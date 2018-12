10 'đả nữ' nổi danh của dòng phim võ thuật Hong Kong

Bóng hồng phim võ thuật Lý Tiểu Long ngày ấy - bây giờ / 10 phim võ thuật Hong Kong khuynh đảo màn bạc nửa thế kỷ qua

Vu Tố Thu

Vu Tố Thu sinh năm 1930 và là con gái của cao thủ võ công - Vu Chiêm Nguyên. Học võ từ nhỏ, bà đạt đỉnh cao võ nghệ trước khi bén duyên màn ảnh.

Phim điện ảnh đầu tay - Hoành bích duyên - ra mắt năm 1948 lập tức giúp bà nổi danh vì những pha võ chân thực và đẹp mắt. Trong thập niên 1950 và 1960, giai nhân đóng hơn 240 phim, trong đó 170 phim là võ thuật. Người xem ngưỡng mộ Tố Thu ở khả năng ra đòn nhanh gọn, các cú đấm chân thực và những pha nhào lộn mạo hiểm. Nhiều phim nổi tiếng của bà chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng. Phim Như Lai thần chưởng mà bà đóng cùng Tào Đạt Hoa được xếp vào hàng kinh điển. Năm 1966, Tố Thu kết hôn với một diễn viên kinh kịch và rời xa màn ảnh hai năm sau đó để sang Mỹ định cư.

Năm 2004, Tố Thu được vinh danh trên Đại lộ ngôi sao ở Hong Kong. Tuy không nổi tiếng với khán giả phương Tây, Tố Thu được xem là "nữ hoàng" phim võ thuật Hong Kong và là người giữ kỷ lục đóng nhiều phim võ thuật nhất. Bà cũng truyền cảm hứng lớn cho Thành Long.

Trịnh Bội Bội

Chào đời năm 1946 ở Thượng Hải, Trịnh Bội Bội nổi tiếng sau khi sang Hong Kong thập niên 1960 và gia nhập hãng phim Thiệu Thị Huynh Đệ.

Bội Bội được biết đến nhiều nhất với vai diễn trong phim Đại túy hiệp (1966), đóng cùng tài tử Nguyên Hoa. Trong phim, nữ diễn viên vào vai con gái một vị tướng đi cứu anh trai bị sơn tặc bắt. Sau lần trúng độc, nhân vật của bà được một cao thủ võ lâm trợ giúp trở nên giỏi hơn để trừ gian diệt bạo. Tác phẩm của đạo diễn Hồ Kim Thuyên phô diễn nhiều cảnh đánh võ chân thực, đẹp mắt. Từ khi ra mắt, phim được giới chuyên môn coi là một trong những tác phẩm võ thuật hay nhất trong lịch sử điện ảnh Hong Kong. Sự thành công của phim khiến Trịnh Bội Bội trở thành "đả nữ" thế hệ đầu của xử cảng.

Sau Đại túy hiệp, Trịnh Bội Bội đóng hơn 20 bộ phim ở Thiệu Thị, trong đó phần lớn là phim võ hiệp. Năm 1971, Bội Bội kết hôn rồi sinh con. Diễn viên ly hôn năm 1978. Năm 2000, bà trở lại đóng Ngọa Hổ Tàng Long (vai Bích Nhãn hồ ly). Hiện Bội Bội góp mặt trong nhiều phim điện ảnh, truyền hình. Những năm tháng thanh xuân, nữ diễn viên mang bầu tám lần và bốn lần sảy thai.

Huệ Anh Hồng

Sinh năm 1960, Huệ Anh Hồng là con cháu dòng tộc Mãn Châu, theo gia đình sang Hong Kong trong thời kỳ Cách mạng văn hóa. Ở Hong Kong, gia đình cô sống cuộc đời nghèo khó. Thuở thiếu thời, Anh Hồng từng đi ăn xin và làm vũ nữ tại các hộp đêm.

Năm 14 tuổi, cô lọt vào mắt xanh đạo diễn Trương Triệt trong một buổi casting. Sau đó, cô được ông nhận làm con nuôi và trở thành diễn viên cốt cán của Hãng phim Thiệu Thị. Cô đóng chung với tài tử Lưu Gia Lương trong nhiều phim võ thuật như Lạn đầu hà hay Khỉ điên. Vai diễn trong phim Trưởng bối giúp Huệ Anh Hồng giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" của Liên hoan Kim Tượng và nâng hạng cô thành ngôi sao danh giá.

Năm 1987, sau khi hãng Thiệu Thị ngừng sản xuất phim, sự nghiệp của Huệ Anh Hồng đi xuống. Cô nhận những vai phụ hoặc không tên tuổi. Nữ diễn viên có thời gian mắc bệnh trầm cảm vì u uất. Nhờ bạn bè và đồng nghiệp giúp đỡ, Anh Hồng lấy lại tinh thần và tiếp tục sự nghiệp diễn xuất. Năm 2009, cô trở lại màn ảnh rộng trong bộ phim Tâm ma. Vai diễn này giúp cô giành nhiều giải thưởng danh giá, trong đó nổi bật là giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" tại Liên hoan phim Kim Mã lần thứ 46 và Kim Tượng lần thứ 29.

Dương Lệ Thanh

Nữ diễn viên sinh năm 1968 tốt nghiệp chuyên ngành múa của Trường kịch nghệ thực nghiệm Quốc Quang Đài Bắc (Đài Loan). Khi còn là sinh viên, cô tham gia một cuộc thi khiêu vũ và giành chức vô địch. Sau đó, cô tập Taekwondo và đoạt nhiều giải thưởng.

Đầu năm 1980, vì "đả nữ" Dương Tử Quỳnh kết hôn, nhà sản xuất phim ở Hong Kong vội tìm người thay thế cho nhiều dự án võ hiệp. Cô gái trẻ 18 tuổi - Dương Lệ Thanh - được lựa chọn cho loạt phim Hoàng gia sư tỷ.

Khả năng diễn xuất và võ công của Lệ Thanh trên màn ảnh giúp cô được khán giả đón nhận và ưu ái phong tặng “Người kế nhiệm Dương Tử Quỳnh”. Tuy vậy, Lệ Thanh khó vượt bóng người tiền nhiệm. Khi Dương Tử Quỳnh ly hôn với chồng là Phan Địch Sinh và tái xuất màn ảnh, Lệ Thanh không tìm được đất diễn và sự nghiệp dần đi xuống. Cuối những năm 1990, Dương Lệ Thanh giải nghệ và phát triển bộ môn yoga.

Cao Lệ Hồng

Có tên khác là Joyce Godenzi, Cao Lệ Hồng mang hai dòng máu Trung Quốc và Australia. Cô mang vẻ đẹp Tây với cặp mắt to và sống mũi cao thanh tú. Năm 1984, Lệ Hồng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong và giành vương miện cùng giải phụ - Hoa hậu ăn ảnh. Đây là bước đệm giúp cô lấn sân làng giải trí, góp mặt trong bộ phim điện ảnh đầu tay - Tỉ quỷ tróc (1986). Sau hai phim về Nguyên Chấn Hiệp và Vệ Tư Lý, người đẹp sinh năm 1965 chuyên tâm học võ thuật và trở thành đệ tử được Hồng Kim Bảo ưu ái.

Năm 1987, Cao Lệ Hồng góp mặt trong bộ phim Phi ưng phương Đông do Hồng Kim Bảo dàn dựng. Vai diễn mang về cho cô đề cử "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" ở Liên hoan Kim Tượng lần thứ bảy. Liên tiếp trong ba năm từ 1986 đến 1988, Cao Lệ Hồng đều hợp tác cùng Hồng Kim Bảo. Cả hai từ tình thầy trò dần trở thành tình yêu và nên duyên vợ chồng. Đây cũng là thời gian cô nổi tiếng là giai nhân tài sắc vẹn toàn trên màn ảnh Hong Kong. Thời gian sau đó, Lệ Hồng gần như vắng bóng trên màn ảnh và chỉ xuất hiện trở lại với vai phụ trong bộ phim hài của ông xã mang tên Một người tốt (1997).

Hồ Huệ Trung

Sinh năm 1958, Hồ Huệ Trung được kỳ vọng là người kế nhiệm Lâm Thanh Hà hồi mới lên màn bạc nhờ có vẻ đẹp dịu dàng và thuần khiết. Bộ phim đầu tiên cô đóng - Nụ cười của em - trở thành phim Đài Loan có doanh thu cao nhất Hong Kong năm 1979. Sau đó, cô thường góp mặt trong những bộ phim lãng mạn như Tôi khóc tôi cười, Bông hoa trong bão và Mùa đông lạnh nhất ở Bắc Kinh (được đề cử giải Kim Mã cho "Nữ diễn viên chính xuất sắc" năm 1981).

Năm 1985, cô đóng chung với Thành Long và Hồng Kim Bảo trong phim My Lucky Stars. Sau đó, Huệ Trung thường đóng vai cảnh sát hoặc thám tử điều tra trong các series Lucky Stars và The Inspector Wears Skirt. Nhờ các vai này, cô được mệnh danh là đả nữ Hong Kong nổi bật cuối thập niên 1980. Sự nghiệp của Hồ Huệ Trung dần chững lại khi cô kết hôn với một doanh nhân và giải nghệ vào đầu những năm 1990.

Cynthia Rothrock

Sinh năm 1957 ở Mỹ, Rothrock là ngôi sao có võ công thực thụ. Năm 13 tuổi, người đẹp tóc vàng chuyển đến Thành Đô (Trung Quốc) học võ thuật rồi giành đai đen ở nhiều môn võ. Từ năm 1981 đến 1985, cô liên tiếp giành được nhiều chức vô địch thế giới cho môn Karate.

Trước khi đến Hong Kong, Cynthia đóng một vài phim Mỹ. Cuối những năm 1980, cô ký hợp đồng đóng phim cho Hãng Gia Hòa (Hong Kong). Chỉ trong một thời gian ngắn, "đả nữ" tóc vàng kịp góp mặt trong nhiều bộ phim hành động tại Hong Kong. Nhờ võ thuật đỉnh cao, tên tuổi của Cynthia sánh ngang nhiều sao nam. Cô đóng chung với Hồng Kim Bảo và Nguyên Bưu trong Phú quý liệt xa (1986), với Lưu Đức Hoa trong Ma thúy bích (1986), với Chân Tử Đan trong Tiêu diệt nhân chứng (1989). Các phim võ hiệp nổi tiếng khác của cô gồm Tung hoành thiên hạ, Diệu thám song long hay Linh giới phong vân.

Năm 1993, Rothrock trở lại Mỹ đóng phim hành động.

Yukari Oshima

Nữ diễn viên người Nhật sinh năm 1963 cũng là võ sĩ trước khi bén duyên màn bạc. Cô theo học Karate từ năm 13 tuổi và giành chức vô địch cuộc thi Karate ở Nhật Bản. Sau đó, Yukari đến Đài Loan phát triển sự nghiệp và được mời đóng phim. Không lâu sau, cô được tài tử đồng hương là Yasuaki Kurata giới thiệu đến Hong Kong và được đạo diễn Hồng Kim Bảo "chọn mặt gửi vàng" giao đóng bộ phim Phú quý liệt xa (1986). Sau phim này, Yukari trở thành giai nhân võ thuật người Nhật sáng giá tại thị trường Hong Kong.

Yukari có thể đóng từ vai chính diện đến phản diện và thậm chí giả nam (trong phim Lực Vương). Tuy nhiên, các nhà làm phim Hong Kong chưa bao giờ mời cô vào vai chính vì họ cho rằng ngoại hình cô quá mạnh mẽ. Đầu thập niên 1990, Yukari rời Hong Kong đến Philippines sản xuất phim với nghệ danh Cynthia Luster.

Năm 2011, nữ diễn viên 52 tuổi tái xuất và góp mặt trong bộ phim Dương môn nữ tướng: Quân lệnh như sơn, đóng chung với Trương Bá Chi, Trịnh Bội Bội, Nhậm Hiền Tề, Lưu Hiểu Khánh và Chu Hải Mỵ.

Michiko Nishiwaki

Sinh ra và lớn lên ở Tokyo (Nhật Bản) năm 1957, Michiko ban đầu mê thể hình và bóng chuyền. Sau đó, cô học cả cử tạ, võ thuật và chiến thắng nhiều giải đấu quốc gia Nhật Bản.

Michiko bén duyên điện ảnh trong phim võ thuật hài của Hồng Kim Bảo - My Lucky Stars (1985). Đóng vai "đả nữ" người Nhật, Michiko gây ấn tượng với Thành Long và Hồng Kim Bảo rồi được mời góp mặt trong nhiều phim do hai ngôi sao này dàn dựng như Tiêu diệt nhân chứng 3, Cảnh sát thành phố và Thần bài. Do không biết nói tiếng Hoa, Michiko thường được giao đóng những vai nữ phản diện dữ dằn, máu lạnh và ít thoại. Trong thời gian này, cô cũng gây xôn xao với những bộ ảnh khỏa thân và đóng một số phim khiêu dâm.

Năm 1996, Michiko kết hôn, sau đó chuyển đến Mỹ định cư và đóng thế cho nhiều ngôi sao Hollywood.

Lương Tranh

Năm 1990, cô gái 20 tuổi tham gia cuộc thi Hoa hậu châu Á. Tuy không đoạt vương miện, cô quen nhà sản xuất phim của hãng Đức Bảo và được giao đóng vai nữ chính trong bộ phim Gấu đen. Vai diễn mang về cho Lương Tranh giải "Diễn viên mới triển vọng" tại Liên hoan phim Kim Tượng 1992. Các năm sau, Lương Tranh ký hợp đồng với đài TVB Hong Kong và nổi tiếng nhờ series võ hiệp Giang hồ kỳ hiệp truyện. Đầu thập niên 2000, cô đóng chính trong các phim có yếu tố võ thuật như Long đằng hổ dược (2001), Thâm cung nội chiến (2004). Sau năm 2004, người đẹp giải nghệ để chăm sóc cha ruột bị bệnh.

Từ năm 2012, Lương Tranh tái xuất trong các phim không mấy nổi tiếng như Phi Hổ 2 (2013), Khốc nương tử (2014) và Thiên nhãn (2015).

>> Xem thêm:

10 phim võ thuật Hong Kong khuynh đảo màn bạc nửa thế kỷ qua

Hiếu Vũ