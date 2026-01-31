Giải thưởng 30 tỷ cho khách mua xe máy điện VinFast

Khách mua xe máy, xe đạp điện VinFast có cơ hội nhận VF 3, Evo Grand, tổng giá trị hơn 30,6 tỷ đồng, ngày 1/2-31/3.

Chương trình thuộc chiến dịch "Mãnh liệt vì tương lai xanh" nhằm khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông điện, thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

Theo đó, khách hàng hoàn tất thủ tục mua xe máy điện hoặc xe đạp điện VinFast ngày 1/2-31/3 được tham gia quay số may mắn trực tuyến. Giải thưởng gồm 26 ôtô điện VF 3 và 1.000 xe máy điện Evo Grand. Các kỳ quay thưởng tổ chức định kỳ và công khai trên website chính thức của VinFast, kéo dài đến ngày 3/4.

Khách hàng tìm hiểu xe máy điện VinFast tại một sự kiện "Đổi xăng lấy điện" do hãng tổ chức liên tục trên quy mô toàn quốc. Ảnh: VinFast

Theo ông Hoàng Hà, Tổng giám đốc mảng xe máy điện VinFast tại Việt Nam, doanh nghiệp nhận sự ủng hộ lớn từ người tiêu dùng trong năm 2025, vượt mốc 400.000 xe bán ra. Việc triển khai ưu đãi đầu năm là hoạt động tri ân khách hàng, bước tiếp theo nhằm duy trì đà chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Thời gian tới, VinFast tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với 4 mẫu xe máy điện mới, gồm các dòng Evo, Feliz II, Viper và mẫu xe tích hợp bàn đạp Amio. Đồng thời, doanh nghiệp hoàn tất lắp đặt 4.500 trạm đổi pin đầu tiên, đặt mục tiêu đưa vào vận hành 45.000 tủ đổi pin trên toàn quốc trong quý I/2026, đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng tăng.

Chương trình ưu đãi "Nhân đôi lộc Tết - mua xe trúng xe". Ảnh: VinFast

VinFast hiện triển khai nhiều ưu đãi khác như: mua xe trả góp với 0 đồng vốn đối ứng, ưu đãi 6% giá xe, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ từ ngày 12/1 đến 12/4. Khách hàng còn được miễn phí sạc pin đến 31/5/2027, miễn phí đổi pin 6 tháng với khách hàng cá nhân, miễn phí đổi pin 12 tháng cho tài xế tham gia nền tảng Xanh SM Platform...

Hoàng Đan