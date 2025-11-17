Xăng sinh học E10 được bán trên cả nước từ tháng 6/2026

Sau thời gian thí điểm, xăng E10 sẽ được bán rộng rãi trên cả nước từ giữa năm sau, theo Thông tư của Bộ Công Thương.

Nội dung nêu tại Thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với xăng truyền thống tại Việt Nam.

Theo Thông tư, xăng E10 - loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng - sẽ được phối trộn, bán rộng rãi trên cả nước, từ 1/6/2026. Xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được sử dụng đến hết 2030.

Bộ trưởng Công Thương sẽ xem xét, điều chỉnh tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học, hay bổ sung mặt hàng xăng khoáng phù hợp theo từng thời điểm. Việc này nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, môi trường và quyền lợi của người tiêu dùng.

Ngoài ra, dầu diesel sinh học B5, B10 chưa bắt buộc phải phối trộn để sử dụng cho động cơ diesel. Tuy nhiên, Bộ Công thương khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất và kinh doanh các mặt hàng dầu diesel sinh học này.

Trước đó từ 1/8, xăng E10 được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) thí điểm bán tại 3 thành phố lớn gồm Hà Nội, TP HCM và Hải Phòng. Loại nhiên liệu này hiện được các doanh nghiệp điều chỉnh giá bán theo chu kỳ điều hành xăng dầu của Bộ Công Thương. Theo bảng giá của Petrolimex, sau điều chỉnh ngày 13/11, xăng E10 RON 95-III có giá 20.150 đồng một lít, thấp hơn 420 đồng so với RON 95-III.

Theo các chuyên gia, xăng E10 hoặc thấp hơn phổ biến hơn cả vì có thể được sử dụng cho hầu hết các loại xe mà không cần bất kỳ sự sửa đổi nào đối với động cơ hay hệ thống nhiên liệu.

Hiện, Việt Nam có 6 nhà máy sản xuất ethanol (E100) với tổng công suất thiết kế khoảng 600.000 m3 mỗi năm. Các nhà máy hoạt động hết năng lực sẽ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu ethanol cho pha chế E10. Phần còn thiếu, nhà điều hành cho biết có thể bù đắp bằng nguồn nhập khẩu từ Mỹ và Brazil - hai quốc gia sản xuất cồn lớn nhất thế giới. Bộ Công Thương từng ước tính cả nước sẽ cần 1,5 triệu m3 E100 mỗi năm để phối trộn, dựa trên tổng nhu cầu xăng khoảng 15 triệu m3 năm 2024.

Về hạ tầng phối trộn, Bộ cho biết Petrolimex và PVOIL có năng lực vượt nhu cầu. Các doanh nghiệp khác như Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Sài Gòn Petro cũng đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng, đủ khả năng tham gia phối trộn.

Phương Dung