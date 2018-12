Charlie and the Chocolate Factory (2005) kể câu chuyện về những chuyến tham quan nhà máy sô-cô-la nổi tiếng của ngài Willi Wonka. Những đứa trẻ được tới đó đều phải chiến thắng trong cuộc thi do ông đề ra. Khi thì ông đón cậu bé nhà nghèo Charlie Bucket, cho cậu một cuộc phiêu lưu đầy màu sắc, khi ông lại đồng hành cùng một cô bé nhà giàu hư hỏng, một đứa háu ăn, một cậu chàng nghiện TV và trò chơi điện tử.

Không chỉ là bộ phim nuôi dưỡng trí tưởng tượng, Charlie and the Chocolate Factory còn truyền tải những thông điệp về cuộc sống và cách đối nhân xử thế.