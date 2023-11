Giải thưởng Người mẫu Việt Nam trở lại sau 15 năm

Giải thưởng Người mẫu Việt Nam - vinh danh những đóng góp, cống hiến của người mẫu trong làng thời trang - trở lại sau 15 năm gián đoạn.

Ban tổ chức công bố thành phần ban thẩm định cũng như hạng mục đề cử, sáng 3/11 tại TP HCM. Chương trình trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 1/2024, do Xuân Lan phối hợp với một số đơn vị thực hiện.

Lần gần nhất của giải diễn ra năm 2008 với chiến thắng thuộc về Bình Minh và Vũ Thu Phương.

Từ phải sang: Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, người mẫu Xuân Lan. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Ông Phạm Duy Khánh - đại diện ban tổ chức - cho biết người mẫu có nhiều đóng góp cho lĩnh vực thời trang trong thời gian qua. Việc tổ chức trở lại giải thưởng là cách để ghi nhận đóng góp của họ. Xuân Lan thấy vui khi gần đây có những cuộc thi dành cho người mẫu như The New Mentor, The Face.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cho biết: "Làng mốt có một giai đoạn gặp khó khăn nhưng nhiều người không bỏ cuộc, vẫn quyết tâm theo đuổi nghề. Đây là giải thưởng cần thiết để vinh danh những cống hiến của họ".

Giải thưởng Người mẫu Việt Nam gồm bảy hạng mục: Người mẫu xuất sắc, Người mẫu phong cách trình diễn, Người mẫu quảng cáo, Người mẫu ấn tượng, Người mẫu truyền cảm hứng, Người mẫu triển vọng và Người mẫu cống hiến.

Ngoài ra, ban tổ chức trao giải cho Người mẫu nhí, Người mẫu teen, Người mẫu chuyên nghiệp. Mỗi hạng mục có ba đề cử cho cả nam và nữ. Chương trình đang trong giai đoạn phát động nên chưa có cơ cấu giải cụ thể, sẽ công bố sau.

Đối tượng được chọn xét giải do hội đồng thẩm định gồm: Xuân Lan, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, hoa hậu chuyển giới Hương Giang đề cử, người mẫu tự gửi hồ sơ. Hội đồng báo chí và khán giả cũng góp sức bình chọn ra gương mặt xứng đáng.

Giải thưởng Người mẫu Việt Nam lần đầu được tổ chức năm 2006, trao giải cho Thanh Hằng, Xuân Lan, Trương Tri Trúc Diễm, Thúy Hương. Chương trình thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn lẫn khán giả khi ghi nhận những hoạt động nổi bật của làng mốt một thời.

Nhiều gương mặt như Ngọc Quyên, Phan Như Thảo, Kim Minh, Bảo Trúc, Võ Kim Cương, Bình Minh, Đức Tiến, Hồ Đức Vĩnh, Doãn Tuấn, Quang Hòa, Lê Trung Cương, Xuân Thu trở nên đắt show khi xuất hiện trong các hạng mục đề cử. Hiện Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến, Xuân Lan, Vũ Thu Phương vẫn hoạt động nghề sôi nổi, trở thành mentor (cố vấn) cho các chương trình thời trang, cuộc thi nhan sắc.

Hoàng Dung