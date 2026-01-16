Giải mã tủ đồ xanh lam của Thủ tướng Nhật Bản

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi thường diện màu xanh lam theo văn hóa truyền thống và cầu may mắn.

Sau cuộc gặp thượng đỉnh hôm 13/1 ở Nara, Thủ tướng Sanae Takaichi và Tổng thống Lee Jae-myung cùng nhau chơi trống, trình diễn hai bài hát Kpop gồm Dynamite và Golden. Hai lãnh đạo mặc áo đôi màu xanh nước biển do phía Nhật Bản chuẩn bị, trên áo có quốc kỳ và tên của họ.

Tổng thống Hàn Quốc cùng Thủ tướng Nhật Bản chơi trống Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi chơi trống cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Video: YouTube/PM's Office of Japan

Kể từ khi nhậm chức ngày 21/10, Thủ tướng Sanae Takaichi duy trì tỷ lệ ủng hộ cao. Cùng sự quan tâm dành cho các chính sách, công chúng và truyền thông bắt đầu chú ý nhiều hơn đến hình ảnh cá nhân của bà, đặc biệt là tủ quần áo và gu thời trang. Trong đó, sắc xanh lam nổi lên như dấu ấn xuyên suốt.

Một trợ lý thân cận cho biết bà Takaichi có xu hướng trung thành với những gam màu trầm và dịu như xanh dương hay xanh navy. "Chúng tôi từng đề nghị bà thử các màu sáng hơn, nhưng cuối cùng bà vẫn chọn những tông màu như vậy. Giống các chính sách, bà ấy có sở thích cá nhân rất kiên định", người này nói trên Japan Times.

Trong nhiều hoạt động, bà diện những bộ vest hoặc áo khoác phối váy liền thân màu xanh dương. Theo Kyodo, đó là màu may mắn của bà. Chuyên gia tư vấn hình ảnh Keiko Kido mô tả phong cách của Takaichi là "gọn gàng, gu thẩm mỹ cao, đơn giản" giúp truyền tải năng lực và sự tin cậy.

Theo Kido, váy liền thân tạo vẻ sự trang trọng và thể hiện quyền uy. Nhiều chiếc áo khoác của Takaichi được cắt suông thay vì thắt eo. "Dáng váy suông hơi rộng cho phép bà ấy có thể bắt tay, vẫy tay mà không cần phải chỉnh lại trang phục sau đó, tạo ấn tượng lịch sự", Kido nói với Japan Times.

Bà Sanae Takaichi thích diện balzer xanh với váy liền thân tối giản cùng tông màu đen. Ảnh: Ataru Haruna

Ngày 21/11, khi đang trên đường đến hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nam Phi, bà viết trên X: "Có lẽ tôi nên đầu tư vào những bộ quần áo giúp tôi chiếm ưu thế trong các cuộc đàm phán ngoại giao, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải chi tiêu hơi nhiều". Theo Japan Times, quan điểm này cho thấy thủ tướng Nhật Bản rất coi trọng vẻ ngoài, coi thời trang là quyền lực mềm, là ngôn ngữ ngoại giao hiệu quả.

Trong chuyến thăm căn cứ hải quân Mỹ ở Yokosuka, Kanagawa tháng 10/2025, bà đã chọn một bộ vest xanh đậm và đôi bốt gót thấp để di chuyển thuận lợi, thay vì giày cao gót. Kido cho rằng sự lựa chọn của thủ tướng hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh. So với giày mũi nhọn, bốt cho thấy sự chắc chắn, khỏe khoắn hơn.

Nhà sử học thời trang Kaori Nakano cho biết sự lựa chọn màu sắc của bà Takaichi gợi nhớ đến phong cách của Margaret Thatcher - người bà ngưỡng mộ. Theo bà, màu xanh tượng trưng cho trí tuệ và sự điềm tĩnh. Nó cũng là màu truyền thống ở Nhật Bản. "Giống như màu xanh Samurai hay màu áo đội tuyển bóng đá quốc gia, nó tượng trưng cho tinh thần thách thức", bà Nakano nói. Thông qua những bộ váy suit, blazer xanh lam, Thủ tướng Sanae Takaichi được cho là thể hiện khéo léo bản lĩnh kết hợp văn hóa truyền thống theo cách phù hợp.

Tháng 7/1993, bà Sanae Takaichi diện váy đỏ sau khi giành được ghế Hạ viện đầu tiên với tư cách ứng cử viên độc lập tại khu vực bầu cử Nara. Ảnh: Japan Forward

Theo Kyodo, trước cuộc đua giành ghế tổng thống, các cố vấn đã khuyên bà "thay đổi hình ảnh". Bà còn tham khảo ý kiến của một chuyên gia thiết kế thời trang. Tuy nhiên, khi được gợi ý "hàng tá bộ trang phục", bà không thấy bộ nào phù hợp.

Khi giành được ghế Hạ viện đầu tiên vào năm 1993, bà Takaichi đã ăn mừng trong bộ vest đỏ. Thời điểm đó, bà thường chọn những màu sắc rực rỡ như hồng và vàng. Bà yêu thích các thiết kế của hãng Jun Ashida. Khi tìm thấy thứ gì đó ưng ý, bà sẽ đặt mua vài món đồ từ các catalog đặt hàng qua thư.

Bà Sanae Takaichi, 65 tuổi, trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ chức Thủ tướng Nhật Bản trong lịch sử quốc gia. Theo Reuters, đây được coi là đỉnh cao của hành trình thăng tiến chính trị không tưởng và là cột mốc quan trọng đối với đất nước mà từ lâu phụ nữ phải vật lộn với nhiều định kiến về giới để có được chỗ đứng trong xã hội.

Sao Mai