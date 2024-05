'Giải cứu' tình trạng mất răng toàn hàm cho bệnh nhân

Bệnh nhân 50 tuổi (đến từ Cần Thơ) mất răng toàn hàm, phải dùng hàm tháo lắp nhưng không thể ăn uống thoải mái, ảnh hưởng tới cuộc sống, đã được chỉ định phương pháp Implant toàn hàm.

TS. BS. Nguyễn Ngọc Phúc - Giám đốc chuyên môn tại nha khoa Good Dental thông tin trường hợp bệnh nhân Phạm Ngọc Mai - 50 tuổi, bị mất nhiều răng khiến sinh hoạt cuộc sống khó khăn, ảnh hưởng đến các vấn đề liên quan tâm lý. Suốt nhiều năm, bệnh nhân phải dùng hàm tháo lắp nhưng gặp phải vấn đề về hàm không ổn định, khiến cô không thể ăn uống một cách thoải mái và gặp tình trạng đau dạ dày kéo dài. Khả năng giao tiếp cũng bị ảnh hưởng do hơi thở có mùi và sự bất an trong việc cười trước mọi người, thậm chí trước cả chồng mình. Tâm trạng của cô Mai trở nên nặng nề, cảm thấy mình sa sút về tinh thần.

Nữ bệnh nhân cho biết nếu chỉ mất một đến hai răng có lẽ sẽ không có quá nhiều bất tiện trong sinh hoạt hay những sự thay đổi trong ăn uống, trong sức khỏe. Nhưng khi mất toàn bộ răng cô mới thấy rõ được nỗi khổ sở khi không có răng nhai là như thế nào.

Sau khi được thăm khám tại nha khoa Good Dental, bác sĩ Phúc đã quyết định thực hiện việc đặt 6 Implant hàm trên và 6 Implant hàm dưới cho cô.

Mất răng toàn hàm đã trở thành một vấn đề phổ biến đối với người lớn tuổi. Điều này thường được coi là hiện tượng tự nhiên do quá trình lão hóa, nhưng ẩn sau đó là những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Thông qua thăm khám và phân tích kết quả chụp phim CT Conebeam, bác sĩ Phúc đưa ra phác đồ điều trị cho bệnh nhân, cụ thể: Vùng xương hàm bị tiêu nhiều do mất răng lâu năm và sử dụng hàm tháo lắp trong thời gian dài nên cần được ưu tiên đặt trụ tại các vùng xương dày, chất lượng tốt để tạo sự bền vững. Xét nghiệm lại các vấn đề và tiến hành đặt Implant All on 6 cho cả hàm trên và hàm dưới. 3 ngày sau phẫu thuật sẽ tiến hành lắp hàm tạm. Sau khi trụ Implant được tích hợp sẽ tiến hành lắp hàm vĩnh viễn và kết thúc điều trị.

Tình trạng của bệnh nhân Phạm Ngọc Mai sau khi được lắp Implant toàn hàm. Ảnh: Nha khoa Good Dental

Sau 6 tháng lắp Implant toàn hàm, bệnh nhân Phạm Ngọc Mai đến tái khám. Cô chia sẻ đã có thể ăn uống thoải mái hơn, từ đó tiêu hóa tốt hơn, không còn phải chịu đựng cơn đau từ dạ dày như trước. "Thời gian trước, tôi ăn uống khó khăn, phải cắt nhỏ đồ ăn mới ăn được. Hàm không có răng nên nói chuyện với mọi người cũng ngại, phải đứng xa nói còn không thì lấy tay che miệng. Giờ tôi đã có thể sinh hoạt, giao tiếp bình thường", cô Mai kể.

Chức năng ăn nhai kém, mất ngủ vì răng đau, sức khỏe đi xuống là những gì mà bệnh nhân lớn tuổi đang phải đối mặt và chịu đựng khi bị mất răng toàn hàm. Việc tìm lại khả năng ăn nhai của hàm răng nguyên thủy là một mong ước.

Trong bối cảnh này, giải pháp nổi bật là kỹ thuật Implant toàn hàm tiên tiến, nay đã có mặt tại Việt Nam, mở ra hy vọng cho những người đang tìm kiếm cách phục hồi toàn bộ hàm răng một cách an toàn, hiệu quả và áp dụng cho mọi lứa tuổi.

Thực hiện implant toàn hàm bằng phương pháp kỹ thuật số hiện đại. Ảnh: Nha khoa Good Dental

Phương pháp "Trồng răng Implant toàn hàm" là kỹ thuật sử dụng 4 hoặc 6 trụ implant đặt trong xương hàm thay thế chân răng bị mất. Đây là giải pháp tiên tiến giúp khắc phục được toàn diện trường hợp mất răng toàn hàm, trả lại một hàm răng tương đương hàm răng thật, phục hồi hoàn toàn chức năng ăn nhai và trả lại vẻ đẹp khuôn mặt. Hiện nay có hai phương án trồng răng implant toàn hàm phổ biến là All On 4 và All On 6.

Kỹ thuật trồng răng toàn hàm sẽ sử dụng khớp nối Multi-unit Abutment, theo đó một trụ sẽ nâng đỡ được nhiều hơn một răng, giúp giảm thiểu diện tích phẫu thuật, đảm bảo an toàn cũng như giảm chi phí cấy trụ implant cho khách hàng.

Implant All on 4: Đối với kỹ thuật này, bác sĩ sẽ cấy ghép 4 trụ implant vào xương hàm - 2 trụ thẳng đứng và 2 trụ nghiêng một góc tối đa 45 độ nâng đỡ toàn bộ răng của hàm. Kỹ thuật này thường áp dụng cho hàm dưới và xương hàm đủ độ chắc chắn.

Implant All on 6: Bác sĩ sẽ cấy 6 trụ implant vào xương hàm, trong đó 2 trụ được cấy vào vùng răng hàm giúp hàm răng trở nên cố định và chắc chắn hơn. Đối với những trường hợp xương hàm yếu, hàm trên, bác sĩ thường khuyến khích lựa chọn phương pháp All on 6 hơn.

Kỹ thuật nha khoa ngày càng phát triển giúp bệnh nhân trung niên không còn những lo lắng khi bị mất răng. Nha khoa Good Dental luôn mong muốn đem đến những trải nghiệm tốt nhất cho tất cả khách hàng đến điều trị, khôi phục, cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao giá trị đời sống tinh thần của tuổi già.

Yên Chi