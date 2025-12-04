Giá xăng lên gần 20.500 đồng một lít

Giá xăng tăng, dầu giảm từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 460 đồng, lên 20.460 đồng một lít. E5 RON 92 cũng thêm 540 đồng, có giá mới 19.820 đồng.

Ngược lại, các mặt hàng dầu cùng giảm 50-580 đồng một lít, kg so với cách đây 7 ngày. Cụ thể, diesel và dầu hỏa lần lượt về mức 18.380 đồng và 18.890 đồng một lít. Dầu mazut cũng thấp hơn kỳ trước 50 đồng mỗi kg, còn 13.430 đồng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 20.460 + 460 Xăng E5 RON 92 19.820 + 540 Dầu diesel 18.380 - 420 Dầu hoả 19.890 - 580 Dầu mazut 13.430 - 50

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Xăng E10 - loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng - sẽ được phối trộn, bán rộng rãi trên cả nước từ 1/6/2026. Xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được sử dụng đến hết 2030.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thượng vụ Quốc hội, năm 2026 thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol) duy trì ở mức 2.000 đồng một lít; dầu diesel, mazut, dầu nhờn 1.000 đồng một lít. Mỡ nhờn là 1.000 đồng mỗi kg, dầu hỏa 600 đồng một lít. Các mức này tương tự áp dụng trong 2025.

Phương Dung