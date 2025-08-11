Sở Giáo dục đề xuất giải thể trường Quốc tế Mỹ (AISVN) vì không đảm bảo tài chính, đội ngũ giáo viên, sau một năm bị đình chỉ hoạt động.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết thông tin trên, ngày 11/8.

Trước đó, AISVN bị Sở đình chỉ hoạt động 12 tháng, kể từ ngày 1/7/2025. Căn cứ Luật Giáo dục 2019 và Nghị định 46 của Chính phủ, AISVN hiện không đảm bảo điều kiện dạy học, do chưa có đủ nguồn lực tài chính, giáo viên, nhân viên.

Hồi tháng 5, bà Nguyễn Thị Út Em, 62 tuổi, Chủ tịch Hội đồng trường, bị bắt vì hành vi gây rối trật tự công cộng. Thanh tra TP HCM cũng vừa chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, đề nghị làm rõ dấu hiệu huy động vốn trái phép của Công ty CP Giáo dục Quốc tế Mỹ AISVN, thông qua các hợp đồng vay vốn, đầu tư giáo dục mà đơn vị này ký với các phụ huynh học sinh.

Khuôn viên trường Quốc tế Mỹ Việt Nam. Ảnh:Lệ Nguyễn

AISVN thành lập năm 2006. Trước khi bị đình chỉ, trường có khoảng 1.200 học sinh theo học chương trình Tú tài quốc tế (IB). Học phí của trường là 280-350 triệu đồng một năm với bậc mầm non, 450-500 triệu đồng với bậc tiểu học và 600-725 triệu ở bậc trung học. Trường có 129 giáo viên nước ngoài, 26 giáo viên Việt Nam và 103 nhân viên.

Cuối năm 2023, AISVN gây chú ý khi bị nhiều phụ huynh tụ tập đòi nợ. Họ cho rằng trường đã vay hàng chục tỷ đồng không lãi suất, không tài sản thế chấp, thông qua các hợp đồng vay vốn, đầu tư. Bù lại, con em họ được học miễn phí, trường cam kết trả tiền sau khi học sinh tốt nghiệp hoặc chuyển trường. Tuy nhiên, sau đó họ không được nhận lại tiền.

Công an TP HCM sau đó cho rằng việc vay vốn, ký kết giữa nhà trường và phụ huynh là hợp đồng dân sự, không có nội dung ràng buộc trách nhiệm giữa các bên nên chưa có cơ sở để điều tra vụ việc.

Lệ Nguyễn