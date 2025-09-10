Giấc mơ tan vỡ của cô gái Ukraine bị đâm trên tàu điện Mỹ

Iryna Zarutska chạy trốn chiến sự với hy vọng về một cuộc đời bình yên tại Mỹ, nhưng giấc mơ tan vỡ khi cô bị một kẻ vô gia cư đâm chết trên tàu điện.

Ngày 22/8, trên chuyến tàu điện ở thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina, Iryna Zarutska, 23 tuổi, bị đâm ba nhát vào cổ. Nghi phạm là DeCarlos Brown Jr., người mà cô không quen biết và chỉ tình cờ ngồi ở hàng ghế trước trên tàu điện.

Cú vung dao vô cớ của Brown đã cướp đi mạng sống của Zarutska, phá nát giấc mơ của một cô gái trẻ. Iryna cùng mẹ, em trai và em gái rời khỏi Ukraine vào tháng 8/2022, khi chiến sự ở quê nhà leo thang. Trên trang quyên góp GoFundMe, gia đình cô thời điểm đó mô tả lựa chọn đến Mỹ là để "tìm cuộc sống an toàn xa rời bom đạn". Bố của Zarutska phải ở lại Ukraine vì lệnh thiết quân luật ngăn mọi nam giới trong độ tuổi nhập ngũ rời khỏi đất nước.

Trước khi sang Mỹ, Zarutska đã tốt nghiệp ngành nghệ thuật và phục chế từ Đại học Synergy ở Kiev. Trong vòng hai năm kể từ khi đến thành phố Charlotte xin tị nạn, cô nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở Mỹ, học tiếng Anh lưu loát và tìm được việc làm tại tiệm pizza Zepeddie.

Những người quen biết mô tả cô say mê sáng tạo, thời trang, điêu khắc và từng mơ ước trở thành trợ lý bác sĩ thú y. "Cô yêu động vật, thường chăm sóc thú cưng hàng xóm và được nhiều người nhớ đến với nụ cười rạng rỡ", gia đình Zarutska viết trong cáo phó.

Gia đình Zarutska sống trong khu dân cư yên bình, nơi hàng xóm quen thuộc với hình ảnh cô gái trẻ tóc vàng dắt chó đi dạo vào thời gian rảnh. Một người hàng xóm kể với NY Post rằng Zarutska dễ thương và tốt bụng, được lòng cả khu phố.

Bạn bè và người thân nhớ về Zarutska như một nghệ sĩ trẻ đầy đam mê. Họ chia sẻ lại những bức hình trên Instagram của cô, xuất hiện với nụ cười tươi, cùng nhảy múa ở khu phố Vidradnyi tại Kiev trước chiến sự, mặc áo phông các ban nhạc rock như Nirvana.

"Cô thích phiêu lưu, tham quan, khám phá, nhưng cũng hướng về gia đình, hạnh phúc nhất khi được ở bên người thân", gia đình viết. "Mẹ cô nhớ nhất thói quen ngủ nướng mà bà gọi vui là phong cách của nghệ sĩ".

Đồng nghiệp tại tiệm pizza Zepeddie đã thắp nến tưởng nhớ Zarutska. Quản lý nhà hàng đăng trên Instagram với thông điệp chia buồn: "Cô ấy ra đi quá sớm. Ngọn nến này tượng trưng cho sự ấm áp và ánh sáng mà cô mang đến mỗi ngày".

Hôm 13/8, 9 ngày trước khi qua đời, cô gái đăng lên Facebook ảnh chụp đường chân trời ở thành phố Charlotte qua ô cửa tàu điện, khoảnh khắc bình yên mà không ai ngờ là lời vĩnh biệt.

Đêm 22/8, Zarutska mặc đồng phục tiệm pizza, ngồi trên chuyến tàu trở về nhà. Camera giám sát ghi lại cảnh Brown mặc áo hoodie đỏ ngồi phía sau cô. Chỉ vài phút sau, người đàn ông này rút con dao bấm từ trong túi, đứng dậy và đâm vào cổ nạn nhân.

Zarutska gục xuống ghế và tử vong tại hiện trường, có thể không biết được kẻ đã đứng phía sau tấn công mình là ai. Sau khi ra tay, nghi phạm bước đến cửa tàu điện, trên tay cầm con dao còn nhỏ máu, trong khi những hành khách cùng toa dường như không nhận ra một bi kịch vừa diễn ra trước mắt.

Vụ sát hại Zarutska làm dấy lên tranh luận về an ninh công cộng và tư pháp tại Charlotte. Nhiều người chỉ trích chính quyền thành phố, đặc biệt là Thị trưởng Vi Lyles, sau khi bà kêu gọi "lòng trắc ẩn" với nghi phạm, vốn từng được chẩn đoán tâm thần phân liệt.

"Thật điên rồ. Bản thông cáo đầu tiên của Thị trưởng chỉ nói về kẻ sát nhân", một hàng xóm của gia đình Zarutska bức xúc.

Brown, 34 tuổi, có nhiều tiền án tiền sự, từng ngồi tù 5 năm vì cướp có vũ khí năm 2014, xâm nhập gia cư bất hợp pháp và nhiều hành vi bạo lực. Sau khi ra tù năm 2020, Brown tiếp tục bị bắt nhiều lần vì đe dọa người khác, hành hung chị ruột và gọi đường dây nóng 911 sai mục đích. Tháng 1/2025, nghi phạm được thả mà không cần nộp tiền bảo lãnh, với cam kết sẽ ra hầu tòa.

Vụ án không chỉ gây rúng động cộng đồng Charlotte mà còn leo thang thành điểm nóng chính trị tại Mỹ, thu hút quan tâm của chính quyền liên bang. Tổng thống Donald Trump gọi nghi phạm là "kẻ điên loạn" và yêu cầu giới chức Mỹ phải xử lý mạnh tay loại tội phạm này "bằng không chúng ta sẽ mất nước".

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy ngày 8/9 tuyên bố cơ quan ông sẽ điều tra thành phố Charlotte "vì họ đã không bảo vệ được Iryna Zarutska", khi nhận tiền thuế mà không đảm bảo an toàn trên phương tiện công cộng. Ông cũng tuyên bố sẽ mở rộng rà soát "những thành phố có nhiều tội phạm" trên phạm vi cả nước.

