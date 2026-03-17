Giá xăng tại Mỹ lên cao nhất gần 3 năm

Người dân Mỹ phải trả thêm 0,2 USD mỗi lít xăng kể từ khi xung đột tại Trung Đông nổ ra, do nguồn cung năng lượng toàn cầu gián đoạn.

Ngày 16/3, giá xăng trung bình tại Mỹ là 3,76 USD một gallon (0,99 USD một lít). Đây là mức cao nhất kể từ tháng 10/2023, theo dữ liệu của trang theo dõi giá nhiên liệu GasBuddy.

"Trừ phi dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz được khôi phục ở mức đáng kể, sức ép tăng giá nhiên liệu nhiều khả năng vẫn kéo dài", Patrick De Haan - trưởng bộ phận phân tích xăng dầu tại GasBuddy nói.

Từ khi xung đột tại Trung Đông nổ ra cuối tháng 2, giá xăng tại nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng gần 80 cent một gallon (0,2 USD một lít). Tổng cộng một tháng qua, mức tăng là gần 30% - cao nhất kể từ khi siêu bão Katrina đổ bộ vào Mỹ năm 2005.

Giá xăng dầu tại một trạm xăng ở Washington (Mỹ) ngày 15/3. Ảnh: Reuters

Mức tăng của dầu diesel thậm chí còn mạnh hơn. Giá bán lẻ dầu diesel trung bình đã vượt 5 USD mỗi gallon (1,32 USD một lít). Đây là lần thứ hai trong lịch sử giá vượt mốc này, khi xung đột tại Trung Đông siết nguồn cung năng lượng. Lần đầu giá vượt mốc này là vào tháng 12/2022, khi thị trường dầu toàn cầu chao đảo vì xung đột Nga - Ukraine.

Các nhà kinh tế học cảnh báo giá dầu diesel tăng vọt có thể làm chậm hoạt động kinh tế toàn cầu, do loại nhiên liệu này được sử dụng trong sản xuất và vận tải hàng hóa. Mức tăng chi phí vì thế sẽ được chuyển sang người tiêu dùng. Lạm phát giá nhiên liệu cũng có thể trở thành rủi ro lớn đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi nước này chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11.

Xung đột tại Trung Đông đang gây gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng dầu diesel toàn cầu. Khu vực này là nhà cung cấp lớn dầu diesel lẫn loại dầu thô phù hợp nhất để sản xuất nhiên liệu này.

Hàng loạt biện pháp do Mỹ và các nước công bố gần đây, trong đó có đợt xả kho dự trữ dầu lớn kỷ lục của Tổ chức Năng lượng Quốc tế (IEA), đến nay gần như chưa thể kiềm chế đà tăng của giá nhiên liệu. Sau phiên hôm qua, giá dầu thô giảm 3-5% nhờ thông tin một số tàu đã đi qua được eo biển Hormuz, nhưng tăng trở lại vào sáng nay.

Giá WTI và Brent hiện đắt thêm gần 3%, lần lượt lên 96-103 USD một thùng. Nguyên nhân giá đi lên do lo ngại nguồn cung khi eo biển Hormuz gần như vẫn đóng và các đồng minh của Mỹ từ chối lời kêu gọi điều tàu chiến hỗ trợ tàu dầu đi qua đây.

Hà Thu (theo Reuters, CNN)