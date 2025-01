Giải pháp trung hòa carbon, an toàn giao thông của Honda Việt Nam

Năm 2024, Honda Việt Nam tiếp tục triển khai các giải pháp về môi trường và an toàn giao thông, nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Tại Việt Nam, hãng xe Nhật Bản đặt mục tiêu trở thành "Công ty được xã hội mong đợi" thông qua việc thực hiện các giải pháp toàn diện về môi trường và an toàn giao thông. Với mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, hãng này đã phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam mở rộng dự án xe điện giao hàng tại TP HCM trong tháng 6/2024, bàn giao thêm 130 xe máy điện Benly e: cho Vietnam Post, phục vụ giao hàng tại khu vực phía Nam.

Xe máy điện Benly e: của Honda Việt Nam phục vụ giao hàng tại TP HCM. Ảnh: HVN

Tại Vietnam Motor Show 2024, HVN ra mắt các dòng xe xanh gồm Civic e:HEV RS - sedan thể thao động cơ hybrid, xe điện CUV e: và xe gắn máy điện ICON e:. Các sản phẩm này thể hiện cam kết của hãng Nhật đối với việc phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường.

Civic e:HEV RS của Honda Việt Nam tại Vietnam Motor Show 2024. Ảnh: HVN

Về an toàn giao thông, HVN hợp tác cùng Chính phủ hướng tới mục tiêu không có tử vong do tai nạn giao thông vào năm 2045. Tháng 9/2024, hãng này cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình trao mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một (năm học 2024-2025) trên toàn quốc, kết hợp đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho phụ huynh, học sinh. Chương trình đã trao hơn 1,7 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn tại hơn 14.000 điểm trường. Đồng thời, hơn 1,7 triệu học sinh và 300.000 phụ huynh đã được đào tạo kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Tháng 10/2024, Honda Việt Nam tiếp tục phối hợp với các bên đẩy mạnh các chương trình tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trên cả nước. Theo hãng, đã có hàng triệu học sinh được đào tạo qua các chương trình như: Hội thảo tăng cường vai trò quản lý, giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục Trung học phổ thông; Chương trình "Tôi yêu Việt Nam" dành cho trẻ mầm non đã hoàn thành triển khai trên 63 tỉnh/thành phố.

Hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông của Honda tại một trường tiểu học. Ảnh: HVN

"Trong thời gian tới, Honda Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng năng lượng sạch trong sản xuất và phát triển các dòng sản phẩm thân thiện với môi trường. Công ty cam kết thực hiện những giá trị gia tăng thiết thực để làm hài lòng khách hàng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội", đại diện hãng nói.

Tuấn Vũ