Tổng thống Hàn cùng Thủ tướng Nhật chơi trống

Tổng thống Lee Jae-myung cùng chơi trống với Thủ tướng Sanae Takaichi sau cuộc gặp thượng đỉnh, cho thấy mối quan hệ thân thiết.

Sau cuộc hội đàm tại thành phố Nara của Nhật Bản hôm 13/1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã cùng nhau chơi trống, trình diễn hai bài hát K-pop gồm Dynamite và Golden.

Tổng thống Hàn Quốc cùng Thủ tướng Nhật Bản chơi trống Tổng thống Lee và Thủ tướng Takaichi cùng nhau chơi trống hôm 13/1. Video: YouTube/PM's Office of Japan

Chính phủ Hàn Quốc cho biết bà Takaichi, người có kinh nghiệm chơi trống từ thời đại học, đã hướng dẫn ông Lee cách sử dụng nhạc cụ. Hai lãnh đạo cũng mặc áo đôi màu xanh nước biển do Nhật Bản chuẩn bị, trên áo có quốc kỳ hai nước và tên lãnh đạo. Hoạt động bên lề cho thấy mối quan hệ cá nhân thân thiết giữa Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản.

"Khi chúng tôi gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh APEC năm ngoái, ông ấy có nói rằng chơi trống là ước mơ của mình, vì vậy tôi đã chuẩn bị điều này như một món quà bất ngờ", bà Takaichi viết trên mạng xã hội.

Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ vui mừng về món quà bất ngờ, thêm rằng màn trình diễn trống của ông có thể hơi vụng về. "Ngay cả khi nhịp điệu bị lệch, trái tim chúng ta vẫn đồng điệu, cố bắt kịp nhịp điệu. Cũng giống như cách chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản hướng tới tương lai bằng cả tấm lòng", ông Lee viết trên X.

Tổng thống Hàn Quốc (trái) và Thủ tướng Nhật Bản cùng nhau chơi trống ở Nara hôm 13/1. Ảnh: Jiji

Bà Takaichi sau đó tặng ông Lee cặp dùi trống, hai lãnh đạo cũng ký tên lên chúng rồi trao đổi cho nhau.

Kim Nam-joon, phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc, cho biết buổi đánh trống được phía Nhật Bản sắp xếp nhằm thể hiện quan hệ thân thiết giữa hai lãnh đạo. "Nó đã biến cuộc gặp thành khoảnh khắc giao lưu văn hóa độc đáo", ông nói.

Ngọc Ánh (Theo Yonhap, Kyodo, Japan Times)