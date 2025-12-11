Giải mã loạt hiểu lầm thường gặp về bao quy đầu

Dài bao quy đầu gây yếu sinh lý, cắt bao quy đầu giúp dương vật to hơn hay quan hệ lâu hơn, hẹp bao quy đầu sẽ tự hết khi lớn... là những quan niệm sai lầm phổ biến mà nhiều nam giới vẫn tin tưởng.

TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, cho biết bao quy đầu là cấu trúc sinh lý bình thường, không phải nguyên nhân gây yếu sinh lý hay vô sinh. Việc can thiệp cần dựa trên thăm khám cụ thể, tránh làm theo những lời đồn không có cơ sở.

Dưới đây là những hiểu lầm thường gặp:

Hiểu lầm 1: Dài bao quy đầu là dấu hiệu của yếu sinh lý

Bao quy đầu dài là tình trạng da che phủ hết hoặc một phần quy đầu ngay cả khi cương. Tuy nhiên, tình trạng này không ảnh hưởng đến khả năng cương hay xuất tinh. Một nghiên cứu của Yang và cộng sự trên Asian Journal of Andrology cho thấy chức năng sinh lý nam phụ thuộc vào testosterone, tuần hoàn máu và yếu tố tâm lý, không liên quan chiều dài bao quy đầu.

Hiểu lầm 2: Cắt bao quy đầu sẽ giúp dương vật to hơn

Sau cắt bao quy đầu, quy đầu lộ hoàn toàn khiến nhiều người có cảm giác dương vật lớn hơn, nhưng thực tế kích thước không tăng. Một nghiên cứu của Morris & Krieger khẳng định mô dương vật không thay đổi sau cắt bao quy đầu.

Nhân viên y tế thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Quỳnh Trần

Hiểu lầm 3: Ai cũng phải cắt bao quy đầu

Chỉ định cắt bao quy đầu gồm hẹp bao quy đầu, viêm tái diễn, dài bao quy đầu gây khó vệ sinh hoặc quan hệ, hay nghẹt bao quy đầu. Người không thuộc các nhóm này có thể giữ nguyên, thậm chí việc cắt có thể làm giảm cảm giác. Quyết định phẫu thuật phải do bác sĩ đánh giá, không nên áp dụng đại trà.

Hiểu lầm 4: Không cắt bao quy đầu thì không thể có con

Bao quy đầu không quyết định khả năng sinh sản. Chỉ khi dài hoặc hẹp nặng gây trở ngại cơ học lúc giao hợp mới ảnh hưởng phần nào. Các yếu tố quyết định vẫn là chất lượng tinh trùng và khả năng thụ thai. Nhiều nam giới có bao quy đầu dài vẫn sinh con bình thường.

Hiểu lầm 5: Hẹp bao quy đầu sẽ tự hết khi lớn

Ở một số trường hợp, đặc biệt là trẻ nhỏ, bao quy đầu có thể dần tách ra khỏi quy đầu và trở nên linh động hơn theo thời gian. Tuy nhiên, không phải ai cũng như vậy. Nếu đến mốc tuổi 7-8 tuổi mà vẫn không tự lột được hoặc có biểu hiện tiểu khó, viêm bao quy đầu, thì cần đánh giá can thiệp. Việc trì hoãn có thể làm tăng nguy cơ biến chứng về sau như viêm đường tiết niệu, nhiễm trùng bộ phận sinh dục.

Hiểu lầm 6: Càng lâu không cắt, càng dễ ung thư

Ung thư dương vật rất hiếm, dưới 1/100.000 nam giới. Dài bao quy đầu không trực tiếp gây bệnh; yếu tố nguy cơ là vệ sinh kém dẫn đến tích tụ smegma, tạo điều kiện cho HPV và viêm mạn tính. Nghiên cứu của Dillner và cộng sự trên New England Journal of Medicine xác nhận vệ sinh kém và HPV mới là hai yếu tố chính.

Hiểu lầm 7: Cắt bao quy đầu sẽ quan hệ lâu ra hơn

Nhiều người tin cắt sẽ giảm cảm giác, nhưng nghiên cứu của Senkul cho thấy thời gian giao hợp trước và sau khi cắt không thay đổi có ý nghĩa. Khoái cảm tình dục bị chi phối bởi cảm xúc, kỹ năng và tâm lý nhiều hơn là bởi lớp da bao quy đầu.

Hiểu lầm 8: Bao quy đầu khiến dương vật bốc mùi, phải cắt mới sạch

Bao quy đầu không gây mùi nếu được vệ sinh đúng cách, đặc biệt là lộn rửa vùng bên trong và lau khô nhẹ nhàng. Người đã cắt nhưng vệ sinh kém vẫn có thể bị viêm và có mùi. Cắt bao quy đầu chỉ là giải pháp cho trường hợp khó vệ sinh triệt để, không phải yêu cầu bắt buộc.

Lê Phương