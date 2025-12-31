Giá xăng xuống dưới 19.000 đồng một lít

Giá xăng, dầu (trừ diesel) cùng giảm 10-280 đồng một lít từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Kỳ điều hành giá xăng dầu tuần này sớm một ngày, do lịch điều chỉnh ngày mai (1/1/2026) trùng ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, theo Nghị định 80 sửa đổi về quản lý kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 90 đồng, xuống 18.910 đồng một lít. E5 RON 92 cũng hạ 280 đồng, có giá mới 18.430 đồng.

Tương tự, các mặt hàng dầu cùng giảm so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và dầu hỏa lần lượt về mức 17.250 đồng và 17.690 đồng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 18.910 - 90 Xăng E5 RON 92 18.430 - 280 Dầu diesel 17.250 - 0 Dầu hoả 17.690 - 10 Dầu mazut 13.340 - 40

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

So với cuối năm trước, giá xăng RON 95-III hiện thấp hơn 1.630 đồng, diesel 1.380 đồng một lít. Hơn 1,5 tháng qua, giá xăng dầu liên tục đi xuống, góp phần kéo giảm chi phí nhiên liệu đầu vào cho người tiêu dùng.

Song ở góc độ cung ứng, một số doanh nghiệp đầu mối lớn cho biết giá liên lục giảm khiến họ gặp khó trong cân đối nguồn cung, bảo đảm hiệu quả kinh doanh.

Xăng E10- loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng - sẽ được phối trộn, bán rộng rãi trên cả nước từ 1/6/2026. Xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được sử dụng đến hết 2030.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, năm 2026 thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol) duy trì ở mức 2.000 đồng một lít; dầu diesel, mazut, dầu nhờn 1.000 đồng một lít. Mỡ nhờn là 1.000 đồng mỗi kg, dầu hỏa 600 đồng một lít. Các mức này tương tự áp dụng trong 2025.

* Tiếp tục cập nhật

Phương Dung