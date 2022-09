Giải đáp những lầm tưởng về ung thư vú

Có u trong vú, có đột biến gene đồng nghĩa rằng bạn mắc ung thư… là một số lầm tưởng phổ biến về ung thư vú.

Trong số các bệnh lý ung thư, ung thư vú có tỷ lệ mắc cao nhất ở phụ nữ tại những nước đang phát triển và phát triển. Theo số liệu thống kê từ Tổ chức Ung thư vú quốc gia (Mỹ), trong năm 2020, thế giới có gần 685.000 phụ nữ qua đời vì căn bệnh này. Việc hiểu đúng, hiểu rõ, tránh những lầm tưởng về ung thư vú giúp chị em thêm an tâm và chủ động chăm sóc sức khỏe.

Dưới đây là những lầm tưởng phổ biến về ung thư vú và lời giải đúng, theo National Breast Cancer Foundation.

Khối u trong vú đồng nghĩa với ung thư

Chỉ một tỷ lệ nhỏ các khối u ở vú là ung thư. Tuy nhiên, nếu nhận thấy thay đổi bất thường ở mô vú, bạn nên chủ động thăm khám, làm xét nghiệm cần thiết theo yêu cầu của bác sĩ.

Lối sống lành mạnh, siêng vận động thể chất góp phần giảm nguy cơ mắc ung thư vú. Ảnh: Shutterstock

Người mang đột biến gene BRCA1 hoặc BRCA2 thì bị ung thư vú

Theo thống kê từ các nghiên cứu, ở những gia đình có người mắc ung thư vú, vẫn có thành viên nữ mang đột biến BRCA1 và BRCA2 lành tính. Mang đột biến gene BRCA1 hoặc BRCA2 có thể gây tăng nguy cơ ung thư vú lên 5 lần. Điều này, theo các chuyên gia, không có nghĩa là cá nhân đó mắc ung thư vú. Do đó, nếu kết quả xét nghiệm cho thấy bạn mang đột biến gene BRCA1 hay BRCA2 ác tính, bạn có thể đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn cụ thể.

Đàn ông không bao giờ mắc ung thư vú

Số liệu thống kê về số ca mắc ung thư vú theo giới từ Globocan cho thấy, tuy ung thư vú thường gặp ở phụ nữ hơn thì vẫn có gần 1% ca ung thư vú được phát hiện ở nam giới. Tỷ lệ bệnh nhân nam tử vong do ung thư vú cũng cao hơn phụ nữ (25%). Trung bình, cứ 1.000 nam giới tại Mỹ, có 1 người mắc ung thư vú.

Các số liệu thống kê khác

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca tử vong do ung thư vú chiếm tỷ lệ cao nhất (15,5%) trong tổng số các ca ung thư ở phụ nữ. Trên thế giới, cứ 20 giây, có một phụ nữ được chẩn đoán mắc ung thư vú và cứ 5 phút, có 3 phụ nữ chết vì căn bệnh này. Ung thư vú khó phát hiện ở giai đoạn sớm do nhiều bệnh nhân không xuất hiện triệu chứng, hoặc triệu chứng không rõ ràng. Tỷ lệ nữ giới mắc ung thư vú mới trên toàn cầu là 24,5%, cao nhất trong số các ca mắc ung thư mới ở phái nữ. Theo Globocan, tại Việt Nam, tỷ lệ này là 25,8%, với số người mắc mới là 21.555 người, thuộc mức cao.

Tuy nhiên, ung thư vú có tỷ lệ điều trị khỏi gần như tuyệt đối (99%) nếu được phát hiện sớm, theo tạp chí Ung thư dành cho Bác sĩ Lâm sàng. Ở giai đoạn sớm, sức khỏe bệnh nhân đủ tốt để đáp ứng các liệu pháp điều trị, qua đó, mang đến hiệu quả tích cực.

Có thể nói, lợi thế thời gian là ưu thế lớn cho bệnh nhân trong cuộc chiến chống ung thư. Do đó, chị em nên chủ động quan tâm chăm sóc bản thân như: thường xuyên tự khám vú mỗi tháng và hình thành thói quen tầm soát ung thư định kỳ để kịp thời phát hiện những bất thường.

Hiện nay, các phương pháp tầm soát ung thư ngày càng hiện đại và cho kết quả tầm soát mang tính chính xác cao. Trong đó, công nghệ SPOT-MAS đang được Gene Solutions phát triển có thể tầm soát, phát hiện sớm cùng lúc 5 loại ung thư, gồm vú, gan, phổi, đại-trực tràng, dạ dày trong một lần xét nghiệm máu. Với ưu điểm không xâm lấn, tiện lợi, tiết kiệm chi phí, SPOT-MAS giúp phụ nữ tầm soát ung thư vú, cùng 4 loại ung thư phổ biến khác dễ dàng, an toàn và tiết kiệm thời gian.

Công bố phát minh thành công vào tháng 4/2022 và được lượng giá tại 13 bệnh viện hàng đầu, bệnh viện chuyên sâu về ung thư, công nghệ SPOT-MAS mở ra hy vọng giải phóng chị em khỏi những âu lo, ngại ngần trước cửa phòng khám, để mạnh dạn, chủ động tầm soát ung thư vú. Nhờ đó, phụ nữ có thể phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, nhằm điều trị dứt điểm, không để nó đe dọa sức khỏe và chất lượng sống của mình.

Ung thư vú ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng. Ảnh: Shutterstock

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc tầm soát để phát hiện sớm ung thư, Gene Solutions chính thức khởi động chiến dịch "Chung tay đẩy lùi ung thư" - Cùng hành động "Vì một Việt Nam không còn nỗi lo ung thư" vào tháng 8/2022. Chiến dịch dành tặng 7.000 gói xét nghiệm tầm soát sớm ung thư cho những đối tượng có nguy cơ cao.

Chiến dịch kỳ vọng thúc đẩy thói quen tầm soát định kỳ các bệnh ung thư phổ biến cho người Việt, trong đó có ung thư vú; qua đó phát hiện sớm, tăng hiệu quả điều trị, nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân. Một khi phát hiện bệnh lý sớm, tỷ lệ trị khỏi có thể đạt 99%, góp phần giảm nỗi lo về ung thư vú cho nhiều phụ nữ Việt hơn.

