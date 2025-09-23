Giải pháp hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ du học Mỹ

Nền tảng FindingSchool và triển lãm giáo dục có thể giúp phụ huynh, học sinh tiếp cận thông tin minh bạch, chọn trường và xây dựng lộ trình theo nhu cầu.

Hiện, nhiều phụ huynh quan tâm đến việc chuẩn bị cho hành trình du học Mỹ ngay từ bậc trung học. Tuy nhiên, lựa chọn trường phù hợp đòi hỏi dựa trên nguồn dữ liệu đáng tin cậy để đảm bảo quyết định chính xác.

Ông Hồng Chương - đại diện nền tảng tìm kiếm trường học FindingSchool nhận định, phụ huynh ngày nay có nhiều thuận lợi nhờ vào sự hỗ trợ của công nghệ. Những nền tảng như FindingSchool đã xây dựng cơ sở dữ liệu với thông tin chi tiết về hàng nghìn trường học tại Mỹ.

Bằng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hệ thống có thể cung cấp bảng xếp hạng độc lập, đánh giá từ phụ huynh và học sinh, cũng như công cụ so sánh trực quan. Điều này giúp các bậc cha mẹ không bị giới hạn trong nguồn thông tin một chiều, thay vào đó, có thể tiếp cận dữ liệu đa dạng, cập nhật trước khi đưa ra quyết định.

Học sinh, phụ huynh có thể tra cứu thông tin du học qua FindingSchool với giao diện tiếng Việt. Ảnh: FindingSchool

Các tính năng nổi bật của FindingSchool bao gồm: hiển thị thông tin trường học dựa trên dữ liệu chính thức được cập nhật hàng năm. Các nội dung này trải dài từ học phí, hỗ trợ tài chính, quy mô lớp học, sĩ số học sinh, đến hệ thống môn học và kết quả đầu ra đại học. Phụ huynh có thể dễ dàng so sánh trực tiếp từ ba đến năm trường với nhau và tìm kiếm theo nhiều tiêu chí, trong đó có vị trí địa lý thông qua bản đồ trực quan hoặc bộ lọc chuyên sâu.

Hiện nay, cơ sở dữ liệu của hệ thống đã bao phủ hơn 800 trường, đảm bảo độ chính xác thông qua thông tin công bố trên website của trường và khảo sát hàng năm.

Ngoài ra, hệ thống đánh giá của FindingSchool dựa trên 50 tiêu chí cụ thể với trọng số khác nhau. Trong đó, kết quả đầu ra đại học chiếm 30%, học thuật chiếm 24%, hoạt động ngoại khóa chiếm 14%, đánh giá từ phụ huynh - học sinh chiếm 12%, quản lý học sinh quốc tế chiếm 12% và yếu tố vị trí địa lý chiếm 8%. Cách tiếp cận này giúp người dùng hình dung về chất lượng giáo dục, cơ hội phát triển cá nhân cũng như mức độ an toàn và môi trường sống xung quanh trường học.

Anh Quân và Trâm Anh, du học sinh Việt Nam tại Williston Northampton School, hướng dẫn tham quan trường nội trú. Ảnh: FindingSchool

Song song với công cụ trực tuyến, các triển lãm du học cũng là kênh thông tin quan trọng, cho phép phụ huynh và học sinh gặp gỡ trực tiếp đại diện các trường. Tại đây, người tham gia có cơ hội lắng nghe chia sẻ từ chuyên gia, giải đáp thắc mắc và tiếp cận nguồn thông tin chính thống.

Ngày 1/11, American Education Group (AEG) và FindingSchool phối hợp tổ chức sự kiện "Triển lãm Du học THPT nội trú Mỹ - North American Schools Expo in Asia 2025" lúc 14h-17h tại khách sạn Le Meridien Saigon, số 3C Tôn Đức Thắng, quận 1, TP HCM.

Với sự tham gia của đại diện các trường nội trú hàng đầu Mỹ, phụ huynh và học sinh có thể trao đổi trực tiếp về chương trình đào tạo, chính sách học bổng, đời sống nội trú, định hướng lộ trình du học. Điều này giúp gia đình có góc nhìn rõ ràng hơn, tránh những băn khoăn thường gặp trong quá trình tìm hiểu thông tin qua mạng.

Học sinh trường Choate Rosemary Hall trong lớp học robotics với trang thiết bị hiện đại. Ảnh: Choate Rosemary Hall

Qua các sự kiện này, người tham gia có thể nắm thông tin về trường nội trú tư thục Mỹ chú trọng giáo dục toàn diện và cá nhân hóa. Mô hình lớp học nhỏ tại các trường này giúp giáo viên theo sát từng học sinh. Các em được vừa học chính khóa vừa tham gia nghệ thuật, thể thao, nghiên cứu hay khởi nghiệp. Nhiều trường có cơ sở vật chất hiện đại, chương trình AP, IB, Honors, cùng bộ phận tư vấn đại học sớm từ lớp 9-10. Mạng lưới cựu học sinh của các trường này rộng khắp và có tỷ lệ trúng tuyển vào nhóm Ivy League cao hơn trung bình quốc gia, tạo lợi thế trong hồ sơ ứng tuyển.

Thiên Minh