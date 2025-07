Hạng mục đăng ký: Giải pháp

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASI Giải pháp phần mềm AI Camera giám sát an ninh

Giải pháp phần mềm AI Camera giám sát an ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để phân tích video tích hợp với các hệ thống camera giám sát để tạo nên một giải pháp toàn diện trong việc quản lý lưu trữ, nhằm hỗ trợ các cơ quan doanh nghiệp thắt chặt an ninh và tối ưu hóa hiệu suất quản lý.



Tính năng nổi bật



Nhận diện Đối tượng, vật thể



Quản lý Giao thông thông minh



Nhận diện hành vi của con người



Quản lý An ninh xã hội



Đội ngũ phát triển: Trịnh Trung Nghĩa, Trương Quang Trung

Điểm mới:

Ưu điểm chính đặc biệt của phần mềm

➢ Nhận biết và cảnh báo khi có đối tượng cầm vật thể khả nghi (Súng, dao, gậy...)

➢ Nhận diện hành vi cảnh báo, cầu cứu

➢ Nhận diện an ninh, bảo vệ rời khỏi vị trí quá thời gian

➢ Cảnh báo đối tượng xâm phạm vùng cấm

➢ Đo đếm số lượng đối tượng, nhân viên vào ra

➢ Cảnh báo đối tượng đeo khẩu trang, danh sách cấm

➢ Nhận diện đối tượng đeo ba lô, đeo khẩu trang, che kín mặt, tay, đầu đội mũ bảo hiểm, hành vi lảng vảng ngoài cửa..

➢Cảnh báo cháy trong khu vực