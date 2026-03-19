Giá xăng tăng hơn 5.100 đồng

Sau 5 ngày giữ nguyên, giá các loại xăng dầu cùng tăng từ 23h ngày 19/3, trong đó RON 95-III đã vượt 30.000 đồng một lít.

Theo điều chỉnh của Liên bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 5.120 đồng, lên 30.690 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 thêm 4.670 đồng, có giá mới 27.170 đồng.

Các mặt hàng dầu (trừ mazut) tăng 3.400-8.990 đồng một lít tùy loại so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và dầu hỏa có giá mới lần lượt 33.420 đồng và 35.920 đồng.

Hiện mỗi lít xăng RON 95-III, dầu diesel cao hơn lần lượt 52% và 73% so với cuối tháng 2 - thời điểm trước khi xảy ra xung đột Trung Đông.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới ở kỳ điều hành này (từ 12-19/3) vẫn chịu ảnh hưởng của các yếu tố như xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran xuất hiện yếu tố căng thẳng leo thang; Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz. Xăng RON95 thành phẩm tăng 16,4% lên 150,4 USD một thùng, dầu diesel tăng 18,6%, dầu hỏa 28,8% và mazut 13,1%.

Với diễn biến đó, để giá xăng dầu không tăng quá mạnh, dầu diesel được chi từ quỹ 4.000 đồng, xăng, mazut và dầu hỏa được chi 3.000 đồng một lít. Đây là kỳ điều hành thứ sáu liên tiếp, liên Bộ chi sử dụng Quỹ bình ổn giá dù mức chi thấp hơn các kỳ trước.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 30.690 + 5.120 Xăng E5 RON 92 27.170 + 4.670 Dầu diesel 33.420 + 6.400 Dầu hoả 35.920 + 8.990 Dầu mazut 22.180 + 3.520

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại.

Sau khi điều chỉnh, giá xăng RON-95 ở mức cao nhất từ tháng 7/2022 - giai đoạn xảy ra khủng hoảng năng lượng do cuộc chiến giữa Nga - Ukraine. Song mức này vẫn thấp hơn mức đỉnh 32.870 đồng một lít thiết lập vào tháng 6/2022. Còn dầu hỏa và mazut cùng ghi nhận mức cao kỷ lục từ năm 2019 trở lại đây.

Nếu không dùng quỹ bình ổn, giá xăng RON95-III kỳ này có thể lên tới 33.690 đồng một lít, dầu diesel 37.420 đồng, dầu hỏa 38.920 đồng và mazut 25.180 đồng một kg.

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), từ đầu năm đến hết 15/3, Việt Nam nhập khẩu gần 2,71 triệu tấn xăng dầu các loại, với kim ngạch hơn 1,94 tỷ USD - tăng 42-43% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng 15 ngày đầu tháng 3, khối lượng xăng dầu nhập về đã tăng 41,4%, kéo theo giá trị kim ngạch vọt lên 89,2% so với cùng kỳ.

Những ngày qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm, gửi công thư tới lãnh đạo nhiều nước, đồng thời làm việc với đại sứ các nước tại Việt Nam, đề nghị họ hỗ trợ nguồn dầu, đảm bảo an ninh năng lượng. Chẳng hạn, Việt Nam đã huy động được 4 triệu thùng dầu từ các đối tác, hay đề nghị tiếp cận nguồn dầu xả kho dự trữ của Nhật Bản... Liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức cao, 4.000-5.000 đồng một lít với xăng, dầu và giảm thuế ưu đãi MFN về 0% nhằm hỗ trợ giá nhiên liệu.

Tại buổi làm việc với Tổ công tác an ninh năng lượng ngày 17/3, Thủ tướng đánh giá nguồn cung xăng dầu, năng lượng đảm bảo cho sản xuất, tiêu dùng và hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực tới người dân, doanh nghiệp.

Phương Dung