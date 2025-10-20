Giải pháp phục hồi da rạn cho phụ nữ sau sinh đến từ Italy

Pearl Premium Clinic vừa ứng dụng công nghệ tái tạo da Bi-one của Italy tại Việt Nam, mang đến giải pháp cải thiện rạn da không đau, không nghỉ dưỡng cho phụ nữ sau sinh.

Bi-one hoạt động dựa trên cơ chế kết hợp kích thích điện, lực hút chân không và điện từ trường, giúp kích thích tăng sinh collagen type III, elastin và phục hồi cấu trúc da bị đứt gãy. Liệu pháp này được chứng nhận an toàn châu Âu (CE), có thể áp dụng cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm, không gây tăng sắc tố hay để lại sẹo.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa NexZen AH và Pearl Premium Clinic đã diễn với sự tham gia của đại diện hai bên. Ảnh: NexZen AH

Tại Pearl Premium Clinic, công nghệ Bi-one được tích hợp trong "Liệu pháp sinh học toàn diện, cá nhân hóa" do Tiến sĩ. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Trai, Giám đốc chuyên môn phòng khám phát triển. Mỗi khách hàng được xây dựng phác đồ riêng, theo dõi sát sao tiến trình tái tạo collagen - elastin. Sau quá trình điều trị, vùng da từng rạn dần trở nên phẳng mịn, lấy lại sắc tố tự nhiên và độ đàn hồi gần như da bình thường.

Công nghệ này còn được ưa chuộng nhờ trải nghiệm không đau và không cần nghỉ dưỡng. Mỗi buổi trị liệu kéo dài khoảng 30 - 45 phút, với các bước tương tự một buổi massage thư giãn. Sau trị liệu, khách hàng có thể sinh hoạt bình thường - điểm khác biệt so với các phương pháp xâm lấn như laser hay vi kim.

TS.BS Nguyễn Ngọc Trai, Giảng viên Bộ môn Da liễu (ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch). Ảnh: NexZen AH

Một liệu trình Bi-one thường kéo dài từ 6 đến 12 buổi, tùy mức độ rạn da. Theo Tiến sĩ. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Trai, công nghệ này phù hợp phụ nữ sau sinh - nhóm khách hàng bận rộn nhưng mong muốn lấy lại làn da mịn màng mà không chịu đau đớn hay mất thời gian phục hồi. "Chúng tôi mong mang lại một giải pháp vừa hiệu quả vừa nhân văn giúp phụ nữ không chỉ đẹp hơn mà còn tự tin hơn với cơ thể mình", ông chia sẻ.

Theo các nghiên cứu quốc tế, Biodermogenesi cho thấy hiệu quả cao với hầu hết loại rạn da, từ mới hình thành đến lâu năm. Trung bình, các vết rạn được cải thiện hơn 80% về độ sâu, vùng da rạn tái tạo sắc tố gần giống da thường. Nghiên cứu đa trung tâm trên hơn 900 bệnh nhân ghi nhận 100% người điều trị có cải thiện, trong đó 83% đánh giá kết quả "tốt" hoặc "rất hài lòng".

TS.BS Ngọc Trai đang điều trị rạn da cho khách hàng nữ. Ảnh: Pearl Premium Clinic

Pearl Premium Clinic by Dr. Ngọc Trai là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai công nghệ Bi-one. Phòng khám tọa lạc tại quận 5, TP HCM, hướng đến tiêu chí điều trị "an toàn - hiệu quả - tự nhiên", kết hợp khoa học tái tạo da châu Âu với phác đồ cá nhân hóa. Đội ngũ chuyên môn do TS.BS Nguyễn Ngọc Trai, giảng viên Bộ môn Da liễu (ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch), bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Da liễu TP HCM trực tiếp phụ trách.

Đại diện phòng khám cho biết việc hợp tác với đối tác châu Âu để đưa công nghệ Bi-one về Việt Nam là bước đi chiến lược nhằm giúp khách hàng tiếp cận các giải pháp thẩm mỹ quốc tế với chi phí hợp lý. "Điều trị rạn da không chỉ là làm đẹp, mà còn là hành trình giúp phụ nữ tìm lại sự tự tin đã đánh mất sau sinh. Chúng tôi muốn đồng hành cùng họ trên hành trình đó", đại diện phòng khám chia sẻ.

Thế Đan