Giải pháp Quản lý Đưa đón Học sinh Theo Thời gian Thực Giải pháp quản lý đưa đón học sinh theo thời gian thực

Giải pháp quản lý đưa đón học sinh theo thời gian thực do PHX Smart School phát triển toàn diện "Make in Vietnam", giải quyết bài toán quản lý xe buýt học đường minh bạch - an toàn - tương tác thời gian thực giữa nhà trường - phụ huynh - cán bộ xe tuyến.

Giải pháp không chỉ dừng ở định vị GPS mà còn tích hợp quét thẻ RFID, thông báo tự động, lưu trữ lịch sử hành trình, đồng bộ dữ liệu học sinh, tuyến xe và kết nối các hệ thống quản trị giáo dục khác.

Hệ thống đã được triển khai thực tế tại các trường tiêu biểu như IRIS School, Ban Mai School, UTS và sẵn sàng mở rộng trên quy mô lớn.

- Ứng dụng AI trong phân tích hành vi di chuyển: Hệ thống sử dụng AI để tự động phân tích dữ liệu hành trình, tối ưu lộ trình đưa đón, dự đoán thời gian đón trả, giảm kẹt xe và thời gian chờ.

- AI cảnh báo bất thường & an toàn: Thuật toán AI phát hiện các tình huống bất thường (dừng xe không đúng tuyến, thay đổi lộ trình bất thường), tự động gửi cảnh báo tới phụ huynh, nhà trường.

- Nhận diện & xác thực thông minh: Kết hợp AI với RFID/Camera để xác thực trạng thái học sinh lên/xuống xe, kể cả khi học sinh quên quét thẻ, tăng tính minh bạch và an toàn.

- AI phân tích dữ liệu tập trung: Dữ liệu di chuyển được AI xử lý & học liên tục, đưa ra báo cáo hành vi theo từng xe, từng tuyến, hỗ trợ nhà trường quản lý vận hành & tối ưu đội xe.

- Kiến trúc microservices, API mở, dễ tích hợp AI chatbot tương tác với phụ huynh, AI phân tích rủi ro vận hành, giúp nhà trường quản lý tập trung theo thời gian thực.

- 100% dữ liệu lưu trữ nội địa, bảo mật theo quy định pháp luật Việt Nam, dễ nhân rộng, tiết kiệm chi phí, góp phần xây dựng trường học số an toàn – thông minh.