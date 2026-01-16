Giải pháp hỗ trợ hô hấp cho gia đình khi thời tiết thay đổi

Helix Stella như giải pháp hỗ trợ giảm ho, làm dịu cổ họng, giúp gia đình duy trì sinh hoạt ổn định khi thời tiết giao mùa.

Thời tiết giao mùa, sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ, độ ẩm cùng việc gia tăng tác nhân dị ứng và ô nhiễm không khí dễ làm hệ hô hấp suy yếu. Các triệu chứng như ho kéo dài, khô rát cổ họng, đau họng không chỉ gây mệt mỏi mà còn ảnh hưởng đến giấc ngủ và sinh hoạt của cả gia đình, đặc biệt với trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Trước nhu cầu tìm kiếm giải pháp hỗ trợ hô hấp an toàn, dễ sử dụng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Helix Stella của Stella Healthcare (Stellapharm) được giới thiệu như một lựa chọn giúp làm dịu cổ họng và hỗ trợ giảm ho trong giai đoạn thời tiết thay đổi.

Bao bì siro ho Helix Stella. Ảnh: Stella Healthcare

Helix Stella có thành phần chiết xuất lá thường xuân - hoạt chất được sử dụng phổ biến trong các sản phẩm hỗ trợ hô hấp nhờ cơ chế tác động kép. Dạng siro lỏng giúp cung cấp độ ẩm, làm dịu cổ họng khô rát và giảm kích ứng, nguyên nhân gây ho dai dẳng. Đồng thời, chiết xuất lá thường xuân hỗ trợ làm loãng dịch nhầy, giúp đờm dễ được đào thải, góp phần làm thông thoáng đường hô hấp.

Điểm đáng chú ý là sản phẩm hỗ trợ giảm ho theo cơ chế sinh lý tự nhiên, không ức chế trực tiếp phản xạ ho tại trung tâm ho ở hành não của hệ thần kinh trung ương. Do không ức chế trung tâm ho ở hành não, giúp duy trì phản xạ ho - một cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể, đặc biệt quan trọng khi sử dụng cho trẻ nhỏ.

Dòng Helix Stella được bào chế dạng siro, hương vị dễ uống, phù hợp với từng độ tuổi. Trong đó, Helix Stella hương mật ong có vị ngọt dịu, dùng cho trẻ từ một tuổi và người lớn. Phiên bản Helix Stella Forte hương bạc hà mang lại cảm giác the mát, hỗ trợ thông họng nhanh, phù hợp với trẻ từ 6 tuổi trở lên và người lớn.

Bộ đôi sản phẩm chăm sóc sức khỏe cả nhà. Ảnh: Stella Healthcare

Sản phẩm không chứa cồn, đi kèm cốc đong giúp sử dụng đúng liều lượng. Sản phẩm dùng trong các trường hợp ho khan, ho có đờm, ho do thay đổi thời tiết hoặc viêm họng, viêm phế quản.

Theo khuyến nghị từ nhãn hàng, để hỗ trợ hiệu quả cho đường hô hấp khi thời tiết thất thường, người dùng nên kết hợp sử dụng sản phẩm với các thói quen đơn giản như uống đủ nước, giữ ấm cổ họng, hạn chế đồ lạnh, cay nóng và tránh khói bụi. Việc giảm ho và làm dịu cổ họng góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ, đặc biệt ở trẻ nhỏ, giúp gia đình duy trì sinh hoạt ổn định.

Kết hợp sản phẩm và các thói quen đơn giản. Ảnh: Stella Healthcare

Stellapharm là doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam với hơn 25 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và sản xuất. Hiện tại, đơn vị sở hữu hai nhà máy đạt chuẩn quốc tế, các sản phẩm được phân phối trong nước và xuất khẩu tới hơn 50 quốc gia. Theo đại diện doanh nghiệp, quy trình kiểm soát chất lượng được thực hiện xuyên suốt từ nguyên liệu đầu vào đến dây chuyền sản xuất, với các thành phần từ nguyên phụ liệu đến bao bì đạt tiêu chuẩn dược dụng hoặc thực phẩm, có độ tinh khiết cao và được nhập khẩu từ các nhà cung cấp uy tín tại Mỹ và châu Âu.

Thế Đan