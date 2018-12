10 màn trình diễn đỉnh cao của Lady Gaga

Lady Gaga - bệnh tật, cô đơn và nỗi đau bị cưỡng bức năm 19 tuổi

Lady Gaga tên thật là Stefani Joanne Angelina Germanotta, sinh ngày 28/3/1986 ở Mỹ. Cô nổi tiếng từ năm 2008 sau khi phát hành single Just Dance. Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard. Sau khi phát hành hai album The Fame (2008) và The Fame Monster (2009), Lady Gaga nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu với phong cách nổi loạn. Cô có biệt danh là "mẹ quái vật". Nhân dịp sinh nhật nữ ca sĩ, tạp chí Billboard tổng hợp những màn trình diễn xuất sắc của cô.

Ca sĩ Lady Gaga.

Liên khúc hit tại Super Bowl 2017

Tiết mục tại sự kiện thể thao lớn nhất nước Mỹ ngày 5/2/2017 được đánh giá là màn biểu diễn hay nhất của Lady Gaga. Mở đầu, ca sĩ đứng trên mái của sân vận động, gửi thông điệp tới khán giả và Tổng thống Donal Trump: "Một quốc gia, không thể chia rẽ, với tự do và công lý cho tất cả mọi người" - trích Lời nguyện trung thành nước Mỹ (Pledge of Allegiance).

Super Bowl 2017- Lady Gaga

Sau thông điệp chính trị, Lady Gaga mở đầu màn biểu diễn với hai ca khúc God Bless America và This Land Is Your Land. Sau đó, cô thể hiện liên khúc tác phẩm nổi tiếng của cô như Just Dance, Poker Face, Telephone, Bad Romance, Edge of Glory, Million Reasons... Trong phần trình diễn Born This Way, Lady Gaga hát liên tục đoạn điệp khúc mang thông điệp về giới tính: "Dù cho đồng tính nam, dị tính hay lưỡng tính/ Là đồng tính nữ, là chuyển giới đi chăng nữa/ Thì tôi cũng đang đi đúng hướng/ Tôi được sinh ra để tồn tại". Lady Gaga mở đầu và kết thúc màn biểu diễn với hàng trăm thiết bị bay không người lái, phát sáng trên bầu trời Texas.

Paparazzi - MTV Video Music Awards 2009

Lady Gaga - Paparazzi - MTV Video Music Awards 2009

Lady Gaga xuất hiện trên sân khấu VMAs 2009 với bộ bodysuit cut-out, khoe vóc dáng cân đối. Cô kẻ mắt đậm, để tóc high-light hồng. Cô thể hiện nhiều động tác vũ đạo điêu luyện và kết hợp ăn ý với dàn vũ công. Cuối màn biểu diễn, Lady Gaga gác chân lên ghế, đàn một đoạn nhạc trên piano. Cô cũng tái hiện cảnh trong MV: cô bị chết bởi cánh thợ săn ảnh và gã bạn trai bội bạc. Dưới sân khấu, khán giả và nhiều ngôi sao liên tục cổ vũ "mẹ quái vật".

Born This Way - Grammy Awards 2011 Lady Gaga - Born This Way (Grammy Awards, 2011)

Lấy ý tưởng từ ca khúc Born This Way, nữ ca sĩ ngồi trong vỏ trứng và được các vũ công khiêng đến thảm đỏ Grammy ngày 13/2/2011. Sau đó, cô tiến thẳng lên sân khấu để bùng nổ trong màn diễn ấn tượng. Billboard đánh giá tiết mục của Lady Gaga hoàn hảo từ giọng hát cho đến ý tưởng, trang phục, vũ đạo.

The Sound of Music - Oscar 2015

Lady Gaga - The Sound of Music Tribute (Academy Awards, 2015)

Tại Oscar 2015, Lady Gaga xuất hiện lộng lẫy trên sân khấu với chiếc đầm hồng pastel. Cô hát ca khúc The Sound of Music cùng dàn nhạc dây theo phong cách cổ điển. Nữ ca sĩ khoe được chất giọng cao, khỏe qua tiết mục. Billboard nhận xét màn biểu diển cho thấy Lady Gaga là ca sĩ tài năng, không chỉ gây chú ý nhờ chiêu trò trên sân khấu. "Mẹ quái vật" tiết lộ cô đã luyện tập với giáo viên thanh nhạc trong sáu tháng để hoàn thành màn biểu diễn.

Marry the Night - Chương trình Alan Carr: Chatty Man 2011

Marry the Night - Lady Gaga

Lady Gaga mặc váy hồng, đeo một chiếc nơ khổng lồ đồng màu. Cô tự đàn hát ca khúc Marry The Night. Hàng trăm ngọn nến trắng được thắp xung quanh nữ ca sĩ. Billboard cho rằng màn trình diễn tự nhiên, mềm mại. Giọng hát của Lady Gaga tựa như một bản thu âm.

Speechless - Sự kiện VEVO Launch 2009

Lady Gaga - “Speechless” (VEVO Launch Event, 2009)

Lady Gaga tết tóc thành chiếc nơ to bản khi xuất hiện tại sự kiện của VEVO năm 2009. Cô tự đệm đàn piano và hát bản tình ca Speechless. Cuối màn trình diễn, cô gác một chân lên đàn. Billboard đánh giá Lady Gaga truyền tải nhiều cảm xúc chân thực qua gương mặt và giọng hát truyền cảm.

The Star-Spangled Banner - Super Bowl 2016

Lady Gaga - The Star-Spangled Banner” (Super Bowl 50, 2016)

Xuất hiện tại Super Bowl năm 2016, Lady Gaga mặc suit ánh kim đỏ và vẽ mắt cùng tông màu. Nữ ca sĩ hát The Star-Spangled Banner cùng đàn piano. Chất giọng cao vút, cách nhấn nhá giàu cảm xúc của cô khiến khán giả, nhiều vận động viên xúc động. Những tiếng hò reo cổ vũ nữ ca sĩ liên tục vang lên trên sân vận động. Billboard đánh giá đây là một trong những màn trình diễn hay nhất lịch sử Super Bowl.

Hair - Paul O’Grady Show 2011

lady Gaga - “Hair” (Paul O’Grady Show, 2011)

Lady Gaga để đầu trọc, đeo kính đen, mặc chiếc váy làm từ những sợi tóc giả khi xuất hiện trên sân khấu Paul O’Grady Show năm 2011. Cô tự đệm đàn hát ca khúc Hair, single nằm trong album Born This Way của cô. Nhiều tạp chí nhận xét phiên bản ballad của Hair dễ nghe, giàu cảm xúc hơn bản nhạc gốc mang phong cách electro. Trang phục, cách biểu diễn của Lady Gaga cũng được nhận xét là hài hòa với ca khúc.

You and I - MTV Video Music Awards 2011

You and I - Lady Gaga

Tại VMAs 2011, Lady Gaga cải trang thành Jo Calderone - chàng trai giả tưởng từng xuất hiện trong MV You and I của cô. Sau màn độc thoại, nữ ca sĩ tự đàn piano và hát. Cô cũng nhảy bốc lửa cùng dàn vũ công trong chiếc áo T-shirt trắng và quần âu nam tính.

Bang Bang (My Baby Shot Me Down) - Tony Bennett and Lady Gaga: Cheek to Cheek Live 2014

Lady Gaga - Bang Bang

Lady Gaga tạo hình khác lạ khi xuất hiện trong chương trình Tony Bennett and Lady Gaga: Cheek to Cheek Live năm 2014. Cô mặc jumpsuit da đỏ, để tóc xù màu đen. Cô hát ca khúc kinh điển Bang Bang cùng dàn nhạc. Nữ ca sĩ khoe chất giọng cao, dày dặn ở đoạn điệp khúc bài hát, khiến khán giả hào hứng reo hò. Billboard đánh giá tiết mục thể hiện khả năng biểu diễn đa dạng của Lady Gaga ở tất cả thể loại nhạc.

Hà Thu