Giá xăng về sát 19.000 đồng một lít

Giá xăng, dầu (trừ mazut) cùng giảm 220-620 đồng một lít từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 520-620 đồng, xuống 19.000 đồng một lít. E5 RON 92 cũng hạ 520 đồng, có giá mới 18.710 đồng.

Tương tự, các mặt hàng dầu cùng giảm so với cách đây 7 ngày. Cụ thể, mỗi lít diesel và dầu hỏa lần lượt về mức 17.250 đồng và 17.700 đồng. Riêng dầu mazut tăng so với kỳ trước 220 đồng mỗi kg, lên 13.380 đồng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 19.000 - 620 Xăng E5 RON 92 18.710 - 520 Dầu diesel 17.250 - 220 Dầu hoả 17.700 - 230 Dầu mazut 13.380 + 220

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Tính từ giữa tháng 11, giá xăng dầu có 7 đợt điều chỉnh giảm, trong đó mỗi lít RON 95-III giảm 1.579 đồng, diesel hạ 2.610 đồng. Diễn biến này góp phần kéo giảm chi phí nhiên liệu đầu vào cho người tiêu dùng. Song ở góc độ cung ứng, một số doanh nghiệp đầu mối lớn cho biết mặt bằng giá liên lục giảm khiến họ gặp khó trong cân đối nguồn cung, bảo đảm hiệu quả kinh doanh.

Xăng E10 - loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng - sẽ được phối trộn, bán rộng rãi trên cả nước từ 1/6/2026. Xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được sử dụng đến hết 2030.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, năm 2026 thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol) duy trì ở mức 2.000 đồng một lít; dầu diesel, mazut, dầu nhờn 1.000 đồng một lít. Mỡ nhờn là 1.000 đồng mỗi kg, dầu hỏa 600 đồng một lít. Các mức này tương tự áp dụng trong 2025.

