Giai nhân, tài tử Hàn nổi tiếng đẹp từ bé

Choi Si Won được nhiều fan gọi là "ông cụ non" khi diện vest, sơ mi, đeo cà vạt lúc hai tuổi (trái). Anh xuất thân giàu có, được tuyển làm thực tập sinh nhờ vẻ điển trai, lúc đợi bạn trước cổng trường. Hiện anh cao 1,83 m, thân hình sáu múi, ghi điểm với nụ cười má lúm đồng tiền.

Tài tử sinh năm 1986, là thành viên nhóm nhạc thần tượng Super Junior. Ngoài ca hát, anh đóng nhiều phim như "Oh My Lady", "Dragon Blade", "Parent's Approval"...