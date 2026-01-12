Trường Quốc tế Mỹ bị giải thể

Trường Quốc tế Mỹ (AISVN) bị giải thể, sau hơn nửa năm chủ trường bị bắt và ồn ào vì huy động hàng nghìn tỷ đồng của phụ huynh.

Quyết định được UBND TP HCM công bố ngày 12/1. Thành phố yêu cầu công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS (nhà đầu tư) và trường Quốc tế Mỹ có trách nhiệm giải quyết các việc liên quan bộ máy nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác, theo quy định của pháp luật.

Trường phải thanh toán dứt điểm các khoản nợ, nhất là tiền chậm đóng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghĩa vụ thuế; hoàn trả học phí và các khoản thu chưa sử dụng cho học sinh... Người lao động cần được chi trả lương, phụ cấp, các loại bảo hiểm theo hợp đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn và hỗ trợ học sinh chuyển sang các trường khác để đảm bảo quyền lợi học tập, không bị gián đoạn.

Cổng trường Quốc tế Mỹ. Ảnh: Lệ Nguyễn

AISVN đã bị Sở Giáo dục và Đào tạo đình chỉ hoạt động 12 tháng, kể từ ngày 1/7/2024. Theo Luật Giáo dục 2019 và Nghị định 46 của Chính phủ, trường không đảm bảo điều kiện dạy học, nguồn lực tài chính, giáo viên, nhân viên.

Hồi tháng 8/2025, Sở đề xuất giải thể trường vì hết thời hạn đình chỉnh nhưng vẫn không khắc phục được các vấn đề trên. Tổng số tiền còn chậm đóng vào các quỹ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp... của công ty và trường là hơn 31 tỷ đồng.

Trước đó ba tháng, bà Nguyễn Thị Út Em, 62 tuổi, Chủ tịch Hội đồng trường, bị bắt vì hành vi gây rối trật tự công cộng. Thanh tra TP HCM cũng chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, đề nghị làm rõ dấu hiệu huy động vốn trái phép của Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS, thông qua các hợp đồng vay vốn, đầu tư giáo dục mà đơn vị này ký với các phụ huynh.

AISVN được thành lập năm 2006, trụ sở ở xã Hiệp Phước. Trước khi bị đình chỉ, khoảng 1.200 học sinh học ở đây, phần lớn theo chương trình IB (tú tài quốc tế) với học phí 280-725 triệu đồng một năm. Trường có 129 giáo viên nước ngoài, 26 giáo viên Việt Nam và 103 nhân viên.

Cuối năm 2023, AISVN gây chú ý khi bị nhiều phụ huynh tụ tập đòi nợ. Chủ trường cho biết gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng. Trong khi đó, hơn 900 phụ huynh đã đóng các gói tài chính, tổng khoảng 3.600 tỷ đồng, không lấy lãi. Chủ trường hứa hoàn lại sau khi con em họ ra trường.

Sau khi trường dừng hoạt động, khoảng 700 học sinh đã chuyển sang các trường công lập, tư thục, quốc tế hoặc du học, theo thống kê đến tháng 8/2024.

Lệ Nguyễn