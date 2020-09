Giải mã thành công của nhà Kardashian

Dù sở hữu khối tài sản tỷ USD và được hàng trăm triệu người theo dõi trên mạng, chị em Kim Kardashian vẫn bị nói "không tài năng".

Gia đình Kardashian thông báo dừng chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians (KUWTK) vào năm 2021, sau 20 mùa phát sóng. Tờ NY Times nhận định: "Những người không xem cũng ít nhiều biết đến chương trình. Sự ảnh hưởng của KUWTK lan tỏa trong giới sao, thời trang, ngành công nghiệp làm đẹp và cả kinh doanh. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó trên các trang tạp chí, truyền thông, mạng xã hội, trung tâm mua sắm, thương mại điện tử hay thậm chí trên khuôn mặt nhiều cô gái trẻ hiện nay".

Gia đình Kardashian năm 2011. Từ trái qua: Khloe, Kylie, Kris, Kourtney, Kim và Kendall. Ảnh: AP.

Nổi tiếng vì lối sống vật chất

Năm 2007, KUWTK hình thành trên ý tưởng tạo sự nổi tiếng không từ tài năng nghệ thuật mà nhờ giàu có. Nội dung xoay quanh cuộc sống trong nhung lụa của các chị em nhà Kardashian. Họ mặc hàng hiệu, sống trong biệt thự đắt giá và không cần đi làm. Hình ảnh các thành viên ban đầu xuất hiện khá lố bịch và kệch cỡm. Các cô gái là biểu tượng của những tiểu thư Hollywood ham chơi, kiêu ngạo. Những điều họ lo lắng là chọn đến bữa tiệc nào cho buổi tối hay phát hiện bạn trai có đang ngoại tình hay không.

Sau vài mùa, gia đình trở thành những người nổi tiếng nhất thế giới. Năm 2014, Kim Kardashian và chồng Kanye West xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue. Vài năm sau, Forbes đưa tin Kylie Jenner trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới, vượt người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg. Các chị em trong nhà có hàng trăm triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Họ có mặt tại những sự kiện giải trí lớn nhất của Hollywood và thế giới.

Chị em Kendall (phải) và Kylie Jenner tại sự kiện Met Gala 2019 ở New York. Ảnh: Reuters.

Tự phơi bày các bê bối đời tư

Trái với các ngôi sao Hollywood, gia đình Kardashian không bao giờ giấu đời tư khỏi sự nhòm ngó của công chúng. Cũng vì lẽ đó, họ xuất hiện trên truyền thông với tần suất nhiều hơn cả những minh tinh và tài tử Hollywood. Năm 2016, Kim Kardashian từng bị vài tên cướp khống chế tại một khách sạn hạng A ở Pháp vì cô để lộ lịch trình trên Instagram.

Các thành viên sẵn sàng chia sẻ chuyện riêng tư trên mạng xã hội, bàn luận chúng trong show. Họ cho phát cả cảnh ẩu đả trên truyền hình để thu hút người xem. Mỗi mùa phát sóng tràn ngập scandal. Phần đầu khởi chiếu vài tháng sau khi Kim Kardashian lộ video nhạy cảm với bạn trai, khiến chương trình gây sốt ngay từ đầu. Những bê bối như chồng Kourtney Kardashian ngoại tình với bạn thân Kylie Jenner hay Kendall chụp ảnh bikini năm 14 tuổi đều trở thành chủ đề bàn tán.

Theo NY Times, yếu tố này trở thành nền tảng của ngành truyền hình thực tế suốt thập kỷ qua. Các chương trình đều tập trung vào bê bối, những sự kiện riêng tư của nhân vật, khách mời. Những bê bối này có thể chỉ là dàn dựng, nhưng vẫn có sức hấp dẫn kỳ lạ với khán giả.

Kim Kardashian và Kourtney Kardashian ẩu đả Chị em Kardashian ẩu đả trong trailer chương trình "Keeping Up With The Kardashians" mùa 18. Video: E!.

Ảnh hưởng tới lĩnh vực thời trang, làm đẹp

Gia đình tận dụng sử nổi tiếng để bắt đầu kinh doanh. Họ lăng xê các phương pháp làm đẹp như bơm môi, chỉnh dáng với shapewear. Theo NY Times, việc phẫu thuật thẩm mỹ từ lâu được ưa chuộng tại Hollywood. Tuy nhiên, nhà Kardashian quảng bá các phương pháp làm đẹp có hiệu quả nhanh mà không nguy hiểm, giả tạo như cách cũ. Một số thành viên như Kylie, Kendall Jenner thường phủ nhận phẫu thuật thẩm mỹ.

Các cô con gái của gia đình cũng là người đi đầu trong việc chỉnh sửa ảnh selfie. Họ thường lạm dụng các ứng dụng hình ảnh, tạo cảm giác siêu thực thay vì theo đuổi vẻ đẹp tự nhiên. NY Times đánh giá các bức hình kỳ cục nhưng đầy hấp dẫn. Nhà Kardashian là những người tiên phong của xu hướng ảnh "cyborg look", hướng đến diện mạo như người máy trong giới trẻ.

Những năm qua, các thương vụ của gia đình đều thành công rực rỡ. Công ty làm đẹp Kylie Cosmetics của Kylie Jenner đạt giá trị khoảng 1 tỷ USD sau 5 năm thành lập. KKW Beauty của Kim Kardashian cũng được định giá 1 tỷ USD hồi tháng 7.

Gia đình nỗ lực thay đổi hình ảnh tai tiếng của họ trong mắt công chúng. Kim Kardashian đang phấn đấu làm luật sư dù cô chưa từng học đại học. Người đẹp thuyết phục được tổng thống Mỹ Donald Trump ân xá cho nhiều tù nhân da màu lĩnh án chung thân. Kylie Jenner từ cô nàng đua đòi thành bà mẹ đơn thân được nhiều người mến mộ. Trong khi đó, Kendall Jenner đang là một trong những chân dài đắt giá nhất làng mốt.

Kim Kardashian phát biểu tại Nhà Trắng cùng tổng thống Donald Trump năm 2019. Ảnh: AFP.

KUWTK kết thúc mở ra một chương mới trong hành trình của nhà Kardashian. Ngày nay, truyền hình không còn là "khu đặc quyền" tạo ra những ngôi sao. Họ hoàn toàn có thể thu hút sự chú ý tương tự nhờ hoạt động trên mạng xã hội. Sức mạnh hiện nằm trong tay những người có hàng trăm triệu fan theo dõi trên Instagram như Kim Kardashian hay Kylie Jenner. NY Times nhận định họ cần những bí quyết mới để duy trì vị thế và phát triển "đế chế" Kardashian trong tương lai.

Đạt Phan