chính là Jun Phạm và Khả Ngân. Đây là vai chính đầu tiên của diễn viên trẻ Jun Phạm, sau các vai phụ được khen ngợi trong 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy và Cô gái đến từ hôm qua. Ngoài ra, dự án quy tụ B Trần, Tam Triều Dâng, Mỹ Uyên, Chiều Xuân. Phim được quay từ tháng 10/2017 ở TP HCM, Đà Lạt, dự kiến khởi chiếu vào tháng 3.

Chàng vợ của em

Đạo diễn: Charlie Nguyễn

Tác phẩm thuộc thể loại tình cảm pha hài, chuyển thể từ tiểu thuyết Busy Woman Seeks Wife của Annie Ashworth và Meg Sanders. Câu chuyện xoay quanh một người phụ nữ bận rộn, tìm kiếm người giúp việc cho mình, nhưng rồi găp phải tình huống éo le với người cô thuê. Hai diễn viên chính của phim là Thái Hòa và Phương Anh Đào, bên cạnh các diễn viên phụ gồm Vân Trang, Hứa Vĩ Văn, Diễm My, Trung Dũng, ca sĩ Hồng Hạnh.

Dự án đánh dấu lần thứ bảy Thái Hòa hợp tác với Charlie Nguyễn. Ngoài Fan cuồng (2016), các phim còn lại của bộ đôi đều thắng lớn về doanh thu. Với ngày khởi chiếu 20/4, Chàng vợ của em có ưu thế là dịp lễ 30/4 và 1/5 - thời điểm nhiều người Việt đổ xô đến rạp. Trong năm 2017, Em chưa 18 cũng bùng nổ doanh thu trong thời điểm này.

Song Lang

Đạo diễn: Leon Lê

Song Lang là dự án do đơn vị của Ngô Thanh Vân thực hiện. Tác phẩm có Isaac đóng chính, xoay quanh đề tài cải lương còn lạ lẫm trên màn ảnh rộng Việt. Gần đây, chủ đề này từng xuất hiện trong Sài Gòn, anh yêu em (2016), nhưng chỉ là một trong số các tuyến truyện của phim.

Ngô Thanh Vân giữ vai trò sản xuất, còn nhà làm phim Việt kiều Leon Lê đạo diễn. Anh là nghệ sĩ Mỹ gốc Việt, từng diễn ở sân khấu Broadway trong vở Spider-Man. Leon Lê là người yêu thích cải lương, khoảng 6-7 năm trước, anh đã bày tỏ việc muốn làm phim về bộ môn nghệ thuật này trên mặt báo. Song Lang đã quay xong, dự kiến ra mắt trong tháng 5.

11 niềm hy vọng

Đạo diễn: Robie Trường

Sau thất bại của Sút, 11 niềm hy vọng là phim Việt thứ hai khai thác đề tài bóng đá trong thời gian gần đây. Tác phẩm lấy bối cảnh giả định ở một thành phố biển của Việt Nam - nơi diễn ra giải bóng đá uy tín giữa các nước trong khu vực. Phong (Nhan Phúc Vinh đóng) là một cầu thủ dự bị yêu bóng đá nhưng luôn bị gia đình ngăn cản. Trên hành trình khoác áo đội tuyển, anh và đồng đội bị đẩy vào những cám dỗ khôn lường, buộc phải đấu tranh vì màu cờ sắc áo.

* Trailer phim

NSƯT Võ Hoài Nam tái xuất trong phim điện ảnh về bóng đá

Là người yêu bóng đá, đạo diễn Robie Trường cho biết anh ấp ủ ý tưởng làm phim từ 10 năm trước. Theo anh, phim không đơn thuần về bóng đá mà còn là câu chuyện của những chàng trai giàu đam mê, lý tưởng. Các diễn viên nam phải tập đá bóng theo chế độ huấn luyện chuyên nghiệp trước khi phim bấm máy hồi tháng 4/2017. Ngoài Nhan Phúc Vinh, phim quy tụ dàn diễn viên Võ Hoài Nam, Công Ninh, Hoàng Phi, Hiếu Nguyễn, Thanh Tú. Ngoài ra, các danh thủ Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Phan Văn Tài Em đóng vai khách mời. 11 niềm hy vọng dự kiến công chiếu ngày 11/5.

Hai Phượng

Đạo diễn: Lê Văn Kiệt

Dự án đánh dấu việc Ngô Thanh Vân quay lại diễn hành động trong các phim Việt. Vài năm qua, người đẹp có đóng hành động, nhưng chỉ là những vai phụ như trong Siêu trộm (2016) hoặc bom tấn nước ngoài như Ngọa hổ tàng long 2 (2016) và Bright (2017). Trong Hai Phượng, cô sẽ là diễn viên chính kiêm nhà sản xuất.

Dự án đang ở giai đoạn tuyển diễn viên, dự kiến bấm máy vào tháng 3 và ra rạp vào ngày 2/9. Hai Phượng nằm trong kế hoạch dài hơi của đơn vị của Ngô Thanh Vân trong các năm tới. Hiện tại, nội dung phim chưa được tiết lộ ngoài việc nữ diễn viên sẽ vào vai một người mẹ.

Người bất tử

Đạo diễn: Victor Vũ

Diễn viên Thanh Tú.

Người bất tử là dự án lớn của Victor Vũ, với kịch bản được anh phát triển suốt nhiều năm qua. Câu chuyện xoay quanh cuộc đời của Hùng (Quách Ngọc Ngoan) - một người đàn ông sống qua ba thế kỷ, đạt đến đỉnh cao quyền lực. Tuy nhiên, anh cũng có lúc rơi xuống đáy sâu của tội ác và thù hận.

Một cảnh làng quê trong "Người bất tử".

Tác phẩm đánh dấu lần đầu Đinh Ngọc Diệp đóng phim của chồng sau khi họ kết hôn năm 2016. Hai nữ chính còn lại là Thanh Tú và Jun Vũ là diễn viên triển vọng, từng gây ấn tượng trong các phim Dịu dàng và 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy. Người bất tử có câu chuyện trải dài từ thời Pháp thuộc đến hiện đại, được quay ở nhiều bối cảnh khắp ba miền. Trong đó, một số cảnh quay được thực hiện ở hang động Tú Làn (Quảng Bình) - thắng cảnh được khen ngợi bởi vẻ đẹp quyến rũ.

Yêu em bất chấp

Đạo diễn: Văn Công Viễn

Tác phẩm là bản remake của Cô nàng ngổ ngáo - phim Hàn Quốc từng gây sốt ở các nước châu Á năm 2001. Khôi (Hoài Lâm) là chàng sinh viên mê truyện tranh, khù khờ. Trong dịp tình cờ, anh gặp cô nàng bí ẩn Diệu Hiền (Ngọc Thanh Tâm) đang say khướt. Dù cô gái cư xử bỗ bã, Khôi lại cho rằng đây là hình mẫu phụ nữ yêu thích của mình.

Theo đạo diễn Văn Công Viễn, tác phẩm của Hàn Quốc mang tính tự sự, còn phiên bản Việt sẽ trẻ trung và vui tươi hơn. Kịch bản cũng phát triển thêm một số nhân vật mới, trong đó có anh chàng đào hoa Huy (Công Dương) và cô nàng mau nước mắt Phương (Ngọc Thảo). Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Việt Anh, Hữu Châu, Mỹ Uyên, Đàm Vĩnh Hưng sẽ đóng các vai phụ và khách mời.

Thằng ròm

Đạo diễn: Trần Dũng Thanh Huy

Thằng ròm là dự án được đạo diễn trẻ Trần Dũng Thanh Huy ấp ủ suốt nhiều năm qua. Tác phẩm được phát triển từ 16:30 - phim ngắn từng được chiếu trong hạng mục "Góc phim ngắn" của Liên hoan phim Cannes 2013. Dựng phim cho Thằng ròm là Lee Chatametikool - nhà dựng phim người Thái của Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives - tác phẩm đoạt giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes 2010.

Nhân vật chính trong phim là Ròm - một cậu bé sống trong khu lao động nghèo, làm đủ nghề từ bán vé số, cò số đề. Cậu phải trải qua những cuộc đấu tranh dữ dội trên đường phố để mưu sinh. Qua những mảnh đời như Ròm, tác phẩm thể hiện góc khuất của xã hội.

Người tình

Đạo diễn: Lưu Huỳnh

Sau phim thương mại Hy sinh đời trai (2015) bị chê nhiều hơn khen, Lưu Huỳnh quay trở lại với dòng phim nghệ thuật. Nội dung Người tình xoay quanh cuộc tình tay tư của một nữ doanh nhân (Minh Tú) với ba người đàn ông, bao gồm chồng cô (Hà Việt Dũng), bạn của chồng (Đức Hải) và người yêu thời sinh viên (Võ Thành Tâm). Phim có nhiều cảnh nóng.

Bề ngoài, nhân vật Diễm viên mãn với hạnh phúc gia đình, song cô luôn bị giằng xé trong các mối quan hệ và bi kịch xảy ra khi ba người đàn ông phát hiện về các mối quan hệ của nhau. Người tình được quay từ năm 2016 ở nhiều nơi như TP HCM, Vũng Tàu, Bình Dương, Nam Định, Sapa, Hà Giang, dự kiến ra mắt trong năm nay.

Người vợ ba

Đạo diễn: Nguyễn Phương Anh

Đạo diễn Nguyễn Phương Anh và nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc ăn mừng ở Diễn đàn điện ảnh Hong Kong 2016.

Cùng Thằng ròm và Người tình, đây là một trong ba phim nghệ thuật của Việt Nam năm nay. Phim do Nguyễn Phương Anh đạo diễn và viết kịch bản, xoay quanh cuộc sống của một cô gái trẻ khi về làm vợ lẽ cho một người đàn ông lớn tuổi ở thế kỷ 19.

Nghệ sĩ Như Quỳnh đóng một vai trong phim.

Dự án gây chú ý khi mời được Trần Nữ Yên Khê - vợ đạo diễn Trần Anh Hùng - vào một trong các vai chính. Ở Diễn đàn điện ảnh Hong Kong 2016, phim giành Giải thưởng của Quỹ sản xuất (Post-Production Fund). Trước đó, phim thắng giải "Dự án phim nghệ thuật" ở Gặp gỡ mùa thu 2015. Ê-kíp vẫn giữ kín nhiều thông tin, dù phim đã quay xong từ năm ngoái.

Ân Nguyễn