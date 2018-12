10 bom tấn khuấy động phòng vé 2018

10 diễn viên thế giới được quan tâm nhất năm 2018 / Trailer 'Avengers 4' gây sốt toàn cầu tuần qua

Avengers: Infinity War (2,048 tỷ USD)

Avengers: Infinity War trailer

Tác phẩm Marvel xô đổ hàng loạt kỷ lục phòng vé, trong đó có thành tích doanh thu mở màn toàn cầu cao nhất mọi thời. Đây cũng là phim thứ tư trong lịch sử điện ảnh cán mốc hai tỷ USD, sau Avatar, Titanic và Star Wars: The Force Awakens. Avengers: Infinity War là dự án có quy mô lớn nhất Vũ trụ Điện ảnh Marvel, kể cuộc chiến của hàng chục siêu anh hùng với ác nhân Thanos. Hàng loạt cảnh kỹ xảo đẹp mắt và lối khắc họa nhân vật phản diện có chiều sâu giúp phim được giới phê bình khen. Kết thúc bỏ lửng của phim càng khiến người hâm mộ trông chờ Avengers: Endgame - dự kiến ra mắt năm sau.

Black Panther (1,34 tỷ USD)

Black Panther (Black Panther: Chiến binh báo đen)

Một phim khác của Vũ trụ Điện ảnh Marvel - Black Panther - xếp thứ hai. Phim xoay quanh người hùng cùng tên, đồng thời là vua xứ Wakanda thuộc châu Phi (Chadwick Boseman đóng). Với câu chuyện khơi gợi lòng kiêu hãnh của người da đen, tác phẩm trở thành hiện tượng văn hóa, thu 700 triệu USD tại Mỹ (cao hơn cả Avengers: Infinity War). Black Panther cũng được kỳ vọng thành phim siêu anh hùng hiếm hoi đạt thành tích cao ở Oscar. Những tháng cuối năm, hãng Disney tổ chức chiến dịch lớn để vận động cho tác phẩm.

Jurassic World: Fallen Kingdom (1,3 tỷ USD)

Trailer Jurassic World Fallen Kingdom (Thế giới khủng long Vương quốc sụp đổ)

Jurassic World: Fallen Kingdom sụt giảm doanh thu so với phần trước (1,67 tỷ USD) nhưng vẫn vào đến top 3 năm nay. Trong tập này, chuyên gia huấn luyện khủng long Owen (Chris Pratt đóng) và nhà hoạt động xã hội Claire (Bryce Dallas Howard thủ vai) tái hợp để cứu loài khủng long khỏi tuyệt chủng. Kết phim dọn đường cho tập sau khi mở rộng thế giới của câu chuyện, gợi ý đến đại chiến giữa loài người và khủng long.

Incredibles 2 (1,24 tỷ USD)

Trailer Incredibles 2 (Gia đình siêu nhân 2)

14 năm kể từ The Incredibles (2004), hãng Pixar cho gia đình siêu nhân tái ngộ khán giả. Tập mới kể chuyện họ phải giải quyết các rắc rối với người thân, đồng thời đương đầu ác nhân mới. Kịch bản và chất lượng hoạt họa giúp Incredibles 2 chinh phục cả khán giả lẫn giới phê bình. Tác phẩm nhận 94% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, đồng thời được xem là ứng viên nặng ký giải Oscar "Phim hoạt hình xuất sắc". Ở phòng vé, Incredibles 2 là hoạt hình ăn khách thứ hai mọi thời, sau Frozen (1,29 tỷ USD).

Venom (854 triệu USD)

Trailer Venom

Thành tích của Venom khiến giới chuyên môn bất ngờ khi phim không được giới phê bình đánh giá cao (chỉ có 28% nhận xét tích cực trên Rotten Tomatoes). Tuy nhiên, chất hài hước và sức hút của nam chính Tom Hardy giúp phim siêu anh hùng này thắng lớn, nhất là ở Trung Quốc (thu hơn 240 triệu USD). Câu chuyện xoay quanh Eddie Brock (Hardy đóng) - nhà báo kết hợp với một thực thể ngoài hành tinh, trở thành thể cộng sinh Venom. Đây vốn là quái vật nổi tiếng trong truyện tranh Marvel nhưng phim mới do hãng Sony sản xuất và không liên quan đến Vũ trụ Điện ảnh Marvel (của Disney).

Mission: Impossible - Fallout (791 triệu USD)

Tom Cruise nhảy khỏi máy bay trong Mission: Impossible - Fallout

Đây là phim ăn khách nhất sự nghiệp điện ảnh của Tom Cruise, đồng thời là biểu tượng thành công của dòng phim hành động chân thực giữa thời điểm ngập tràn bom tấn kỹ xảo. Hàng loạt pha mạo hiểm ở nhiều bối cảnh trải dài trong hơn hai giờ thời lượng Mission: Impossible - Fallout. Nam chính Tom Cruise tự thực hiện nhiều cảnh khó như nhảy dù, cưỡi xe mô tô, bám vách núi, nhảy qua tòa nhà. Giới chuyên môn tán dương nỗ lực và sự dẻo dai của tài tử ở tuổi 56.

Deadpool 2 (735 triệu USD)

Trailer Deadpool 2 giễu nhại Thanos và vũ trụ điện ảnh DC

Phần hai của Deadpool tiếp tục gây sốt với hơn 700 triệu USD toàn cầu. Trong chuyến phiêu lưu mới, người hùng kỳ dị do Ryan Reynolds đóng bảo vệ một dị nhân nhí khỏi tay Cable (Josh Brolin) - kẻ đến từ tương lai với động cơ bí ẩn. Chất hài tưng tửng, đôi khi trêu đùa khán giả cùng yếu tố hành động đẫm máu vẫn là yếu tố thu hút của phim. Deadpool 2 cũng là phim 18+ duy nhất vào top 10 năm nay.

Bohemian Rhapsody (666 triệu USD)

Trailer Bohemian Rhapsody

Ở vị trí thứ tám là Bohemian Rhapsody - tác phẩm tiểu sử về Freddie Mercury (Rami Malek đóng) - thủ lĩnh nhóm Queen. Bộ phim của hãng 20th Century Fox đối mặt nhiều nghi hoặc khi đạo diễn Bryan Singer bị sa thải do thái độ làm việc hồi năm 2017. Tuy nhiên, sản phẩm cuối cùng vẫn chiếm thiện cảm với màn nhập vai xuất thần của Rami Malek, đặc biệt khi anh tái hiện buổi diễn của Freddie ở chương trình Live Aid năm 1985.

Ant-Man and the Wasp (622 triệu USD)

Trailer "Ant-Man and the Wasp"

Đây là phim gần nhất của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, xoay quanh siêu anh hùng Ant-Man (Paul Rudd đóng) có khả năng phóng to và thu nhỏ. Lúc này, anh đồng hành cùng người yêu - nữ chiến binh Wasp (Evangeline Lilly) chống một ác nhân có khả năng đi xuyên vật thể. Hãng Marvel có chiến lược khéo léo khi không cho Ant-Man lộ diện trong Avengers: Infinity War để gây tò mò. Ant-Man and the Wasp kết thúc bằng một tình tiết lấp lửng được cho rằng sẽ là chìa khóa để dàn người hùng đánh bại Thanos trong phần bốn Avengers.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (611 triệu USD)

Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald (Sinh vật huyền bí Tội ác của Grindelwald)

Tập phim tiền truyện thứ hai trong series Harry Potter thu trên 600 triệu USD nhưng bị xem là thất bại. Doanh thu tác phẩm kém phần trước - Fantastic Beasts and Where To Find Them (2016) - đến 200 triệu USD. Trong phần mới, Newt Scamander (Eddie Redmayne đóng) - phù thủy chuyên huấn luyện sinh vật huyền bí - đến Paris (Pháp) để chống phù thủy ác Gellert Grindelwald (Johnny Depp). Chỉ 38% giới phê bình đánh giá phim tích cực trên Rotten Tomatoes. Kịch bản nhìn chung bị chê là ôm đồm nhiều tình tiết, thiếu điểm nhấn.

