Giải pháp cho công trình Net Zero tại Việt Nam

Mitsubishi Electric chia sẻ giải pháp toàn diện từ điều hòa, quản lý năng lượng đến thang máy, thang cuốn tiết kiệm điện giúp các công trình đạt mức phát thải ròng bằng 0.

Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực hướng đến đạt mục tiêu Net Zero vào năm 2050, việc mở rộng các công trình Zero Energy Building (ZEB) - công trình năng lượng bằng được xem là giải pháp quan trọng.

Tại sự kiện Net Zero Energy Building diễn ra ngày 19/9 ở Hà Nội do Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam và Công ty TNHH Thang máy Mitsubishi Việt Nam đồng tổ chức, ông Takashi Nishikuma, Tổng Giám đốc Mitsubishi Electric Việt Nam chia sẻ: "Con đường Net Zero không chỉ là xu hướng, mà là trách nhiệm chung để đảm bảo tương lai tốt đẹp hơn".

Cũng theo ông Takashi Nishikuma, công nghệ không thể tạo nên thay đổi lớn nếu thiếu đi sự đồng hành từ các đối tác, khách hàng và cộng đồng.

Trong khuôn khổ sự kiện, hai đơn vị đồng tổ chức đã giới thiệu một hệ sinh thái các giải pháp tổng thể, nhằm hiện thực hóa mô hình tòa nhà Net Zero Energy (ZEB) tại thị trường Việt Nam, trong đó tập trung vào ba lĩnh vực cốt lõi:

Ông Takashi Nishikuma, Tổng Giám đốc Mitsubishi Electric Việt Nam. Ảnh: Mitsubishi Electric

Hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRF City Multi và bơm nhiệt (Heat Pump) thế hệ mới giúp tối ưu hiệu suất năng lượng, giúp giảm điện tiêu thụ. Hệ thống điều hòa nổi bật với máy nén biến tần, công nghệ thu hồi nhiệt, khả năng điều khiển nhiệt độ chính xác cho từng khu vực, thiết kế mô-đun linh hoạt, vận hành êm và dễ tích hợp quản lý tòa nhà. Hệ thống bơm nhiệt thế hệ mới sử dụng công nghệ biến tần hiệu suất cao và môi chất thân thiện môi trường, cho phép tạo nước nóng hiệu quả ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời dưới 0 độ C.

Hệ thống quản lý và giám sát tòa nhà, một "bộ não" giúp các nhà quản lý theo dõi, phân tích và điều phối hoạt động của toàn bộ tòa nhà hiệu quả, từ đó góp phần giảm phát thải và chi phí vận hành.

Công bố sản phẩm mới Nexiez-Fit, dòng thang máy chuyên biệt cho công trình thấp tầng dưới 10 điểm dừng, tải trọng 450 - 630 kg. Neixez-Fit được cải tiến theo hướng bền vững với thiết kế tinh tế, giúp tối ưu chi phí đầu tư, đồng thời khẳng định giá trị toàn diện qua ba yếu tố: an toàn - thoải mái - chất lượng.

Bên cạnh đó, các giải pháp công nghệ xanh dành cho thang máy và thang cuốn cũng được giới thiệu. "Những công nghệ này đã được áp dụng thành công tại nhiều công trình trọng điểm ở Việt Nam, giúp tiết kiệm năng lượng, tối ưu chi phí vận hành, nâng cao an toàn, đồng thời giảm phát thải, bảo vệ môi trường", đại diện Công ty TNHH Thang máy Mitsubishi Việt Nam cho hay.

Đại diện Mitsubishi Electric lấy minh chứng từ tòa nhà thử nghiệm Sustie tại Nhật Bản - một công trình đã đạt mức phát thải ròng bằng 0. Tòa nhà tận dụng ánh sáng, gió, cửa sổ, mái hiên để giảm tiêu thụ điện. Đồng thời, lắp đặt các thiết bị hiệu suất cao nhằm tiết kiệm năng lượng toàn diện. Đặc biệt, mái tòa nhà lắp đặt pin mặt trời để tự cung tự cấp năng lượng, nhờ vậy, ZEB khả thi ngay cả tại đô thị hạn chế không gian.

Sự kiện Net Zero Energy Building diễn ra ở Hà Nội vào ngày 19/9 quy tụ các chuyên gia chia sẻ giải pháp để cùng kiến tạo tương lai xanh cho Việt Nam. Ảnh: Mitsubishi Electric

Qua đó, doanh nghiệp khẳng định công nghệ khi gắn với tầm nhìn bền vững và sự hợp tác thì có thể biến mục tiêu Net Zero từ cam kết thành hiện thực, đưa doanh nghiệp Việt Nam hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng xanh toàn cầu.

Với thiết kế và vận hành hiệu quả, mô hình Sustie đã đạt hàng loạt chứng nhận uy tín quốc tế như: chứng nhận ZEB (BELS, Nhật Bản) năm 2022; Hạng S Casbee Smart Wellness Office - công nhận khả năng nâng cao tiện nghi và sức khỏe người dùng. Tháng 8, Sustie được trao Giải thưởng công nghệ Ashrae, khẳng định vị thế trong kiến trúc xanh toàn cầu.

Tòa nhà thử nghiệm tự cung cấp năng lượng Sustie của tập đoàn Mitsubishi Electric. Ảnh: Mitsubishi Electric

Biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng khốc liệt. Đầu tháng 8, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 40,3 độ C. Trong khi đó, miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long liên tục hứng chịu thiên tai, đe dọa cuộc sống và sinh kế hàng triệu người. Nếu không hành động ngay, biến đổi khí hậu có thể khiến Việt Nam thiệt hại 12,5% GDP, theo Báo cáo "Việt Nam 2045 - tăng trưởng xanh hơn: con đường hướng tới tương lai bền vững" do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố.

Theo đại diện Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, giảm phát thải khí nhà kính là chìa khóa căn bản để ứng phó biến đổi khí hậu. Tại COP26 (2021), Thủ tướng Chính phủ cam kết Việt Nam sẽ đạt Net Zero vào năm 2050. Đây là thách thức lớn khi Việt Nam thuộc nhóm 20 quốc gia phát thải nhiều nhất, chiếm 1% tổng phát thải toàn cầu. Theo báo cáo từ Liên Hợp Quốc và Diễn đàn Kinh tế Thế giới, các tòa nhà, công trình xây dựng chiếm 38% tổng lượng khí thải nhà kính toàn cầu. Trước bối cảnh đó, yêu cầu giảm phát thải ngày càng cấp thiết.

Thế Đan