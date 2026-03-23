Giải mã thất bại của Arsenal ở chung kết Cup Liên đoàn

Quyết định chọn Kepa Arrizabalaga bắt chính và sai lầm của thủ môn này khiến Arsenal thua Man City ở chung kết Cup Liên đoàn Anh, đồng thời phơi bày một số hạn chế khác của đoàn quân dưới trướng Mikel Arteta.

Trong đêm Wembley 22/3, tình huống Rayan Cherki tâng bóng thảnh thơi ngay sát đường biên dọc "là ám ảnh khó lòng rũ bỏ nhất với các CĐV Arsenal", như báo Anh Independent bình luận. Nhưng khoảnh khắc bước ngoặt khiến đại diện thành London bại trận lại xuất phát từ một cái tên khác.

Sai lầm khó bào chữa của Kepa

Trong trận cầu mà cả hai đội đều kiên định dùng thủ môn dự bị, sự chú ý dồn vào vị trí trước khung gỗ là điều khó tránh khỏi. James Trafford của Man City tỏa sáng với ba pha cứu thua liên tiếp ngay phút thứ 7. Ngược lại, Kepa có thêm một trận chung kết Cup Liên đoàn đáng quên với hai sai sót trong hiệp hai.

Tình huống Kepa để tuột bóng từ quả tạt của Cherki dẫn đến bàn mở tỷ số của Nico O'Reilly ở phút 60 khái quát toàn bộ cục diện trận đấu đến lúc ấy. Trong khi, kiểm soát vùng cấm và chống bóng bổng lại là điểm mạnh nhất của David Raya - thủ thành số một đang ngồi trên ghế dự bị.

Trận chung kết vốn ở thế giằng co, nhưng càng về cuối hiệp một, Arsenal càng đánh mất quyền kiểm soát. Sự do dự của Kepa chính là tác nhân. Đầu hiệp hai, anh giữ bóng tới 40 giây chỉ vì không quyết định được nên chuyền đi đâu. Trước bàn thua ít phút, thủ thành 31 tuổi cũng tỏ ra tâm lý khi phải nhận thẻ vàng vì một thoáng mất tập trung. Anh mất phương hướng trước đường chuyền dài của Matheus Nunes và buộc phải phạm lỗi với Jeremy Doku.

Kepa không kịp phản ứng sau khi mắc lỗi, để bóng đến vị trí thuận lợi cho O'Reilly đánh đầu mở tỷ số trận Man City thắng Arsenal 2-0 ở chung kết Cup Liên đoàn Anh trên sân Wembley ngày 22/3. Ảnh: Reuters

Từ vị trí nổ ra va chạm, thẻ vàng là quyết định hợp lý, nhưng bấy nhiêu đã đủ để các CĐV Man City tại Wembley linh cảm về một cái kết đẹp dành cho thầy trò Guardiola. Họ hò reo cuồng nhiệt hơn, các cầu thủ áo xanh bắt đầu chơi lấn lướt hơn, và cuối cùng cụ thể hóa được lợi thế.

Arteta tuyên bố sau trận rằng ông không hối hận về quyết định để Kepa – người đã ra sân trong mọi trận đấu ở giải này – bắt chính. "Tôi phải làm điều mà tôi tin là đúng đắn, trung thực và công bằng", HLV của Arsenal khẳng định. Nhưng câu hỏi liệu ông có nên "tàn nhẫn" hơn để chọn Raya nhằm tối ưu cơ hội chiến thắng chắc chắn sẽ còn được nhắc lại.

Với Kepa, anh đã nếm trải thất bại trong cả ba trận chung kêt Cup FA và ba trận chung kết Cup Liên đoàn Anh. Trong đó, những lần ở Cup Liên đoàn Anh luôn là những kỷ niệm kinh hoàng với thủ môn người Tây Ban Nha.

Năm 2019, Kepa trở thành tâm điểm của Chelsea trong trận thua Man City trên chấm luân lưu, khi từ chối rời sân thay người. Năm 2022 trước Liverpool, anh lại là kẻ bại trận sau khi trở thành cầu thủ duy nhất phía Chelsea sút hỏng luân lưu.

Hincapie không thể chế ngự Antoine Semenyo

Bên cạnh Kepa, hậu vệ trái Arsenal Piero Hincapie cũng trải qua trận cầu đáng quên. Cầu thủ người Ecuador đã chơi xuất sắc trong các tình huống đấu một-một mùa này, và nhờ đó, chiếm suất đá chính từ Riccardo Calafiori. Nhưng tại Wembley, anh đã bị Semenyo hành hạ khổ sở.

Semenyo đi bóng qua Hincapie. Ảnh: Man City

Ba lần trong hiệp một, Semenyo vượt qua Hincapie để mở toang cánh cửa vào 1/3 cuối sân cho Man City. Hincapie cũng phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng trễ với Nunes vì không theo kịp tốc độ của trận đấu và đẳng cấp của đối thủ.

Phút 35, Hincapie bị trợ lý Gabriel Heinze gọi riêng ra đường biên để nhắc nhở. Tuy nhiên, những chỉ dẫn của HLV người Argentina không mang lại nhiều khác biệt, và hậu vệ này phải rời sân trong hiệp hai.

Việc Arteta giữ Hincapie trên sân sau giờ nghỉ trở thành một dấu hỏi khác. Thay vì tung Calafiori vào sân sớm hơn, Arteta vẫn tin dùng cầu thủ người Ecuador. Hệ quả là cả hai bàn của Man City đều xuất phát từ hành lang trái mà Hincapie quán xuyến.

Arsenal không thay đổi được thế trận dù lần lượt thay 4 người từ phút 65 trở đi, bản thân Arteta cũng không tìm được lời giải. Chấn thương của Martin Odegaard và Eberechi Eze khiến đại diện thành London mất đi những "ngòi nổ" sáng tạo nơi tuyến giữa. Ngược lại, hệ thống pressing tầm trung của Man City lại phát huy hiệu quả, khi cho thấy sự điềm tĩnh và làm chủ quả bóng tốt hơn.

Bài học từ Rodri cho Martin Zubimendi và Declan Rice

Zubimendi và Rice là hai trong số những tiền vệ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa này, gây ấn tượng bằng sự kết hợp giữa kỹ thuật và nền tảng thể lực dồi dào. Bộ đôi này đã quen với việc làm chủ tuyến giữa trong hầu hết trận họ có mặt trên sân.

Nhưng trước bản lĩnh và kinh nghiệm của Rodri, cả hai đều lu mờ trong hiệp hai. Sau một mùa giải trồi sụt do trở lại từ chấn thương đầu gối, tiền vệ người Tây Ban Nha của Man City đã tái hiện màn trình diễn đẳng cấp thế giới tại Wembley. Suốt hiệp hai, anh liên tục bẻ gãy các đợt tấn công của Arsenal và trực tiếp phát động các pha lên bóng cho Man City.

Rodri khép lại trận đấu với 83 đường chuyền thành công, nhiều nhất trên sân và nhiều hơn cả Rice (40) và Zubimendi (23) cộng lại.

O’Reilly và những khoảnh khắc quan trọng

Guardiola thường có thói quen đưa tay lên mũi mỗi khi nhắc về những cầu thủ có khả năng "đánh hơi bàn thắng" trong các cuộc họp báo, và O’Reilly chính là một trong số đó.

Để được phép dâng cao tham gia tấn công ở nách trung lộ hoặc trung lộ như hiện tại là cả một hành trình không bằng phẳng với cầu thủ trưởng thành từ lò Man City này. Ở các cấp độ trẻ, O’Reilly luôn là một tiền vệ săn bàn thực thụ, nhưng lại giành được suất đá chính ở đội một trong vai trò hậu vệ trái mùa trước và cả mùa này.

O'Reilly mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: Man City

Đá hậu vệ trái cũng là vai trò cơ bản của O’Reilly trước Arsenal. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, anh thường xuyên được kéo trở lại tuyến giữa trong một số giai đoạn Man City có bóng, từ đó xâm nhập vùng cấm để ghi bàn. Trước trận đấu tại Wembley, cầu thủ 21 tuổi đã ghi 6 bàn trên mọi mặt trận mùa này cho đội chủ sân Etihad.

Trong kế hoạch chiến thuật của Guardiola, mỗi khi O’Reilly rời hàng phòng ngự 4 người để dâng cao tấn công, ba cầu thủ còn lại sẽ đơn thuần lùi sâu bọc lót. Trong bối cảnh Man City áp đảo hoàn toàn Arsenal từ hiệp hai, ngay cả Nunes cũng có thể dốc bóng tốc độ bên hành lang cánh phải để tạt bóng cho O’Reilly hoàn tất cú đúp.

Màn tâng bóng của Cherki và phản ứng của Guardiola

Dù đang trong mùa đầu hít thở bầu không khí bóng đá Anh, Cherki đã chứng minh mình là cầu thủ đậm chất "bóng đá đường phố". Cách đây vài hôm, khi trả lời phỏng vấn với tạp chí Pháp France Football, tài năng 22 tuổi còn tuyên bố "khán giả sẽ không phí tiền khi đến xem anh chơi bóng".

Trước Arsenal, anh luôn sẵn sàng thực hiện những pha xử lý ngẫu hứng, và thậm chí còn đẩy mọi chuyện đi xa hơn. Khi Man City dẫn 2-0 và hoàn toàn kiểm soát thế trận, Rodri tung đường chuyền đổi cánh cho Cherki. Cầu thủ người Pháp hãm bóng bằng ngực, trước khi tâng bóng trêu ngươi sát đường biên.

Cherki tâng bóng như trêu ngươi Arsenal.

Trong bóng đá nhà nghề, những màn khoe kỹ năng phải hứng chịu kết cục tiêu cực là không hiếm. Chỉ vài giây sau màn "làm xiếc" với quả bóng, Cherki bị Ben White đốn ngã không nương tay, dẫn đến bị phạt thẻ vàng.

Những cuộc đấu giữa Man City và Arsenal đã tạo ra nhiều hình ảnh gây tranh cãi: từ cú ném bóng vào đầu Gabriel Magalhaes của Erling Haaland mùa trước, đến màn nhái lại pha ăn mừng của tiền đạo Na Uy từ Myles Lewis-Skelly vài tháng sau đó. Giờ, những cú tâng bóng của Cherki là chương tiếp theo.

Không chỉ đối thủ, mà cả Guardiola cũng không hài lòng với màn phô diễn "nghệ sĩ" hơi quá đà từ cậu học trò, khi ông lắc đầu ngao ngán ở khu vực kỹ thuật. Đây không phải lần đầu Guardiola chấn chỉnh thói quen biểu diễn của Cherki. Sau pha kiến tạo kiểu rabona vào lưới Sunderland hồi tháng 12/2025, Guardiola từng nhắc nhở Cherki rằng Lionel Messi luôn chọn giải pháp hiệu quả nhất, chứ không phải giải pháp ấn tượng nhất.

Guardiola không hài lòng với pha tâng bóng của Cherki.

Guardiola vốn mang vẻ mặt mệt mỏi trong một mùa giải có phần trồi sụt của Man City cho đến trước trận chung kết này. Dù vậy, cách HLV sinh năm 1971 ăn mừng hai bàn thắng đã đập tan mọi nghi ngờ về ngọn lửa nhiệt huyết trong ông.

Khi O'Reilly đánh đầu mở tỷ số, Guardiola hét lên trong sung sướng và nhảy cẫng ăn mừng. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi ông sút cực mạnh vào biển quảng cáo, một khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc hiếm thấy ở chiến lược gia gốc Catalonia. Trọng tài Peter Bankes không còn cách nào khác là phải tặng ông một thẻ vàng vì hành vi "phá hoại tài sản từ nhà tài trợ", nhưng có lẽ Guardiola chẳng bận tâm.

Arsenal sẽ ra sao sau thất bại này?

Nhiều CĐV Arsenal đã không đủ kiên nhẫn để xem đến hết trận tại Wembley khi thấy rõ đoàn quân của Arteta không có khả năng tạo nên một cuộc lội dòng. Khán đài phía Arsenal vốn là "tổ ong" náo nhiệt từ đầu trận, đã hoàn toàn im lặng trong hiệp hai.

Chỉ vài phút sau tiếng còi mãn cuộc, chỉ còn lác đác vài bóng áo đỏ trụ lại trên khán đài. Khung cảnh ấy phản chiếu cảm giác thất vọng và màn trình diễn thiếu sức sống của "Pháo thủ" trong hiệp hai.

Saliba và Zubimendi thất vọng trong trận thua Man City 0-2. Ảnh: Reuters

Sự hoài nghi một lần nữa sẽ được đặt ra đối với Arsenal, vào khả năng đoạt danh hiệu của họ sau thất bại này, nhưng thầy trò Arteta không nên để những lời chỉ trích đó lún quá sâu. So với chung kết Cup FA 6 năm trước, Arsenal ngày đó chỉ còn đúng hai người. Nói cách khác, tập thể hiện tại chưa từng chơi một trận chung kết nào cùng nhau, nhưng giờ đây họ đã nếm trải đủ mọi cung bậc thăng trầm của nó. Họ đã khởi đầu tốt, nhưng Man City tìm được cách để xoay chuyển thế trận và duy trì sức ép.

Đà tâm lý sẽ là chìa khóa cho phần còn lại của mùa giải đối với Arsenal. Vì vậy, quãng nghỉ FIFA Days lúc này sẽ là khoảng lặng cần thiết để các học trò của Arteta rũ bỏ thất vọng. Việc trở lại Cup FA và Champions League trước khi đá trận tiếp theo tại Ngoại hạng Anh sẽ càng làm tăng nhu cầu phải tìm lại cảm giác chiến thắng, trước khi có chuyến hành quân tới sân Etihad vào ngày 19/4.

Hoàng Thông tổng hợp